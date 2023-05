Interview: Hacks, Betrug und der Start auf Polygon – De.Fi

May 23, 2023

Es ist kein Geheimnis, dass DeFi seit der Blütezeit 2020 Probleme hat. Wie bei vielen Dingen im Kryptobereich ist die Liquidität zurückgegangen und die Preise sind eingebrochen. DeFi ist besonders stark betroffen, da die einst verfügbaren attraktiven Renditen verschwunden sind – und gleichzeitig die Zinsen im traditionellen Finanzwesen in die Höhe geschossen sind.

Wir haben mit Artem Bondarenko, Software-Architekt bei De.Fi, gesprochen, um seine Gedanken darüber zu erfahren, wie es heute vor diesem Hintergrund ist, in der Branche zu arbeiten. Außerdem sprachen wir über Hacks und Betrügereien bei De.Fi, ein Problem, das die Branche plagt, und ein Bereich, an dem Bondarenkos Unternehmen arbeitet.

Interview mit Artem Bondarenko von De.Fi

Invezz (IZ): Als DeFi auf dem Vormarsch war, waren die Renditen in diesem Bereich extrem hoch, während die Zinssätze im traditionellen Finanzwesen nahe Null lagen. Das hat sich nun völlig geändert – glauben Sie, dass TVL in DeFi niedrig bleiben wird, solange die Zinssätze außerhalb von Krypto hoch sind?

Artem Bondarenko (AB): Der „DeFi-Sommer“ wurde hauptsächlich durch Spekulationen ohne solide zugrunde liegende Fundamentaldaten vorangetrieben. Der anfängliche Anstieg war ein kurzfristiger Effekt ohne nachhaltige Grundlage.

In Anbetracht der aktuellen Situation ist es unwahrscheinlich, dass der TVL in DeFi in naher Zukunft ein erhebliches Wachstum verzeichnen wird, es sei denn, es kommt zu einer weiteren positiven Marktphase oder es ergeben sich bedeutende, nicht spekulative Anwendungsfälle für DeFi.

Diese Entwicklungen könnten möglicherweise das Interesse neu wecken und einen größeren Teilnehmerkreis für den DeFi-Bereich anziehen.

Betrug und Hacks innerhalb von DeFi

Der DeFi-Sektor ist für Hackerangriffe berüchtigt, bei denen Millionen und Abermillionen über die Blockchain abgezweigt werden, da Benutzer Opfer verschiedener Arten von Betrügereien und Exploits werden. De.Fi möchte diese Verluste reduzieren und hat kürzlich ein AntiVirus-Tool im Polygon-Netzwerk eingeführt, dem beliebten Layer-2 für Ethereum.

IZ: Können Sie in einfachen Worten erklären, wie das AntiVirus-Tool vor Krypto-Exploits und Betrug schützen könnte?

AB: Ein Antivirenprogramm für Krypto ist dafür verantwortlich, Ihre digitalen Vermögenswerte (wie Kryptowährungstoken und NFTs) vor potenziellen Bedrohungen wie Smart-Contract-Exploits und böswilligen Angriffen zu schützen. De.Fis Antivirus ist eine mehrschichtige Sicherheitslösung, die aus zwei Tools besteht: einem Scanner und einem Schutzschild.

De.Fi Shield fungiert als herkömmliches Antivirenprogramm, ähnlich einer bekannten Software wie Kaspersky, das automatisch alle heruntergeladenen Dateien auf Ihrem PC scannt. Unser Shield scannt alle im Wallet des Benutzers gespeicherten Smart-Contract-Genehmigungen und benachrichtigt ihn umgehend, wenn er mit Verträgen mit hohem Risiko interagiert hat.

Es ermöglicht Benutzern, den Zugriff auf potenziell bösartige dApps, mit denen sie interagiert haben, entweder proaktiv oder reaktiv zu widerrufen, beispielsweise nachdem eine Anwendung gehackt wurde oder eine Sicherheitsverletzung aufgetreten ist.

Andererseits dient der De.Fi Scanner als Due-Diligence-Tool, das es Benutzern ermöglicht, das Sicherheitsniveau von NFTs, Tokens oder Staking-Tresoren zu beurteilen, bevor sie mit ihnen interagieren. Durch die Verwendung des Scanners können Einzelpersonen sofortige Sicherheitsanalysen durchführen und so fundierte Entscheidungen treffen und risikoreiche Vermögenswerte vermeiden.

Die De.Fi Antivirus-Suite, bestehend aus dem Scanner und dem Shield, bietet robusten Schutz und proaktive Maßnahmen, um die Sicherheit digitaler Assets innerhalb des Krypto-Ökosystems zu erhöhen.

IZ: Wie groß sind Hacks und Betrügereien im DeFi-Bereich?

AB: Ich lasse die Zahlen für sich sprechen: Im 1. Quartal 2023 gingen über 452 Mio. $ verloren. Und nur 28 % der fehlenden Gelder, die in diesem Zeitraum verloren gingen, wurden erfolgreich wiedererlangt.

Bemerkenswerterweise ereigneten sich 125 Mio. $ dieser Verluste speziell bei Polygon, was die Bedeutung der Implementierung innovativer Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Benutzer im Netzwerk unterstreicht.

Der Wettbewerb ist hart

Der DeFi-Sektor ist zwar erst ein paar Jahre alt, aber das bedeutet nicht, dass der Raum unbesetzt ist. In den letzten Jahren sind viele Projekte entstanden, was bedeutet, dass der Raum plötzlich überfüllt ist.

IZ: De.Fi wird als „Web3-Super-App“ vermarktet. Es gibt viele Wettbewerber in diesem Bereich, die das Gleiche anstreben – macht es das zu einem schwierigen Umfeld?

AB: Der Bereich der Kryptowährung zieht eine Vielzahl außergewöhnlich talentierter und hochmotivierter Personen mit unterschiedlichem Hintergrund an und trägt zu einer dynamischen und florierenden Branche bei, in der neue Ideen gedeihen. Folglich führt dieser Zustrom an Talenten auch zu einem verschärften Wettbewerb innerhalb der Branche.

Im Kontext von Web3 können Super Apps verschiedenen Zwecken dienen. Ähnlich wie Uber beispielsweise auf vielfältige Transportbedürfnisse eingeht und WeChat Messaging-, Social-Media- und Banking-Funktionen kombiniert, fungiert De.Fi als Super-App, die als Gateway zu Web3 dient.

Es bietet ein benutzerfreundliches und umfassendes Dashboard, das es Privatanlegern ermöglicht, die Leistung ihrer digitalen Asset-Positionen in 40 Netzwerken, DEXes und CEXs bequem zu verfolgen.

Darüber hinaus umfasst unsere Plattform wesentliche Sicherheitsfunktionen. Unser Ziel ist es, das DeFi-Benutzererlebnis durch bessere Zugänglichkeit und Sicherheit im Mittelpunkt zu verbessern.

Obwohl wir im Wettbewerb mit verschiedenen anderen Unternehmen stehen, die an ähnlichen Produkten arbeiten, sind wir zuversichtlich, dass unsere Plattform derzeit über das umfangreichste Angebot an Blockchains und Protokollen verfügt, das unseren Benutzern zur Verfügung steht.

IZ: Sie sagten in einer Pressemitteilung, dass „Forscher von Unternehmen wie Coingecko sowie akademische Einrichtungen wie die University of London und die National University of Singapore bereits auf die Digital-Asset-Management-Tools von De.Fi vertrauen“. Können Sie bitte näher erläutern, wie diese Unternehmen und Organisationen Ihr Protokoll verwenden?

AB: Alle diese Institutionen nutzen aktiv die wertvollen Daten unserer REKT-Datenbank für verschiedene Zwecke, einschließlich Forschungsarbeiten und Untersuchungen. Die REKT-Datenbank ist die größte Sammlung von Hacks und Betrügereien im Kryptowährungsbereich.

Jeder Fall in der Datenbank wird einer gründlichen On-Chain-Untersuchung unterzogen und von der Sicherheitsabteilung sorgfältig erläutert. Derzeit umfasst die Datenbank über 3.000 dokumentierte Fälle von kryptobezogenen Hacks und Betrügereien, wobei die Aufzeichnungen bis ins Jahr 2011 zurückreichen.

Diese umfangreiche Sammlung von Fällen dient als wichtige Ressource für die Branche, da sie eine umfassende Analyse ermöglicht und das Verständnis von Sicherheitsvorfällen in der Kryptolandschaft weiter verbessert.

IZ: TVL auf Polygon lag vor zwei Jahren bei fast 10 Mrd. $. Heute, wo Sie auf dem Netzwerk starten, liegt der Wert unter 1 Mrd. $. Beunruhigt Sie dieses Muster, und gibt es einen Grund, warum Sie sich entschieden haben, jetzt auf Polygon zu starten?

AB: Wir sind uns des immensen Potenzials von Polygon als Blockchain-Netzwerk bewusst und betrachten den aktuellen Abwärtstrend als natürliche Erscheinung innerhalb des allgemeinen Bärenmarktes.

Vor zwei Jahren befanden wir uns noch im Anfangsstadium unserer Entwicklung von De.Fi Antivirus und jetzt haben wir in diesem Jahr begonnen, viel Anklang zu finden.

Wir sind fest davon überzeugt, dass es nie zu spät ist, der Benutzersicherheit Priorität einzuräumen, und Polygon bietet uns eine robuste Infrastruktur für die Implementierung unserer innovativen Sicherheitssuite.