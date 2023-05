Der Aktienkurs von Yelp Inc. (NYSE: YELP) stieg heute Morgen um etwa 10 %, nachdem ein aktivistischer Investor eine beträchtliche Beteiligung an dem Betreiber von Empfehlungswebsites bekannt gab.

TCS wünscht eine Fusion von Yelp und Angi

Am Dienstag drängte TCS Capital Management das in Kalifornien ansässige Unternehmen, strategische Optionen einschließlich eines möglichen Verkaufs zu prüfen. Der Hedgefonds besitzt über 4 % von Yelp.

Auch Eric Semler (Präsident von TCS) sieht in einer Fusion mit Angi eine gangbare Möglichkeit für das Internetdienstleistungsunternehmen. In seinem Brief an die Geschäftsführung schrieb er:

Als ehemaliges Vorstandsmitglied und langjähriger Investor von Angi glaube ich, dass ein Zusammenschluss von Yelp und Angi enorme Umsatzsynergien und Kosteneinsparungen bringen würde.

Die besagte Fusion, fügte Semler hinzu, könnte die Aktie von Yelp von hier aus auf etwa 70 $ mehr als verdoppeln.

Yelp-Aktienkurs stieg in diesem Monat an

Bemerkenswert ist jedoch, dass die Yelp-Aktie in den letzten drei Wochen um satte 35 % zugelegt hat.

In seinem Brief ging Semler auch auf eine Auseinandersetzung mit CEO Jeremy Stoppelman ein, der seiner Meinung nach trotz einer langen Geschichte mangelhafter Ausführung überkompensiert wurde. Laut einem Unternehmenssprecher:

Yelp pflegt einen aktiven Dialog mit seinen Aktionären und schätzt konstruktives Feedback zu seinem Geschäft und zu Möglichkeiten der Wertschöpfung.

Anfang dieses Monats veröffentlichte Yelp Inc seine Finanzergebnisse für das 1. Quartal, die die Schätzungen von Wall Street deutlich übertrafen. Das Unternehmen rechnet nun mit einem Umsatz von 1,3 bis 1,32 Mrd. $ in diesem Jahr. Die Wall Street stuft das in New York notierte Unternehmen derzeit mit “Hold” ein.