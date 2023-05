Bitfinex erweitert seine Präsenz in Lateinamerika mit einer Investition in die chilenische “Krypto-Bank” OrionX

Bitfinex, eine führende Handelsplattform für digitale Assets, hat eine neue Investition in OrionX, eine führende Kryptowährungsbörse in Chile, angekündigt.

In einer gemeinsamen Pressemitteilung der beiden Unternehmen heißt es, dass die Investition Teil einer umfassenderen Anstrengung zur Förderung finanzieller Freiheit und Inklusion in Lateinamerika sei.

Das 2017 gegründete Unternehmen OrionX hat sich zur ersten “Krypto-Bank” Südamerikas entwickelt und bietet eine breite Palette von Krypto-Dienstleistungen an. Bitfinex hingegen ist eine der ältesten Kryptobörsen der Branche.

Bitfinex expandiert in Lateinamerika

Die Investition von Bitfinex in OrionX erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die in Chile ansässige Krypto-Börse eine Expansion nach Peru, Kolumbien und Mexiko anstrebt. Laut der Plattform wird der Eintritt in diese Märkte dem Ziel dienen, bis 2024 die Marke von 1 Million Nutzern zu überschreiten.

Der Marktzugang in Chile bietet Bitfinex die Möglichkeit, seine Präsenz in diesem Land und in der gesamten Region auszubauen.

Paolo Ardoino, CTO bei Bitfinex, kommentierte:

Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit OrionX, da wir unsere Präsenz in Chile und ganz Lateinamerika ausbauen möchten. Dies stellt einen großen Schritt vorwärts in unseren Bemühungen dar, die Leistungsfähigkeit von Bitcoin und dezentraler Technologie zu nutzen, um finanzielle Freiheit zu fördern und Unternehmen, die unsere Werte teilen, zu stärken. Wir freuen uns darauf, noch enger mit dem Team von OrionX zusammenzuarbeiten, um dessen Wachstum und Entwicklung in Zukunft zu unterstützen.

Bitfinex wird den Deal auch nutzen, um Bildungsprogramme an lokalen Universitäten zu unterstützen, während die bereits bestehenden Bemühungen in El Salvador und Paraguay weiter ausgebaut werden. Die Börse sicherte sich im April eine Lizenz als Digital Asset Service Provider in El Salvador und sponserte ein dreiwöchiges Bootcamp in Paraguay, das in Zusammenarbeit mit der lokalen NGO Penguin Academy durchgeführt wurde. Nach Angaben der Börse zielt das Bootcamp darauf ab, Frauen grundlegende Programmierkenntnisse beizubringen.

In der Zwischenzeit wird OrionX das starke Kryptogeschäft und Netzwerk von Bitfinex nutzen. Zu den wichtigsten Aspekten, von denen das chilenische Unternehmen profitieren wird, gehören der Zugang zu Fachwissen und einer Reihe von Produkten, einschließlich Beteiligungen und Krediten.

In einem aktuellen Bericht des Blockchain-Analyseunternehmens Chainalysis wurde hervorgehoben, dass Lateinamerika zu den am schnellsten wachsenden Kryptomärkten der Welt gehört. Die Akzeptanz in der gesamten Region stieg im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 40 %, mit geschätzten Krypto-Zuflüssen im Wert von 562 Mrd. $.