Großinvestoren sind optimistisch für XRP: Prozess Ripple vs. SEC nähert sich dem Ende

Die Preise für Kryptowährungen waren am Samstag lukrativ, da Bitcoin und Altcoins im grünen Bereich lagen. Allerdings stahl Ripple (XRP) die Show, was die Preisaktionen in den Top 10 Kryptowährungen anbelangt. Der Überweisungstoken stieg im Laufe des letzten Tages um rund 2 % an. Die Akkumulation durch große Wallet-Inhaber trägt zur verbesserten Stimmung bei XRP bei.

JUST IN: 🐳📈 XRP whales are on the move! Big holders of 10-100 million XRP have been accumulating, buying over 52 million $XRP ($22.9 million) in just three weeks. With XRP breaking resistance at $0.46. 🚀💰 #CryptopolitanReports #XRP #CryptoWhales #BullishMoves — Cryptopolitan (@CPOfficialtx) May 27, 2023

XRP verzeichnete während der Erstellung dieses Artikels einen Anstieg von 1,77 % und lag bei 0,4726 $ mit einer Marktkapitalisierung von 24,5 Mrd. $. Darüber hinaus sind die Krypto-Großinvestoren in den letzten Wochen gegenüber XRP optimistisch geworden. Sie haben 52 Millionen Token im Wert von rund 22,9 Mio. $ (in den letzten drei Wochen) erworben.

In der Zwischenzeit dominiert Ripple weiterhin die Krypto-Nachrichten inmitten der SEC-Klage. Der Fall nähert sich nun einem summarischen Urteil. Allerdings hat Ripple vor kurzem einen Schock erlitten, als Kylie Chiesul Kim, eine der Beraterinnen des Unternehmens, sich aus dem Kryptounternehmen zurückzog.

Prozess Ripple gegen SEC endet im Juli

Während die Krypto-Community den laufenden Rechtsstreit zwischen Ripple und der SEC beobachtet, prognostizierte Rechtsanwalt Jeremy Hogan kürzlich, dass der Fall bis Juli 2023 abgeschlossen sein wird. Hogan reagierte damit auf den jüngsten Clip, in dem Brad Garlinghouse, CEO von Ripple, erklärte, dass der Rechtsstreit in den kommenden Wochen enden werde.

Er fügte hinzu, dass die Wertpapieraufsichtsbehörde versucht hat, Hinmans Aussage zu verbergen. Nichtsdestotrotz berichtete Invezz.com, dass das Gericht den Antrag der SEC auf Versiegelung von Hinmans Dokumenten abgelehnt hat. In der Zwischenzeit zeigen die On-Chain-Daten einen schwindenden Hype für den Überweisungscoin. Die soziale Dominanz von XRP ist auf 1,228 % gesunken.

Der Social Dominance Index misst die Anzahl der Erwähnungen im Vergleich zu anderen Assets in der Top-100-Liste nach Marktkapitalisierung. Der Rückgang bedeutet also eine Verringerung des Interesses/Hypes an dem Asset.