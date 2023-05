Neuer MakerDAO-Vorschlag zielt auf Anhebung der Sparquote auf 3,33 % ab

Fünf Monate nach der Anhebung der DAI-Sparquote (DSR) auf 1 % wird die MakerDAO-Community voraussichtlich bald über einen neuen Vorschlag abstimmen, der auf eine weitere Anhebung der DSR auf 3,33 % abzielt.

Bei der letzten Erhöhung wurden innerhalb eines Monats 35 Millionen DAI-Stablecoins eingezahlt. Sollte der neue Vorschlag durchgehen, könnte dies weitreichendere Auswirkungen auf die Zinsen im gesamten DeFi-Bereich haben.

Exekutive MakerDAO-Abstimmung steht an

In einem Tweet vom 26. Mai teilte das Maker-Team mit, dass es eine bevorstehende Abstimmung der Exekutive geben wird, bei der die DSR angehoben wird. Dem Tweet zufolge wurde der neue Vorschlag “von Block Analitica eingebracht und über die letzten Stability Scope Parameter Changes eingereicht”.

Im Tweet-Thread erklärte Maker:

Die Dai Savings Rate (DSR) ist ein grundlegender Bestandteil des Maker-Protocol-Systems und bietet den Nutzern die Möglichkeit, DAI einzuzahlen und dafür einen gleichbleibenden Zinssatz zu erhalten. Diese Zinsen fallen in Echtzeit an und werden aus den Einnahmen des Systems akkumuliert.

Welche Auswirkungen hat die Anhebung des DSR?

Die Dai Savings Rate (DSR) bezieht sich auf den Zinssatz, den DAI-Inhaber verdienen, wenn sie ihren DAI an die DSR-Smart-Contracts von MakerDAO binden. Es wird aus den Stabilitätsgebühren finanziert, die Maker-Benutzer für die Ausleihe von DAI gegen besicherte Vermögenswerte wie Wrapped BTC (WBTC) und Ethereum (ETH) zahlen.

Neben der Anhebung der DSR soll mit dem neuen Vorschlag auch die Höhe der Stabilitätsgebühren für bestimmte Arten von Sicherheiten angepasst werden.

Der DSR ist ein wichtiger monetärer Hebel, da er dazu beiträgt, Angebot und Nachfrage nach DAI auszugleichen, indem er Nutzer davon abhält oder dazu anreizt, DAI in DSR-Verträgen zu binden. Laut MakerDAO “handelt es sich um einen globalen Parameter, der häufig angepasst werden muss, um kurzfristigen Änderungen der Marktbedingungen in der Dai-Wirtschaft Rechnung zu tragen”.

Der Gründer von Block Analitica, Primoz Kordez, kommentierte den neuen Vorschlag wie folgt:

Neuer Vorschlag bei MakerDAO wird DAI DSR auf 3,33% erhöhen, was die Zinsen in der gesamten DeFi-Landschaft in die Höhe treiben wird. DAI in DSR ist der Maßstab für [die] sicherste DeFi-Stablecoin-Rendite.

Mit 1 % verdienten DAI-Inhaber, die ihre DAI-Stablecoins in den DSR-Verträgen hinterlegten, weniger als die Stablecoin-Anbieter bei Aave und Compound. Die Anbieter bei Compound und Aave verdienen derzeit 2,5 % bzw. 2 %.

Sollte der MakerDAO-Vorschlag also angenommen werden, könnte eine anständige Menge an Kapital in DAI DSR fließen, um die Bereitstellungszinsen zu erhöhen.