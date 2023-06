Metacade Lite löst Kursausbruch bei MCADE aus

Metacade ist weithin als eines der herausragenden Projekte des Jahres angepriesen. Es handelt sich um eine Play-to-Earn-Plattform, deren natives MCADE nach der Einführung einer wichtigen Partnerschaft einen deutlichen Aufschwung erlebt.

Der Kursausbruch von Metacade über ein wichtiges Niveau, der der allgemeinen Flaute auf dem Kryptomarkt trotzt und höher gehandelt wird, kommt nach einer Woche mit wichtigen Entwicklungen. Während Bitcoin um die 27.000 $ kämpfte, stieg MCADE bis in die Nähe von 0,029 $ – ein Plus von 15 %. Kann ein wichtiges Ereignis, das für den 1. und 2. Juni ansteht, MCADE/USD nach oben treiben?

Die Metacade Lite-Tour und Soft Launch ist ein Schlüsselereignis

Diese Woche war großartig für Metacade, da das Projekt einen weiteren Meilenstein erreicht hat. Nachdem der MCADE-Vorverkauf ausverkauft war und der Token an den großen Kryptobörsen Uniswap, BitMart und MEXC live ging, besiegelte das Projekt seine erste große Ökosystempartnerschaft mit dem Play-to-Earn-Spielestudio MetaStudio.

MetaStudio dürfte die erste von mehreren großen Kooperationen sein, die eine Menge Spiele auf die P2E-Plattform bringen würden. Und angesichts des einzigartigen Gaming-Ansatzes von Metacade trägt die MetaStudio-Partnerschaft nur dazu bei, die Vorhersage zu untermauern, dass Metacade das bahnbrechende Gaming-Projekt von Krypto im Jahr 2023 sein wird.

Am Donnerstag wird Metacade-CEO Russell Bennett, der den Soft-Launch in einem Interview in dieser Woche hervorgehoben hat, die erste Episode der Metaserien der Web3-Spieleplattform moderieren. Dies geschieht vor dem Hintergrund der mit Spannung erwarteten Einführung von Metacade Lite am Freitag.

Was ist Metacade?

Metacade wird als ultimative Web3-Gaming-Arkade gebaut. Im Mittelpunkt des Projekts stehen Spieleentwickler, Spielebegeisterte und Investoren, die eine Community von Benutzern bilden, die zusammenkommen, um zu spielen, Kontakte zu knüpfen und Geld zu verdienen. Dieses Ökosystem wird vom MCADE angetrieben, einem ERC-20-Utility-Token, der in die Tokenomics des gesamten Projekts integriert ist, um den Inhabern mehr Möglichkeiten zu bieten. MCADE verfügt über einen Gesamtvorrat von 2 Milliarden Token.

Die Belohnungen für die Community werden über einen innovativen Staking-Mechanismus erfolgen, während eine Treasury-Reserve dazu beitragen wird, Finanzmittel für Spieleentwickler bereitzustellen, um das breitere Krypto-Gaming-Ökosystem zu fördern.

MCADE-Token-Inhaber profitieren auch von der Teilnahme an Gaming-Turnieren und Preisen. Pay-to-Play-Arcade, Spieletests und ein Launchpad sind ebenfalls Teil der Metacade-Roadmap.

Metacade-Preisprognose

Wie bereits erwähnt, könnte MCADE einen neuen Aufschwung erleben, wobei die Haussiers wahrscheinlich die Anfang Mai erreichten Allzeithochs von 0,045 $ ins Visier nehmen werden. Wenn man sich den MCADE-Kurs heute ansieht, kann man feststellen, dass die Begeisterung für dieses Projekt seit dem erfolgreichen Vorverkauf hoch geblieben ist.

Die Einführung von Metacade Lite scheint jedoch eine neue Nachfrage ausgelöst zu haben. Das erklärt vielleicht den Preisanstieg von 15 % für den nativen Coin der Gaming-Arkade in den letzten 24 Stunden. Es zeigt sich auch in dem 34%igen Anstieg in der letzten Woche, womit der Kurs seit dem Tiefststand von 0,014 $ Mitte April um fast 90 % gestiegen ist.

Derzeit liegt MCADE etwa 37 % unter seinem ATH. Kann der Kurs weiter steigen und 1 $ erreichen?

Die nachstehende Grafik zeigt den Ausbruch aus einem aufsteigenden Dreieck, wobei der Kurs die Widerstandslinie erneut als Unterstützung getestet hat, bevor er weiter steigt. Die Haussiers müssen sich jedoch über 0,024 $ halten, was Raum für eine Umgruppierung bedeutet, sollte sich die Ablehnung bei 0,028 $ verstärken.

Das Kursdiagramm von Metacade zeigt den Ausbruch über eine wichtige Marke. Quelle: TradingView

Warum lohnt sich der Kauf von Metacade?

Metacade ist ein Krypto-Gaming-Projekt, das sich noch in der Entwicklung befindet. Es stieß jedoch auf großes Interesse, wie aus dem Vorverkauf hervorgeht, der zu Beginn des Jahres schnell ausverkauft war. Es verfügt über ein großartiges Team mit Erfahrung im Gaming-Sektor, und das Projekt hat das Potenzial, das P2E-Gaming-Ökosystem zu revolutionieren. MCADEs Nützlichkeit innerhalb des Ökosystems ist ebenfalls eine Überlegung wert, da die Nachfrage angesichts der Möglichkeiten, die es den Inhabern bietet, wahrscheinlich steigen wird.

Der MCADE-Kurs hat auch gezeigt, dass die Nachfrage vorhanden ist, und der Anstieg nach der Notierung an den Börsen deutet darauf hin, dass er wahrscheinlich explodieren wird, wenn eine andere große Plattform ihre Unterstützung ankündigt. Kurzfristig könnte die Einführung von Metacade Lite der Funke sein, der eine neue Aufwärtsdynamik auslöst.

Mittelfristig, unter Berücksichtigung der Preisvolatilität und anderer Marktfaktoren, kann MCADE tatsächlich höher steigen und sich als das Krypto-Juwel erweisen, als das es angepriesen wurde. Bevor Sie jedoch investieren, sollten Sie sich die Zeit nehmen, mehr über Metacade zu erfahren, einschließlich der Funktionsweise, wie sie im Whitepaper und auf der Website beschrieben wird.