Prognose für die Türkische Lira: Neue Währungsordnung, USD/TRY auf Allzeittief

Der frisch wiedergewählte türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat am Samstag einen neuen Finanzminister, Mehmet Şimşek, ernannt. Şimşek begann seine Amtszeit mit dem Versprechen, die Nation zu einer „rationalen“ Politik zurückzubringen, nachdem er jahrelang unorthodoxe geld- und fiskalpolitische Maßnahmen ergriffen hatte, die dazu geführt hatten, dass die Lira in weniger als drei Jahren zwei Drittel ihres Wertes verlor.

Bislang glaubt der Markt diese Behauptung nicht. Die Lira (USD/TRY) erreichte letzte Woche nach Erdoğans Sieg ein Allzeittief und ist trotz Şimşeks Versprechen weiter gefallen. Für 1 $ erhält man jetzt 21,45 Lira – ein weiterer Rückgang um 6 % gegenüber der Zeit vor seiner Ernennung.

Welche Politik verfolgt die Türkei?

Şimşek muss viel ändern, wenn er an seinem Versprechen einer „rationalen“ Politik festhalten will. Überall auf der Welt haben die Zentralbanken in den letzten 16 Monaten die Zinsen angehoben, um der drohenden globalen Inflationskrise entgegenzuwirken. Die Türkei hat sich diesem Trend jedoch widersetzt. Unter Erdoğans vorherigem Regime hatten der Präsident und Şimşeks Vorgänger Nureddin Nebati die Zinssätze gesenkt. Das folgende Diagramm vergleicht den Ansatz mit dem der US-Notenbank.

Vor diesem Hintergrund hat Şimşek versprochen, den Ansatz der Türkei zu ändern. “Transparenz, Kohärenz, Berechenbarkeit und die Einhaltung internationaler Normen werden unsere Grundprinzipien sein, um das Ziel der Erhöhung des sozialen Wohlstands zu erreichen”, sagte er am Sonntag bei seiner offiziellen Amtseinführung.

Die Türkei hat keine andere Wahl, als zu einer rationalen Grundlage zurückzukehren. Wir werden der makroökonomischen Finanzstabilität Priorität einräumen. Mehmet Simsek

Die unkonventionelle Politik kommt trotz der Tatsache, dass die Türkei selbst im internationalen Vergleich im letzten Jahr unter einem besonders akuten Inflationsproblem leidet. Den jüngsten Zahlen zufolge lag die Inflation bei 43 %, im Oktober sogar bei 85 %.

Wenige Tage vor der Ernennung von Şimşek erklärte Erdoğan trotzig, dass die Inflation besiegt werden könne, obwohl er keine Andeutungen über eine Zinserhöhung machte. Vielmehr deutete er das Gegenteil an, als er am vergangenen Montag sagte, dass der Zinssatz der Zentralbank “jetzt auf 8,5 % gesenkt worden ist und die Inflation weiter sinken wird”. Außerdem schwor er, dass, was die Eindämmung der Inflation anbelangt, “wenn jemand das kann, dann ich”.

Şimşek war zuvor Finanzminister, bevor er 2018 die Regierung verließ. Seitdem ist die Lira um 77 % gefallen und die Krise hat zugenommen. In Ermangelung eines besseren Ausdrucks scheint der Auftritt in der Türkei zu Ende zu sein, und die Zeche muss gezahlt werden. Die Financial Times berichtete, dass Erdoğan seine Devisen- und Goldreserven in den sechs Wochen vor den Parlamentswahlen um 17 Mrd. $ reduziert hat, was einem Rückgang von 15 % entspricht. Diese 17 Mrd. $ verteilen sich auf einen Abzug von Devisen in Höhe von 9,5 Mrd. $ und von Gold in Höhe von 7,5 Mrd. $ (die Türkei besaß zu Beginn des Jahres 572 Tonnen Gold). Nach aktualisierten Zahlen beläuft sich der Rückgang der Gesamtreserven auf rund 27 Mrd. $, was einem Minus von 24 % entspricht.

Die Staatsfinanzen der Türkei stehen unter Druck

Offensichtlich kann das nicht ewig so weitergehen, was Şimşek offenbar klar ist. Zwar wurden Kapitalverkehrskontrollen eingeführt, um den Zugang der Bevölkerung zu Fremdwährungen einzuschränken, und nach dem Erdbeben im Februar, als die Nachfrage im Einzelhandel sprunghaft anstieg, wurden die Goldimporte ausgesetzt, doch der Umfang des Abflusses von Staatsreserven ist zu groß.

Die Probleme werden durch die Existenz spezieller Sparkonten verschärft, die einen höheren Zinssatz auszahlen, wenn die Lira an Wert verliert. Die Idee dahinter ist, die Bürger zu ermutigen, Lira zu halten (sie waren Teil eines umfassenderen Projekts unter Nebati, das als „Liraisierung“ bekannt ist, um die Lira-Nachfrage anzukurbeln). Laut Şimşeks Vorgänger Nebati haben diese Konten die Regierung bislang 4,7 Mrd. $ gekostet. Dadurch erhöht sich das Risiko einer Abwertung der Lira weiter, da die Staatsfinanzen an die Währung gebunden sind und bei einem Lira-Fall das Defizit ausgleichen müssen.

Wie geht es mit der Lira weiter?

Wie geht es also bei all dieser Schwächung und Besorgnis mit der Lira weiter? Sind Şimşeks Versprechen eines neuen Währungssystems ein Zeichen dafür, dass sich der starke Verfall der Lira bald verlangsamen könnte?

“Die mittelfristige Senkung der Inflation auf eine einstellige Zahl und die Beschleunigung des Strukturwandels zum Abbau des Leistungsbilanzdefizits sind für unser Land von entscheidender Bedeutung”, sagte Şimşek am Sonntag weiter.

Wenn man ihm zuhört, könnte man zu dem Schluss kommen, dass die Lira tatsächlich endlich eine Atempause erleben könnte. Das einzige Problem ist, dass der Präsident weiterhin Recep Tayyip Erdoğan ist, ein Mann, der bekanntermaßen stur ist und der Zentralbank nie viel Autonomie eingeräumt hat. Er erlaubte seinen Finanzministern auch nicht, frei zu agieren – Şimşek gab seine frühere Rolle als stellvertretender Ministerpräsident im Jahr 2018 auf, als Erdoğan seinen Schwiegersohn Berat Albayrak zum Finanzminister ernannte.

Während Şimşek also die Worte spricht, die ausländische Anleger – und türkische Staatsangehörige – hören wollen, bleibt abzuwarten, ob sie auch zu Taten führen. Man sagt schließlich, dass der Markt nie lügt, und die Lira ist nach Şimşeks Äußerungen nur weiter gefallen.

Erdoğan hat mit seinem unerschütterlichen Glauben an niedrige Zinssätze nicht gegeizt. “Bitte folgt mir nach den Wahlen, und ihr werdet sehen, dass die Inflation zusammen mit den Zinssätzen sinken wird”, sagte er gegenüber CNN vor den Wahlen im Mai. Auf die Frage, ob das bedeute, dass es keine Änderung der Wirtschaftspolitik geben werde, antwortete er mit Nachdruck: “Ja, absolut.”

Das bringt das Problem auf den Punkt. Wenn die Türkei ihr Bestes tun würde, um diese Krise zu überwinden, wie Şimşek verspricht, wäre das ein schwieriger Unterfangen. Aber die Anwesenheit von Erdoğan und seine Entschlossenheit, eine lockere Politik zu verfolgen, machen das ohnehin schon schwierige Unterfangen fast unmöglich. Das macht etwas anderes ebenfalls unmöglich: ein überzeugendes Argument, die Lira jetzt zu kaufen.