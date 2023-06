Robinhood könnte Kryptos, die in der SEC-Klage gegen Coinbase und Binance genannt werden, dekotieren

Die US-Börsenaufsichtsbehörde verklagt die beiden führenden Börsen Coinbase und Binance wegen Gesetzesverstößen. Während sich die beiden darauf vorbereiten, sich mit der Aufsichtsbehörde vor Gericht zu treffen, prüft die börsennotierte Investmentplattform Robinhood ihre Kryptoangebote, um Ärger mit dem Gesetzgeber zu vermeiden.

Die jüngsten Entwicklungen zeigen, dass Robinhood Kryptowährungen, die von der SEC als nicht zugelassene Wertpapiere eingestuft werden, von der Liste streichen könnte. Dazu gehören Solana, Polygon und Cardano. Derzeit hat die Handelsplattform nur 18 Kryptowährungen in ihrem Netzwerk gelistet. Dies steht im Gegensatz zu den zahlreichen Token, die man bei den führenden Börsen Binance und Coinbase finden kann.

Am 6. Juni informierte der Leiter der Rechtsabteilung von Robinhood, Dan Gallagher, den Kongress der Vereinigten Staaten über die laufenden Entwicklungen. Wie invezz.com berichtete, war Gallagher unter den Beamten, die am Dienstag (6. Juni) vor dem Kongress aussagten. Gallagher erwähnte, dass der Broker die Analyse der SEC prüft, um eventuelle Maßnahmen zu bestimmen.

SEC verlangt vom Gericht, die Assets von Binance US einzufrieren

In ihrem jüngsten Schritt wies die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) das Gericht an, die Krypto-Assets von Binance US einzufrieren, um die Verschwendung von Geldern zu verhindern. Die Börsenaufsichtsbehörde erklärte, dass Binance US das Risiko von 2,2 Mrd. $ an Kundengeldern in den Vereinigten Staaten birgt und behauptete, dass CZ und Binance die Kontrolle über Nutzergelder in Milliardenhöhe hatten.

🇺🇸 SEC seeks restraining order to freeze #Binance US assets. — Walletor (@walletorapp) June 7, 2023

Die Anwälte der SEC reichten einen Gerichtsantrag ein, um ihre Besorgnis über die Wahrscheinlichkeit auszudrücken, dass Gelder die USA verlassen, und beantragten das Einfrieren von Kundengeldern, um illegale Transfers durch die Unternehmen von CZ zu verhindern.

Coinbase zuversichtlich, dass sie die SEC besiegen werden

Die Aufsichtsbehörde warf Coinbase vor, als nicht lizenzierter Makler und Börsenbetreiber tätig gewesen zu sein und Wertpapiere ohne Genehmigung angeboten zu haben. In der Zwischenzeit reagierte Coinbase-Chef Brian Armstrong auf die Vorwürfe und erklärte, dass sie die SEC-Regeln befolgt und die Aufsichtsbehörden kontaktiert haben, wann immer dies möglich war.

Dennoch ist Brian Armstrong laut invezz.com zuversichtlich, die SEC vor Gericht zu besiegen. Es bleibt entscheidend zu sehen, wie sich diese Entwicklungen entfalten werden. Bleiben Sie dran für die neuesten Krypto-Updates für kommende Nachrichten.

Wenn Robinhood seinen Asset-Index in Übereinstimmung mit der SEC reduziert, wird dies wahrscheinlich die Krypto-Stimmung beeinträchtigen. Dies wird eine Baisse auf dem gesamten Markt auslösen und die genannten Altcoins – Solana, Polygon und Cardano – stärker betreffen. Dennoch bleibt die Krypto-Community trotz der Klagen der Regulierungsbehörde optimistisch.