Der Ark Innovation Fund (ARKK) ETF hat sich in diesem Jahr wieder erholt, unterstützt durch die anhaltende Erholung des Aktienmarktes und der Technologieunternehmen. Cathie Woods Vorzeigefonds, erreichte in diesem Monat mit 43,51 $ den höchsten Stand seit Februar. Vom Tiefststand im Jahr 2022 ist er um über 44 % gestiegen. Trotzdem gibt es ein paar Gründe, warum ich glaube, dass der Invesco QQQ ein viel besserer ETF als ARKK ist.

ARKK ist teurer als QQQ

ETFs verdienen Geld, indem sie eine geringe Gebühr erheben, die üblicherweise als Kostenquote bezeichnet wird. Hierbei handelt es sich um eine kleine Gebühr, die der Sponsor des Fonds in einem bestimmten Zeitraum entrichtet. In den meisten Fällen sind passive ETFs wie QQQ tendenziell günstiger als aktiv verwaltete Fonds wie ARKK.

In diesem Fall hat QQQ eine Kostenquote von 0,2 %, während ARKK eine Quote von 0,75 % hat. Wenn Sie also 100.000 $ in QQQ investieren und dieser über ein Jahr hinweg unverändert bleibt, zahlen Sie eine Gebühr von 200 $. Andererseits kostet Sie die Investition des gleichen Betrags in ARKK 750 $.

In manchen Fällen ist es sinnvoll, in einen aktiv verwalteten Fonds zu investieren, wenn dieser eine bessere Performance aufweist, aber ARKK hat QQQ überhaupt nicht übertroffen. In den letzten fünf Jahren ist QQQ um 100 % gewachsen, während ARKK 7 % verloren hat.

QQQ zahlt eine Dividende, ARKK nicht

Neben der Aktienkursrendite ist es immer wichtig, die Dividende zu berücksichtigen, die ein Fonds zahlt. Lieber in einen Fonds investieren, der eine Dividende zahlt, als in einen, der keine zahlt. Der Invesco QQQ ist dafür bekannt, dass er vierteljährlich eine Dividende zahlt. Laut SeekingAlpha hat er eine Dividendenrendite von 0,68 % und einen Vierjahresdurchschnitt von 0,63 %. Die Wachstumsrate der Dividende lag in den letzten fünf Jahren bei 10,78 %.

AKK hingegen investiert in Unternehmen, die meist keine Dividenden zahlen. Und es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass es in absehbarer Zeit keine Dividende zahlen wird. Daher glaube ich, dass QQQ in diesem Fall ein besserer Fonds zum Investieren ist.

QQQ ist stärker diversifiziert

Beim Investieren ist Diversifikation ein wichtiger Faktor. QQQ hat 100 Unternehmen, ARKK 31. Die Top-Ten-Unternehmen in QQQ repräsentieren etwa 58 % des gesamten Fonds, während die Top-Ten in ARKK 62 % ausmachen. Daher empfiehlt es sich für Ihr langfristiges Portfolio immer, in einen ETF mit einem größeren Kapitalpool zu investieren.

Es gibt noch weitere Gründe, warum Sie über eine Investition in QQQ nachdenken sollten. Beispielsweise verfügt das Unternehmen über eine längere Leistungsbilanz, es gibt keinen „Superstar“-Manager, der das Sagen hat, und es werden keine spekulativen Wetten abgeschlossen.