Der Bitcoin-Preis (BTC/USD) geriet unter starken Verkaufsdruck, als sich der Angst- und Gierindex nach der jüngsten Fed-Entscheidung in den Angstbereich bewegte. Er fiel unter die wichtige Unterstützung von 25.000 $, die er in diesem Monat nur mit Mühe unterschreiten konnte. Andere Altcoins wie Solana, Jasmy, Litecoin und Sui sind auf den tiefsten Stand seit Monaten zurückgegangen.

Bitcoin-Angst- und Gier-Index sinkt

Der Bitcoin-Preis ist in den letzten Wochen unter Druck geraten, da die jüngste Rallye nachgelassen hat. Insgesamt ist der Coin von seinem Jahreshöchststand um mehr als 6.000 $ abgestürzt. Infolgedessen fiel die gesamte Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen vom bisherigen Jahreshoch von 1,3 auf etwa 1 Bio. $.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Der Bitcoin-Angst- und Gier-Index ist auf den Angstwert von 41 gestiegen, was darauf hindeutet, dass sich die Anleger Sorgen um die Branche machen. Im Gegensatz dazu ist der Angst- und Gierindex von CNN Money auf den extremen Gierbereich von 81 gestiegen.

Es gibt zwei Hauptgründe, warum der Bitcoin-Preis seine wichtige Unterstützung unterschreitet hat. Erstens gibt es Bedenken hinsichtlich der US-Notenbank. Während die Bank beschloss, die Zinssätze unverändert zu lassen, signalisierte sie, dass sie sie in diesem Jahr um weitere 0,5 % anheben wird. Dies erklärt, warum der Dow Jones und der Russell 2000-Index um mehr als 1 % gefallen sind.

Zweitens stürzte der Bitcoin-Preis angesichts der wachsenden regulatorischen Bedenken in der Branche ab. Die US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) verklagte letzte Woche Binance und Coinbase. Die beiden Klagen waren wichtig, weil sie die beiden größten Börsen der Welt betreffen.

Viele Anleger haben ihre Krypto-Positionen aufgegeben. So ist beispielsweise das Bitcoin-Angebot an den Börsen auf den niedrigsten Stand seit fünf Jahren gesunken, während die Abflüsse von den Börsen zugenommen haben.

Altcoins sind stärker gefährdet

Der anhaltende Bitcoin-Einbruch wird für Altcoins noch schlimmer sein. Zum einen glaubt die SEC, dass viele Altcoins wie Cardano und MATIC Wertpapiere sind. Als solche werden Börsen wahrscheinlich viele Token auslisten. Einige, wie Robinhood und Kraken, haben bereits damit begonnen, diese Altcoins von der Liste zu nehmen.

Dies erklärt, warum viele Altcoins schlechter als Bitcoin abgeschnitten haben. Der Preis von Jasmy ist auf 0,0031 $ gefallen, den niedrigsten Stand seit Januar. In ähnlicher Weise fiel der Preis von Solana auf 13,22 $, etwa 45 % unter den höchsten Stand in diesem Jahr. Dieser Preis ist der niedrigste Stand seit Januar.

Der Preis von Cardano fiel auf 0,2295 $, was bedeutet, dass er um fast 50 % vom Höchststand in diesem Jahr gefallen ist. Andere Coins wie MATIC, Near Protocol, Algorand, EOS, IOTA und Tezos haben ebenfalls einen Großteil der Gewinne, die zu Beginn des Jahres erzielt wurden, wieder abgegeben.