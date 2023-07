Der Uranpreis entwickelt sich im Jahr 2023 gut, während andere Rohstoffe zurückgehen. Der vielbeachtete Global X Uranium ETF (URA) ist von seinem Tiefststand in diesem Jahr um über 18 % gestiegen. Auch der Uran-Spotpreis hat sich gut entwickelt und ist seit Jahresbeginn um mehr als 18 % gestiegen.

Positive Argumente für Uran

Uran ist ein wichtiger Rohstoff, der in vielen Ländern wie den Vereinigten Staaten, Frankreich, Russland, Indien und dem Vereinigten Königreich zur Energieversorgung eingesetzt wird. Es ist der wichtigste Rohstoff in der Kernenergie.

Die größten Uran produzierenden Länder sind unter anderem Kasachstan, Namibia, Kanada, Australien, Usbekistan und Russland. Im Gegensatz zu den meisten Energierohstoffen ist die Nachfrage nach Uran in der Regel stabil, da Kernkraftwerke Grundlastanlagen bereitstellen.

Analysten gehen davon aus, dass sich die Uranpreise in diesem Jahr gut entwickeln werden. Mitarbeiter der Bank of America schrieben, dass der Uranpreis in den nächsten Jahren auf 75 $ pro Pfund steigen könnte. Die durchschnittliche Prognose für den Uranpreis geht davon aus, dass er von derzeit 50 $ auf 60 $ steigen könnte.

Die positiven Argumente für die Uranpreise sind vor allem auf den laufenden Übergang von fossilen Brennstoffen zu grüner Energie zurückzuführen. Während die meisten Länder in Wind- und Solarenergie investieren, gehen Analysten davon aus, dass Kernkraft viel zuverlässiger ist.

Infolgedessen werden mehrere Länder, darunter die USA, Pläne zur Steigerung der Investitionen in die Kernenergie bekannt geben. Ein aktueller Bericht zeigte, dass fast zwei Drittel aller Energieinvestitionen in Höhe von 2,8 Bio. $ in saubere Quellen, einschließlich Kernenergie, fließen werden. Die weltweiten Investitionen in die Kernenergie werden von 10 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 63 Mrd. $ in diesem Jahr steigen.

Gleichzeitig wird das Uranangebot voraussichtlich nicht so schnell wachsen. Zum einen dauert es viele Jahre, bis eine Uranmine in Betrieb genommen werden kann. Im Gegensatz dazu dauert es nur wenige Monate, um in den USA eine Schieferölquelle zu bohren. Daher gehen Analysten davon aus, dass das Uranangebot in den kommenden Jahren ein Defizit aufweisen wird.

Der Global X Nuclear ETF ist eine der besten Möglichkeiten, in Kernenergie zu investieren. Er verfügt über ein Nettovermögen von über 1,57 Mrd. $ und eine teure Kostenquote von 0,69 %. Der Fonds hat nicht nur Uran in seinem Depot, sondern investiert auch in mehrere Bergbauunternehmen.

URA ETF-Aktienkursprognose

URA-Chart via TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass sich die Aktie des Global X Nuclear ETF in den letzten Monaten seitwärts bewegt hat. Infolgedessen bewegt sich der Kurs an den 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten, während der Average True Range (ATR)-Indikator weiter rückläufig ist.

Der aktuelle Preis liegt ebenfalls auf dem höchsten Stand vom November letzten Jahres. Daher gehe ich davon aus, dass die Konsolidierungsphase in den kommenden Monaten andauern wird.

Ein Aufwärtstrend wird bestätigt, wenn der Kurs über den wichtigen Widerstand bei 23,32 $, dem Höchststand vom Juni, steigt. Sollte dies geschehen, liegt das nächste Ziel bei 23,97 $ (Höchststand vom 22. September). Das Überschreiten dieses Niveaus wird langfristig zu einer weiteren Aufwärtsbewegung führen.