Die NFL-Saison steht vor der Tür: Was bedeutet das für Chancer?

Wett- und iGaming-Aktien haben sich seit Anfang des Jahres gut entwickelt, obwohl die Befürchtung besteht, dass sich die Verbraucher aufgrund der Angst vor einer Konjunkturabschwächung bei ihren Ausgaben zurückhalten könnten.

Jefferies sieht weiteres Aufwärtspotenzial bei Sportwetten

„BETZ“ – der Roundhill Sports Betting and iGaming ETF ist zum Zeitpunkt des Schreibens in diesem Jahr um etwa 20 % gestiegen. Dennoch ist Jefferies-Analyst David Katz davon überzeugt, dass dieses Unterhaltungssegment erst in den Kinderschuhen steckt. In der CNBC-Sendung „Worldwide Exchange“ sagte er:

Digitales Gaming ist in [den USA] erst seit ein paar Jahren legal und wird in diesem Jahr, in dem es eine Phase der Investitionen und Ausgaben gab, wieder profitabel.

Der Start der NFL-Saison ist für Anfang September geplant. Katz geht davon aus, dass die Liga den Sportwetten und dem digitalen Glücksspiel in Zukunft weiteren Auftrieb verleihen wird – und das nicht nur für die herkömmlichen Spieler.

Auch eine Blockchain-basierte Plattform wie Chancer.com könnte davon profitieren.

Was Sie über Chancer wissen müssen

Chancer ist eine maßgeschneiderte Peer-to-Peer-Wettplattform, die darauf abzielt, den Glücksspiel- und digitalen Gaming-Markt zu revolutionieren. Es basiert auf der Ethereum-Blockchain und unterscheidet sich in einigen Punkten von anderen Plattformen in diesem Bereich.

Erstens führt Chancer.com das Konzept der sozialen Wetten ein, das es dem Nutzer ermöglicht, seinen eigenen Markt für so ziemlich alles zu schaffen. Sie können ihn dann mit anderen Nutzern teilen und potenziell davon profitieren.

Zweitens können die Nutzer dieser Blockchain-basierten Plattform den Verlauf ihrer Wette per Live-Streaming verfolgen. Außerdem ist es relativ sicher, dank der unparteiischen Moderatoren, die die individuellen Wettscheine überwachen.

Auch wenn das Netzwerk zunächst zentralisiert ist, sind die Gründer Adam und Paul Kelbie bestrebt, es schließlich in ein vollständig dezentralisiertes Netzwerk umzuwandeln, das auf seinem nativen $CHANCER-Token basiert.

Chancer verzeichnet eine unglaubliche Nachfrage während des Vorverkaufs

$CHANCER – die BSC0-Token sind wie Anteile an einem Unternehmen. Ihr Besitz gibt einem Mitspracherecht bei bestimmten Angelegenheiten, die damit zusammenhängen, wie sich die Plattform entwickelt und welche Richtung sie in der Zukunft einschlägt.

Abgesehen davon ist der native Token das, was man braucht, um das volle Potenzial der Plattform zu erschließen. Mit $CHANCER kann man Wettmärkte erstellen und an ihnen teilnehmen.

Am wichtigsten ist, dass es eine Investitionsmöglichkeit ist. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Artikels kostet der $CHANCER-Token 0,01 $ und sein Preis hängt, wie bei jedem anderen Asset, von Angebot und Nachfrage ab.

Die gute Nachricht ist, dass Chancer.com innerhalb eines Monats nach dem Start bereits mehr als eine halbe Million Dollar eingesammelt hat, was auf eine starke Nachfrage hinweist. Ziel ist es, durch den Vorverkauf insgesamt 1 Mio. $ aufzubringen.

Der Preis der $CHANCER-Token könnte sich von hier aus verdoppeln

Nach dem Vorverkauf wird Chancer seinen BSC0-Token an den namhaften Krypto-Börsen, einschließlich Uniswap, notieren. Anfang des Jahres erlebten Pepe und Floki einen deutlichen Aufschwung, als sie an einer Kryptobörse live gingen.

Wenn dies auch bei $CHANCER der Fall ist, könnten diejenigen, die heute während des Vorverkaufs in den Token investieren, davon erheblich profitieren. Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass Schätzungen zufolge der Token bis zum Ende des Vorverkaufs 0,021 $ erreichen wird – mehr als das Doppelte des aktuellen Preises.

Noch wichtiger ist, dass Sportwetten, wie bereits erwähnt, erst in den Anfängen stecken. Es wird erwartet, dass der Markt bis Ende dieses Jahres über 90 Mrd. $ wert sein wird, gegenüber etwa 84 Mrd. $ im Jahr 2022. Experten prognostizieren, dass Sportwetten in den nächsten Jahren mit einer jährlichen Rate von 10 % wachsen werden, und dieses anhaltende Wachstum wird wahrscheinlich ein Rückenwind für Chancer.com sein.

Schließlich haben Vermögensverwalter, darunter der bekannteste BlackRock, kürzlich bei der US-SEC einen Spot-Bitcoin-ETF beantragt, was zwei Dinge signalisiert: Erstens, der Kryptomarkt ist auf dem Vormarsch, und zweitens, institutionelle Anleger wollen Zugang zu Kryptowährungen.

Analysten gehen davon aus, dass die Zulassung eines solchen börsengehandelten Fonds weiteren Aufschwung bei Krypto-Assets auslösen wird, und der $CHANCER-Token wird wahrscheinlich ebenfalls von diesem Aufschwung profitieren.

Weitere Informationen über die Peer-to-Peer-Blockchain-basierte Wettplattform finden Sie unter Chancer.com.