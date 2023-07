Entkoppelt sich Bitcoin vom Rest des Kryptomarktes?

In den letzten Jahren konnte man mit Fug und Recht behaupten, dass die meisten Kryptowährungen wie gehebelte Wetten auf Bitcoin gehandelt werden. Die größte Kryptowährung der Welt steigt im Wert, Altcoins steigen ein wenig mehr. Sinkt Bitcoin, sinken die Altcoins noch ein bisschen mehr. Soweit es um Verallgemeinerungen geht, ist das eine einigermaßen faire Aussage.

Innerhalb dieses übergreifenden Musters gab es jedoch Phasen, in denen diese Beziehung von der Norm abwich. Einer dieser Momente ist jetzt, wo einige der zugrunde liegenden Zahlen darauf hindeuten, dass sich Bitcoin möglicherweise vom Rest des Marktes entkoppelt.

Der offensichtlichste Weg, dies zu überprüfen, besteht darin, die Korrelation zwischen Bitcoin und der zweitgrößten Kryptowährung, Ethereum, darzustellen. Die Grafik unten zeigt, dass die normalerweise sehr hohe Korrelation in den letzten achtzehn Monaten auf den zweitniedrigsten Wert gesunken ist – nach September 2022, als der Ethereum Merge stattfand.

Der Ethereum Merge im vergangenen September war nicht nur ein Ethereum-spezifisches Ereignis, sondern die Korrelation stieg auch fast sofort wieder auf ein normales Niveau. Lässt man dieses Ereignis außer Acht, müsste man bis ins Jahr 2021 zurückgehen, um die Korrelation zwischen Bitcoin und Ethereum so niedrig zu sehen, wie sie derzeit ist. Zugegeben, sie ist mit 0,7 immer noch nicht gerade “schwach” – ganz im Gegenteil – aber sie ist dennoch bemerkenswert im Kontext der historischen Beziehung, wo der Durchschnitt seit Anfang 2022 bei nahezu perfekten 0,9 liegt.

Das Chart zeigt, dass die Korrelation etwa im April zu sinken begann. Die nächste Grafik zeigt dies auf andere Weise – sie zeigt die Rendite von Bitcoin und Ethereum seit Anfang 2022. Die beiden Assets bewegen sich mehr oder weniger im Gleichschritt, aber etwa im April dieses Jahres ist eine leichte Divergenz zu beobachten.

Übrigens, der Grund, warum ich den Zeitraum ab Anfang 2022 gewählt habe, ist nicht nur, um eine schöne runde Zahl zu bekommen. Zu diesem Zeitpunkt erreichte der Aktienmarkt seinen Höhepunkt und stellt den Übergang zu einem neuen Paradigma für die Finanzmärkte dar. Während die Zinsen erst im März 2022 angehoben wurden, zog die Inflation an, die Stimmung verschlechterte sich, und die Besorgnis war groß – verschärft durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar, der eine Energiekrise auslöste. Mit anderen Worten: Die Pandemie-Party, auch bekannt als Null-Zins-Saison, war vorbei. Dies stellt einen strukturellen Bruch im Makroklima und an den Finanzmärkten insgesamt dar.

Bitcoin sank zusammen mit anderen Risikoanlagen, da die Zinssätze weiter stiegen. Aber jetzt fragen wir: Befinden wir uns an einem weiteren Wendepunkt für Bitcoin? Warum schwächt sich die Korrelation von Bitcoin zu Ethereum ab?

Schafft sich Bitcoin eine eigene Nische?

Diese Abschwächung des Verhältnisses hat tatsächlich mehr mit Bitcoin als mit Ethereum zu tun. Im nächsten Chart sehen wir den viel zitierten Bitcoin-Dominanz-Chart, der die Marktkapitalisierung von Bitcoin gegen die Marktkapitalisierung des gesamten Kryptowährungssektors abbildet.

Die Grafik zeigt, dass er seit Anfang 2023 stark gestiegen ist, von 41 % auf 51 %. Das bedeutet, dass Bitcoin 51 % der gesamten Krypto-Marktkapitalisierung ausmacht – der höchste Wert seit zwei Jahren.

Interessant ist, dass die Dominanz von Bitcoin traditionell (wenn wir diesen Ausdruck in einem Sektor verwenden können, der kaum ein Jahrzehnt alt ist) in Zeiten steigender Kryptopreise abnimmt. Im Allgemeinen steigt Bitcoin, bevor Geld in Altcoins fließt und das Dominanz-Verhältnis sinkt. Diesmal passiert das nicht.

Noch einmal: Warum? Die Antwort könnte in der Regulierung liegen und in der Tatsache, dass der Markt Bitcoin zunehmend als Vermögenswert betrachtet, der sich seine eigene Nische schafft. Für viele Krypto-Fans (ich eingeschlossen) ist dies seit langem ein Diskussionspunkt. Wenn man die Grundlagen betrachtet, haben Bitcoin und Ethereum eigentlich nicht viel gemeinsam, abgesehen von der Tatsache, dass beide auf einer sogenannten Blockchain laufen (und diese beiden Blockchains sind seit der Merge im September 2022 völlig unterschiedliche Wesen).

Aber meine Meinung ist überflüssig. Der Wortlaut des Gesetzes ist es jedoch nicht. Wichtig ist, dass die US-Aufsichtsbehörden anscheinend allmählich denselben Standpunkt einnehmen. Der CEO von Coinbase, Brian Armstrong, beklagte sich, nachdem seine Börse letzten Monat mit einer Klage konfrontiert wurde:

Wir haben von der SEC die Information bekommen, dass eigentlich alles außer Bitcoin ein Wertpapier ist. Und wir sagten uns, na ja, so haben wir das Gesetz nicht verstanden. Brian Armstrong, CEO von Coinbase

Coinbase kann sich nach Belieben beschweren (und sie werden ihren Tag vor Gericht haben), aber die Realität für den Markt ist, dass dies geschieht, ob fair oder nicht, und es könnte sich darauf auswirken, wie sich die Preisentwicklung in der Krypto-Branche künftig entwickelt. Die SEC hat sogar mehrere Kryptowährungen formell als Wertpapiere eingestuft, darunter Solana, BNB und die nativen Token für Cardano und Polygon. Wenn man die Korrelation zwischen Bitcoin und einigen dieser Assets als Beispiel nimmt, ist der Bruch im Juni klar, da der Markt als Reaktion auf die Wertpapier-Bestätigung verkauft wird.

Natürlich ist dies ein stärkerer Ausverkauf und ein größerer Einbruch der Korrelation als das, was wir oben bei Ether gesehen haben. Die zweitgrößte Kryptowährung der Welt scheint sich in einer Grauzone zu bewegen, was vielleicht erklärt, warum der Ausverkauf nicht so groß war wie beispielsweise bei ADA und SOL, aber auch, warum sie nicht mit Bitcoin mithalten kann.

Spot-ETF-Anträge zeichnen ein positives Bild für Bitcoin

Dann gibt es noch den Fall der Spot-ETF-Anträge, die von einer Handvoll der größten Vermögensverwalter der Welt eingereicht werden. Dabei handelt es sich um Bitcoin-ETFs – nicht um Ethereum- oder Krypto-ETFs. Während die Genehmigung ein Segen für den Kryptosektor insgesamt wäre, da sie die Türen für ähnliche Instrumente für andere Vermögenswerte in der Zukunft öffnen könnte, sind die vielen Hürden, die Bitcoin überwinden musste, um überhaupt in der ETF-Diskussion zu bleiben, zahlreich. Es gibt immer noch keine Garantie dafür, dass diese ETFs genehmigt werden – andere Vermögenswerte scheinen auf jeden Fall noch verdammt weit entfernt zu sein. So treibt das gleichzeitige sicherheitsorientierte Durchgreifen der SEC und die Flut von Bitcoin-ETF-Anträgen einen Keil zwischen Bitcoin und andere Kryptowährungen.

Die Millionen-Dollar-Frage ist, ob sich das alles wieder normalisiert, sobald die Aufregung nachlässt. Es besteht kein Zweifel, dass die Beziehung hier immer noch stark ist und Bitcoin weiterhin den Markt anführt. Es könnte aber auch Grund zu der Annahme geben, dass es zu einem Strukturbruch gekommen ist und das bisherige Händchenverhältnis in Zukunft nicht mehr ganz so eng sein wird.

Kryptowährungen haben in letzter Zeit eine harte Zeit hinter sich. Die Skandale des Jahres 2022 waren zahlreich – Terra, Celsius, FTX, um nur einige zu nennen – und die Kapitalflucht war erstaunlich, da (aus welchen Gründen auch immer) Investoren Schatzbriefe, die 5 % zahlen, den zentralisierten Kryptounternehmen, die -100 % zahlen (mit der Hoffnung auf -90 % nach vielen Jahren der Konkursverfahren), vorgezogen haben.

Auch wenn Bitcoin durch die Schmerzen des Jahres 2022 immens gelitten hat, könnten sein First-Mover-Vorteil und sein fehlendes Kontrahentenrisiko dazu beitragen, dass er nicht in die Augen der Trade-Fi-Investoren gerät. Altcoins sind derzeit definitiv nicht in Mode und der Ruf des Nicht-Bitcoin-Kryptosektors ist in den Augen des institutionellen Kapitals enorm geschädigt.

Die große Bitcoin-Entkopplung, bei der Bitcoin seine Korrelation mit Risikoanlagen auflöst und stattdessen den Status eines unkorrelierten Wertaufbewahrungsmittels beansprucht, scheint noch in weiter Ferne zu liegen. Aber eine geringere Art der Entkopplung, bei der er sich von anderen Kryptowährungen trennt, ist vielleicht nicht so weit entfernt wie bisher angenommen.

Auch hier könnten sich die Zahlen sofort wieder normalisieren. Vielleicht ist es nur ein Hinweis auf das, was irgendwann auf dem Weg kommen kann. Aber wie auch immer, es ist einer der wichtigsten und faszinierendsten Trends, die man im Kryptobereich im Auge behalten sollte, selbst wenn sich diese Episode nur als Schall und Rauch herausstellt.