Die Preise für Kryptowährungen haben sich in den letzten Wochen recht stabil entwickelt. Bitcoin blieb leicht über dem Widerstandspunkt bei 30.000 $, während die gesamte Marktkapitalisierung aller digitalen Währungen bei über 1,2 Bio. $ lag. Dies ist ein Zeichen dafür, dass Kryptowährungen inmitten großer Herausforderungen extrem widerstandsfähig sind.

Krypto-Widerstandsfähigkeit geht weiter

Kryptowährungen haben in den letzten 13 Monaten große Herausforderungen durchlaufen. Terra und sein Ökosystem brachen im Mai letzten Jahres zusammen, was zu Verlusten in Höhe von über 40 Mrd. $ führte. Kurze Zeit später brachen Celsius und Voyager Digital zusammen.

Der andere große Zusammenbruch in der Kryptobranche war FTX, die damals zweitgrößte Kryptobörse nach Marktkapitalisierung. Sie brach im November letzten Jahres zusammen, was zu Milliarden von Dollar an Verlusten führte. Glücklicherweise hat das neue Management daran gearbeitet, die Börse umzubenennen und neu zu starten.

Die jüngste Herausforderung für die Kryptoindustrie sind die Vorschriften. Im Juni beschloss die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC), Binance und Coinbase, zwei der größten Akteure der Welt, zu verklagen. Während die Kryptowährungen nach der Klage fielen, sind die meisten von ihnen seither zweistellig gestiegen.

Bitcoin und andere Kryptowährungen haben sich auch nicht verändert, nachdem die US-Notenbank ihren aggressivsten Zinskurs seit Jahren verfolgt hat. Sie hat die Zinssätze von nahezu Null während der Pandemie auf über 5 % erhöht.

Es ist nicht klar, ob der Bitcoin-Preis weiter steigen wird. Wie ich hier geschrieben habe, muss Bitcoin in einem Umfeld mit hohem Volumen über das bisherige Jahreshoch steigen, um den Aufwärtstrend fortzusetzen. Er hat zwar ein Aufwärts-Flaggenmuster gebildet, aber auch ein Double-Top, was normalerweise ein Abwärtssignal ist.

Der Token-Verkauf von AltSignals geht weiter

Eine der wichtigsten Krypto-Nachrichten war der jüngste Erfolg des Token-Verkaufs von AltSignals. Die Entwickler haben vor kurzem die erste Phase des Token-Verkaufs abgeschlossen, in der sie mehr als 1 Mio. $ gesammelt haben.

Sie sind nun in die zweite Phase des Token-Verkaufs übergegangen, der ebenfalls über 1,1 Mio. $ aufgebracht hat. Die zweite Phase ist zu fast 50 % abgeschlossen. Vor allem Käufer der ersten Phase des Token-Verkaufs haben den Wert ihrer Token um 25 % steigen sehen. Der Token wird für 0,01875 USDT verkauft und die Entwickler werden ihn im nächsten Teil des Verkaufs um 12 % erhöhen.

AltSignals ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Finanzdienstleistungen, das sich auf die schnell wachsende Branche der künstlichen Intelligenz konzentriert. Es ist bereits ein profitables Unternehmen mit Tausenden von Kunden aus der ganzen Welt.

Das Unternehmen bietet Day-Trading-Signale für Kryptowährungen, Devisen und andere Finanzanlagen. Diese Signale stammen aus der traditionellen technischen Analyse. Jetzt schwenken die Entwickler auf KI um, von der sie glauben, dass sie einen besseren Ansatz für Vorhersagen darstellt.

Daher ist der ASI-Token-Verkauf ein wichtiger Teil dieser Umstellung. Sobald er abgeschlossen ist, wird die Plattform zu einer dezentralen, autonomen Organisation (DAO), in der die Inhaber über wichtige Themen abstimmen und einen Anteil am Gewinn erhalten.

Darüber hinaus werden die Inhaber von ASI-Token weitere Funktionen in ihrem Ökosystem erhalten. Pro-Inhaber mit mehr als 50.000 Token profitieren von Funktionen wie dem vollen Zugriff auf das Actualise AI-Tool, unbegrenzten Watchlists und der Möglichkeit, passives Einkommen aus den Token zu erzielen. Sie können mehr über AltSignals in diesem Whitepaper lesen.

Lohnt sich der Kauf von AltSignals?

Die Investition in Vorverkaufs-Token ist immer eine riskante Sache, da die Branche noch nicht reguliert ist. Daher sollten Sie vor dem Kauf des Tokens vorsichtig sein, da der Wert auf null fallen kann. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass er in die Höhe schießt, wie wir es bei anderen Token wie Pepe und Keke gesehen haben. Sie können den ASI-Token hier kaufen.