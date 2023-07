Das Risiko-Ertrags-Verhältnis des Aktienkurses von Tata Motors wird ungünstiger

Der Aktienkurs von Tata Motors (NSE: TATAMOTORS) kletterte auf ein Rekordhoch und setzte damit die Rallye der Nifty 50-Bestandteile mit der besten Wertentwicklung fort. Die Aktie stieg auf ein Allzeithoch von 633,05 ₹ und lag damit rund 856 % über dem Tiefststand während der Pandemie. In diesem Jahr ist sie um über 60 % gestiegen.

Das Geschäft von Tata Motors läuft gut

Copy link to section

Tata Motors, dem größten indischen Automobilhersteller, geht es gut, da die Nachfrage nach seinen Fahrzeugen sprunghaft ansteigt. Das Unternehmen, zu dem auch Jaguar Land Rover gehört, hat diese Woche seine Finanzergebnisse veröffentlicht.

Die Zahlen zeigen, dass die Verkäufe des Unternehmens im ersten Quartal um 5 % gestiegen sind. In dem Quartal, das im Juni endete, wurden über 3,2 Millionen Fahrzeuge verkauft. Der weltweite Großhandel mit Personenkraftwagen stieg um 8 %, während der Verkauf von Nutzfahrzeugen zurückging.

Der Absatz von Jaguar Land Rover stieg auf 93.253 Fahrzeuge, da die Nachfrage nach Luxusfahrzeugen ungebrochen ist. Trotz der guten Ergebnisse gehen die Analysten von JP Morgan davon aus, dass der Aktienkurs von Tata Motors um etwa 14 % fallen wird. Die Analysten wiesen auf Margenrisiken im Geschäftsbereich Jaguar Land Rover hin.

Die Analysten von CLSA bekräftigten ihre Kaufempfehlung für die Aktie mit einem Kursziel von 690 Rupien. Sie wiesen darauf hin, dass die Nachfrage nach Jaguar Land Rover weiterhin hoch sei. Die Analysten erwarten, dass das Großhandelsvolumen des Unternehmens um 18 % steigen wird.

Tata Motors steht vor mehreren Herausforderungen. So gibt es beispielsweise Anzeichen für eine Verlangsamung der Wirtschaft in den Schlüsselmärkten China, Nordamerika und Großbritannien. Nordamerika und dem Vereinigten Königreich. Aus den am Montag veröffentlichten Daten ging hervor, dass sich China in eine Deflation hineinbewegt, was ein Zeichen für eine Abschwächung der Wirtschaft ist.

In den Vereinigten Staaten gibt es Anzeichen dafür, dass sich die Lage im Automobilsektor aufgrund hoher Lagerbestände und höherer Zinsen verschlechtert.

Aktienkursprognose für Tata Motors

Copy link to section

Im Mai sagte ich voraus, dass der Aktienkurs von Tata Motors weiter steigen würde, nachdem er den Widerstand bei 536 ₹ in eine Unterstützung umgewandelt hatte. Diese Einschätzung war richtig, denn die Aktie hat ihren Aufwärtstrend fortgesetzt.

Das Tages-Chart zeigt, dass der Aktienkurs von Tata über die 50- und 100-Tage gleitenden Durchschnitte (MA) gestiegen ist. Er hat sich auch über den wichtigen Widerstandspunkt bei 536 ₹ bewegt, während der MACD und der Relative Strength Index (RSI) über die überkauften Werte gestiegen sind.

Daher glaube ich, dass das Risiko-Ertrags-Verhältnis ungünstig wird, da einige Anleger bald anfangen werden, Gewinne mitzunehmen, auch wenn die Aktie noch etwas mehr Aufwärtspotenzial hat. Sollte dies geschehen, könnte die Aktie in den kommenden Wochen unter 600 ₹ sinken.