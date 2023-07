Ist BNB überbewertet, da Leerverkäufe zunehmen und Binance rechtliche Probleme aufwirft?

Es passieren seltsame Dinge mit BNB, dem nativen Token von Binance. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich eine kurze Geschichte erzählen, die verdeutlichen soll, wie irreführend bestimmte Kennzahlen und Daten im Kryptobereich sein können.

Während COVID arbeitete ich an meinen Programmierkenntnissen und beschloss, aus Spaß eine Kryptowährung zu erstellen, vor allem, um mehr über die Funktionsweise von Blockchains zu erfahren. Benannt nach der Länge meiner Quarantänestrafe TenDay Coin, beziffere ich den Gesamtvorrat auf 500 Milliarden Token. Eine dieser Coins habe ich dann für 1 $ an meinen Bruder verkauft. Die Frage ist also: Wie hoch war die Marktkapitalisierung von TenDay Coin?

Technisch gesehen könnte man sagen, dass es 500 Mrd. $ waren (sind?), womit es auf der Liste der größten Kryptowährungen der Welt nur hinter Bitcoin liegt. Mach Platz Vitalik Buterin, denn nur Satoshi Nakamoto liegt vor mir.

Vorsicht vor dünner Liquidität auf den Kryptomärkten

Das ist natürlich lächerlich und albern. Dieses extreme Beispiel zeigt jedoch, dass die Marktkapitalisierung allein eine irreführende Messgröße sein kann, da Liquidität und Volumen offensichtlich entscheidende Faktoren sind.

Das bringt uns zu BNB. Mit 38 Mrd. $ ist Binances Coin nach Marktkapitalisierung die viertgrößte Kryptowährung, nur hinter Bitcoin, Ethereum und Tether (XRP ist nach seinem jüngsten Anstieg aufgrund des positiven Gerichtsurteils dicht dran; wir werden meinen Coin vorerst ignorieren.)

Wenn man die Coins jedoch nach Liquidität einordnet, fällt BNB aus den Top 15 heraus. Bei keinem anderen Coin in den Top 30 besteht eine solche Kluft zwischen der Rangfolge nach Marktkapitalisierung und Liquidität.

Dies ist häufig bei nativen Token der Fall, bei denen in der Regel große Mengen außerhalb des Marktes gehalten werden, während das Volumen außerhalb der nativen Börse oft dürftig ist. Als weiteres extremes Beispiel haben wir gesehen, wie sich dies bei FTT abspielte, wo der Großteil des Angebots von der Schwesterfirma Alameda gehalten wurde und deren Liquidität hauchdünn war. Ich behaupte zwar nicht, dass Binance Betrug in der Größenordnung von FTX (oder überhaupt Betrug, um es klarzustellen) begünstigt, aber ich weise lediglich darauf hin, dass Liquidität ein entscheidender Faktor ist und nicht übersehen werden darf.

Das Problem mit Binance ist, wie ich schon seit einer gefühlten Ewigkeit beklage, dass es angesichts der völligen Intransparenz unmöglich ist, irgendeine vertrauensvolle Aussage über das Unternehmen abzugeben. Es operiert unter einem geheimen Deckmantel, und blinder Glaube ist erforderlich. Der Nachweis der Reserven ist eine Farce. CEO Changpeng Zhao erklärt, dass man „umherfragen“ müsse, wenn man etwas über die Verbindlichkeiten herausfinden wolle. Es ist nicht gerade tröstlich.

yes, but liabilities are harder. We don't owe any loans to anyone. You can ask around. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 7, 2022

Vergessen wir auch nicht, dass manipulativer Handel zur Steigerung des Handelsvolumens einer der Vorwürfe ist, die die SEC gegen die Börse erhoben hat. Angesichts der geringen Liquidität des Tokens und der Undurchsichtigkeit von Binance ergeben sich also Fragezeichen hinsichtlich der Bewertung.

Als weiteren (möglicherweise irrelevanten, aber dennoch bemerkenswerten) Vorbehalt warnten wir vor einem ungewöhnlichen Solana-Handelsvolumen während seines kometenhaften Anstiegs inmitten des Krypto-Bullenmarktes. Der Token schnitt besser als alles andere in der Branche ab, aber die Liquidität konnte nicht mit den größeren Coins mithalten, während das Netzwerk selbst unter einer Reihe von Problemen litt, die ernsthafte Fragezeichen aufwarfen.

Wie sich herausstellte, brach der Token vollständig zusammen und fiel nach dem Zusammenbruch von FTX von einem Höchststand von fast 250 $ auf unter 10 $. Vielleicht lag das einfach daran, dass Sam Bankman-Fried als früher Investor eng mit dem Token verbunden war, doch die andere Theorie besagt, dass das Volumen im Vorfeld alles andere als natürlich war und der Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde. Es gibt auch keine Beweise dafür, dass dies geschehen ist, aber Tatsache ist, dass ein Gespräch überhaupt den Anlegern Denkanstöße geben sollte: Vieles im Krypto-Bereich ist eine Fata Morgana und die Preise sind oft nicht das, was sie scheinen. Diese Warnsignale sind für BNB schwerwiegender als für die meisten anderen Kryptowährungen.

Händler leerverkaufen BNB massenhaft

Abgesehen von den Fundamentaldaten möchte ich noch auf einige rote Fahnen eingehen, die mir in letzter Zeit aufgefallen sind. Erstens liegt die Marktkapitalisierung von BNB, wie bereits erwähnt, derzeit bei 38 Mrd. $, was in etwa dem Niveau entspricht, mit dem es das Jahr begonnen hat. Im gleichen Zeitraum ist Bitcoin um 80 % gestiegen, was die Schwierigkeiten von Binance inmitten des regulatorischen Durchgreifens verdeutlicht, da die Börse mit zahlreichen Klagen konfrontiert wurde.

Macht das Sinn? Die letzten sechs Monate waren für Binance unbestreitbar brutal. Zur Erinnerung, im Folgenden sind einige der gegen die Börse erhobenen Vorwürfe aufgeführt:

Handel gegen Kunden

Verstoß gegen Wertpapiergesetze

Ermutigung von US-Kunden, Compliance-Kontrollen zu unterlaufen, die sie an der Nutzung der Binance.com-Plattform hindern sollten

Manipulativer Handel zur Steigerung des Volumens

Unzulässige Vermischung von Geldern

Darüber hinaus liegt sein Marktanteil am gesamten Handelsvolumen an zentralisierten Börsen derzeit bei 43 %, verglichen mit 66 % zu Beginn des Jahres. Das ist ein enormer Rückgang, insbesondere da andere Börsen ebenfalls in rechtlichen Problemen stecken (Coinbase, Kraken usw.). Sollte er auf demselben Niveau gehandelt werden, auf dem er das Jahr begonnen hat, auch wenn der Kryptosektor einen bemerkenswerten Aufschwung erlebt hat? Lasst uns weitermachen, bevor wir uns auf die eine oder andere Weise äußern.

Coinbase vs. Binance

Copy link to section

Coinbase (NASDAQ: COIN) ist ein börsennotiertes Unternehmen, was bedeutet, dass wir einen interessanten Benchmark haben, mit dem wir Binance vergleichen können. BNB ist zwar nicht mit einer Aktie vergleichbar wie Coinbase-Aktien, hat aber durchaus aktienähnliche Eigenschaften, da das Schicksal von BNB direkt an das Schicksal von Binance gebunden ist. Kurz gesagt, wenn das Handelsvolumen auf Binance steigt, entwickelt sich Binance gut und BNB steigt. Das Gleiche gilt für Coinbase und die Coinbase-Aktie.

Das ist ein wirklich grober Vergleich, aber es handelt sich um das Beste, was wir haben. Das macht mir auch Spaß, denn als Coinbase im April 2021 an die Börse ging, hatte das Unternehmen eine fast identische Marktkapitalisierung wie BNB (89 Mrd. $).

Wie die obige Grafik zeigt, wurde Coinbase unter Druck gesetzt. Vor dem positiven XRP-Urteil in dieser Woche wurde es bei 85 $ pro Aktie gehandelt, was einer Bewertung von 20 Mrd. $ entspricht. Noch vor zwei Jahren drängte das Unternehmen am Tag seiner Börseneinführung auf eine Bewertung von 100 Mrd. $.

Nach einem Anstieg von 20 % letzte Woche hat es derzeit einen Wert von 24 Mrd. $, was bedeutet, dass es in diesem Jahr um 213 % gestiegen ist. Wie oben erwähnt, ist die BNB flach, was zeigt, wie viel Boden verloren gegangen ist.

Diese Underperformance kam jedoch erst in den letzten Monaten zustande – davor hatte sich BNB während des Bärenmarkts bemerkenswert gut geschlagen und die Coimbase-Aktie übertroffen.

Im Jahr 2022 verlor BNB 52 % ihres Wertes, was schrecklich klingt. Allerdings war es eine der ganz wenigen Coins, die Bitcoin übertrafen, der um 64 % einbrach, und seine Leistung sticht als bemerkenswert robust hervor.

Diese Outperformance wirkt jetzt beunruhigend, wenn man bedenkt, was sich im letzten Monat oder so ereignet hat, da sich die rechtlichen Probleme von Binance gehäuft haben. Aber noch einmal: Ist BNB genug gefallen? Wir haben die Schwierigkeiten von Coinbase gesehen und Binance hat im Vergleich zu Coinbase einen großen Teil seines Marktanteils verloren. Auch dies ist ein äußerst grober Vergleich, und Coinbase hat seinen Sitz in den USA, Binance hingegen nicht (es behauptet immer noch, keinen Hauptsitz zu haben), aber die rechtlichen Probleme rund um Binance sind weitaus schändlicher.

Obwohl wir oben auf grundlegende fundamentale Bedenken eingegangen sind, scheint es in den letzten 24 Stunden ungewöhnliche Aktivitäten auf dem BNB-Markt gegeben zu haben. Erstens ist das offene Interesse an BNB stark gestiegen und liegt derzeit auf dem höchsten Stand seit 2021, wie die folgende Grafik von Coinglass zeigt.

Aber was noch interessanter ist: Wie die nächste Grafik zeigt, hat sich das offene Interesse der BNB an Binance selbst kaum verändert, was bedeutet, dass der starke Anstieg auch auf andere Börsen übergeht. Das bedeutet, dass Händler sich mit BNB-Wetten außerhalb der Binance-Plattform befassen, was untypisch ist.

Der nächste natürliche Schritt besteht darin, einen Blick auf die Finanzierungszinsen zu werfen, die stark ins Negative abgerutscht und bis auf -0,2 % gefallen sind. Dies ist der niedrigste Stand seit dem Bankengemetzel im April und deutet darauf hin, dass der Markt stark im Minus ist.

Könnte jemand etwas wissen? Kryptowährungen sind berüchtigt für ihre Wildwest-Atmosphäre, ein Raum, in dem Insiderinformationen frei fließen. Ich habe keinerlei Anhaltspunkte für einen Verdacht, dass dort etwas nicht in Ordnung ist, aber die BNB-Finanzierungsrate, die so stark negativ ist, passt nicht zum Rest des Kryptomarktes, der derzeit recht ruhig ist.

Ist dies alles ein bedeutungsloser Zufall, der sich bald wieder normalisieren wird? Mag sein. Andererseits gibt es keinen Rauch ohne Feuer.

Es wäre auch nachlässig zu erwähnen, dass trotz der langen Liste von Anklagen, die bereits gegen Binance erhoben wurden, noch weitere in der Pipeline sind. Das US-Justizministerium führt nämlich eine strafrechtliche Untersuchung gegen Binance und eine Reihe seiner hochrangigen Führungskräfte durch, darunter CEO Changpeng Zhao. Berichten zufolge waren sich die Staatsanwälte vor Weihnachten uneinig darüber, ob sie über genügend Beweise verfügten, um Anklage zu erheben. Kommt da noch etwas?

Dies ist nur eine Theorie, und auch hier handelt es sich um nichts weiter als blinde Spekulation meinerseits, auf die ich mich normalerweise nicht gerne einlasse. Doch in einer Welt, in der Insiderhandel so weit verbreitet ist, lassen die oben genannten Finanzierungsraten und das offene Interesse sicherlich die Alarmglocken schrillen, dass irgendjemand, irgendwo, etwas wissen könnte. Und selbst wenn es nichts ist, würde ich in Anbetracht der endlosen Probleme, mit denen Binance derzeit konfrontiert ist und von denen einige oben beschrieben wurden, nicht einmal in die Nähe dieser Sache gehen.

Binance hat lange Zeit mit dem Gesetz herumgespielt, und unabhängig davon, ob Sie Pro oder Anti-Krypto, oder Pro oder Anti-SEC sind, die Realität ist, dass die größte Börse der Welt immer mehr in Bedrängnis zu geraten scheint. Trotzdem wird der BNB-Token weiterhin mit einer massiven Bewertung gehandelt, auch wenn er seit seiner Blütezeit deutlich zurückgegangen ist.

Bei BNB gibt es viel, wovor man sich fürchten muss. Es ist ungewöhnlich für mich, diesen Artikel zu schreiben, da er eigentlich nichts anderes als hilflose Spekulation ist, aber mit dem schwarzen Loch, das Binance ist, ist es unmöglich, irgendetwas mit einem gewissen Grad an Vertrauen zu wissen. Und genau da liegt das Problem.