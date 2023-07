Shiba Memu: Eine KI-Krypto, die man 2023 und darüber hinaus im Auge behalten sollte

Es heißt, dass große Chancen nie zweimal an die Tür klopfen. Wie wahr das auch sein mag, Shiba Memu könnte eine der besten Meme-Kryptowährungen im Jahr 2023 und darüber hinaus sein. Vergessen Sie die viel gehypten Meme-Tokens, die durch Pump and Dump angeheizt werden. Shiba Memu ist nützlich und hat das nötige Mojo, um in der Meme-Szene erfolgreich zu sein. Aber was hat es mit dem Meme-Token auf sich, der vor ein paar Tagen in den Vorverkauf ging und mehr als 994.000 $ aufgebracht hat?

Was ist Shiba Memu und wie funktioniert es?

Wenn Shiba Memu erwähnt wird, weckt das Erinnerungen an seinen Vorgänger Shiba Inu. Solche Vergleiche sollten aufgrund der ähnlichen Konnotation „Shiba“ im Zusammenhang mit einem japanischen Hund angebracht sein. Es wird häufig als Thema oder Symbol für Meme-Kryptowährungen wie Shiba Inu und Dogecoin verwendet. Und so ist Shiba Memu eine Meme-Kryptowährung.

Shiba Memu strebt danach, der Platzhirsch unter seinesgleichen zu werden. Es hebt sich dadurch ab, dass es eine sich selbst erhaltende Meme-Kryptowährung ist. Das Projekt nutzt KI, um seine Angelegenheiten zu regeln. Wie Sie vielleicht bereits wissen, wird KI immer mehr zum bevorzugten Werkzeug, um mit weniger Aufwand mehr zu erreichen. Sie kann Nachrichten personalisieren, Daten für prädiktive Analysen auswerten und Informationen verarbeiten und in nutzbare Formate umwandeln.

Mithilfe von KI wird Shiba Memu sich selbst vermarkten, im Internet nach der kreativsten Werbung suchen und maßgeschneiderte Nachrichten übermitteln. Es kann PR um sich herum generieren, es mit Gleichgesinnten aufnehmen und einen Meme-Hype erzeugen. Das Team von Shiba Memu glaubt, dass das Projekt mehr als 100 Marketingagenturen zusammen erreichen kann. All dies ist möglich, da Shiba Memu nie schläft und rund um die Uhr arbeitet. Das Potenzial des Projekts ist aufgrund der Leistungsfähigkeit der KI sehr groß.

Shiba Memu verfügt außerdem über ein KI-Dashboard. Benutzer können die neuesten Marketingkampagnen einsehen, dem KI-Roboter über das Dashboard Fragen stellen sowie Feedback und Vorschläge abgeben. Die Software kann auch sentimentale Analysen durchführen, um zukünftige Marktbewegungen für maßgeschneidertes Marketing vorherzusagen.

Prognose für Shiba Memu für 2023 und 2024

Wir alle haben die Macht der vom Hype angetriebenen Kryptowährungen gesehen. DOGE und Shiba sind einige “alte Hunde”, die die Erwartungen übertroffen haben, zumindest was die positiven Nachrichten angeht. Beide Kryptowährungen sind zum Mainstream geworden und finden Akzeptanz bei beliebten Händlern. PEPE kam im Laufe des Jahres ans Licht und stieg um einen mehrstelligen Prozentsatz.

Shiba Memu hat den Vorteil, dass es KI-betrieben ist und einen Nutzen hat, der über ein bloßes Meme-Label hinausgeht. Für Benutzer ist es hilfreich, Abfragen durchzuführen und aktuelle Antworten zu erhalten. Die KI ermöglicht auch das Staking und Verdienen über einen Liquiditätspool.

Damit ist die Erwartung für den Token enorm. Allerdings kommt das Jahr 2023 zu früh, da der Token im 3. Quartal 2024 mit der Notierung an den großen zentralen Börsen beginnen wird. Zu diesem Zeitpunkt wird der Token Liquidität von vielen Nutzern und Investoren erhalten, was den Preis in die Höhe treiben wird. Eine konservative Vorhersage geht von einem vierstelligen Preisanstieg im Jahr 2024 aus. Aber halt! Könnte es der richtige Zeitpunkt sein, in Shiba Memu zu investieren?

Shiba Memu Preisdynamik – Lohnt sich der Kauf jetzt?

Während Shiba Memu nur im Vorverkauf erhältlich ist, steigt der Preis ständig. Der Preis der Kryptowährung steigt täglich um 18:00 Uhr GMT. Der Vorverkauf endet in 8 Wochen.

Während des 8-wöchigen Vorverkaufszeitraums haben Frühkäufer Zugang zu günstigen Preisen für Shiba Memu. Der Vorverkauf begann bei 0,011125 $ und liegt derzeit bei 0,014500 $. Am Ende der 8 Wochen wird der Preis von SHMU 0,0244 $ betragen.

Auch wenn wir einen möglichen Preisanstieg im Jahr 2024 vorhersagen, lohnt sich der Kauf des Tokens in der frühen Vorverkaufsphase. Der Preis ist niedrig, und die Inhaber könnten sich freuen, wenn der Token im Laufe des Vorverkaufs und bei der Notierung im Jahr 2024 steigt.