Sinkende Renditen sind ein Segen für Bitcoin, aber Vorsicht bleibt ratsam

Seit eineinhalb Jahren dreht sich das makroökonomische Bild um das “I”-Wort: Inflation. Die größte Krise bei den Lebenshaltungskosten seit den 1970er Jahren hat die US-Notenbank in den schnellsten Zinserhöhungszyklus der jüngeren Vergangenheit gezwungen; nach einem Jahrzehnt mit Zinssätzen nahe Null werden für Schatzbriefe jetzt über 5 % gezahlt.

In der vergangenen Woche wurde jedoch der jüngste Verbraucherpreisindex von 3 % bekannt gegeben, der eine schnellere Abkühlung des Preisanstiegs als erwartet erkennen ließ, der die Wirtschaft erstickt und die Fed in Zugzwang gebracht hat. Nach einem Rückgang von 4 % im Vormonat schlossen die Aktienmärkte auf einem 15-Monatshoch, da die Anleger die Hoffnung hegen, dass sich der Straffungszyklus endlich dem Ende zuneigt.

Vor diesem Hintergrund präsentieren wir einen kurzen Überblick über den Stand der Dinge beim Bitcoin, der in den letzten 18 Monaten von den widersprüchlichen Kräften der Inflation und der steigenden Zinsen (sowie einigen eher unappetitlichen Ereignissen im Kryptoland) wie eine Stoffpuppe durch die Gegend geschleudert wurde.

Wie empfindlich reagiert Bitcoin auf Zinssätze?

Copy link to section

Der wichtigste Hebel, der den politischen Entscheidungsträgern zur Verfügung steht, ist der Zinssatz, der buchstäblich den Preis des Geldes bestimmt und sich auf alle Aspekte der Wirtschaft auswirkt. Bitcoin bildet da keine Ausnahme; tatsächlich ist er sogar noch empfindlicher als die meisten anderen, da er weit draußen im Risikospektrum liegt.

Wenn man die Rendite der zweijährigen Staatsanleihen, die sich mit den Zinserwartungen bewegt, gegen Bitcoin in der folgenden Grafik aufträgt, wird deutlich, wie wichtig Jerome Powell für den Bitcoin-Preis ist (die Renditen sind auf einer umgekehrten Achse aufgetragen).

Da sich die Inflation in der ersten Hälfte des Jahres 2023 viel schneller abkühlt, als noch im 4. Quartal des letzten Jahres erwartet wurde, erklärt dies den Anstieg von Bitcoin in diesem Jahr um 80 %. Diese Entwicklung ist zu beobachten, obwohl die meisten Nachrichten aus der Branche in den letzten sechs Monaten weitgehend negativ waren, was durch das große regulatorische Durchgreifen in den USA unterstrichen wurde.

Das ist jetzt so etwas wie ein Wendepunkt. Das Schlimmste der Verschärfung ist zweifellos vorbei, was bedeutet, dass der schwere Anker, der Bitcoin unten hält, sich lockern könnte. Andererseits ist es wichtig, nicht allzu optimistisch zu sein, was die VPI-Zahlen angeht. Die Kerninflation ist nach wie vor heikler als die Gesamtinflation, und wenn die Fed das 2 %-Ziel erreichen will, könnte dies noch einen Preis haben.

Wenn man die Wahrscheinlichkeiten aus den Fed-Futures herausrechnet, ist die Erwartung einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte auf der Fed-Sitzung nächste Woche heute Morgen tatsächlich höher als zu diesem Zeitpunkt im letzten Monat (von 74 % auf fast 100 %).

Jerome Powell selbst hat es auf der Sitzung im letzten Monat besser ausgedrückt als ich:

Mit Blick auf die Zukunft halten es fast alle Teilnehmer des Ausschusses für wahrscheinlich, dass einige weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr angemessen sind, um die Inflation im Laufe der Zeit auf 2 % zu senken.

Selbst wenn künftige Zinserhöhungen in greifbare Nähe rücken und weitgehend eingepreist sind, müssen wir bei der Analyse von Bitcoin (und den Märkten insgesamt) vorsichtig sein. Vergessen wir nicht das Ausmaß der geldpolitischen Straffung, die die Wirtschaft erduldet hat; die Sitzung im letzten Monat war das erste Mal seit fünfzehn Monaten, dass die Zinsen nicht erhöht wurden. Und nicht nur das, sondern diese Anhebungen erfolgten nach fast einem Jahrzehnt historisch niedriger Zinsen.

Dies ist von entscheidender Bedeutung, da die Geldpolitik bekanntermaßen mit einer gewissen Verzögerung wirkt. Es dauert eine gewisse Zeit, bis sich das volle Ausmaß der Straffung bemerkbar macht, was diejenigen Marktteilnehmer zur Vorsicht mahnen sollte, die die ersehnte weiche Landung schnell als vollendete Mission feiern wollen. Zwar geht die Inflation zweifellos viel schneller zurück als bisher angenommen, und der Arbeitsmarkt hat sich kaum abgeschwächt, doch ist die volle Wirkung des enormen Liquiditätsabflusses aus der Wirtschaft möglicherweise noch nicht vorbei.

Schließlich gibt es in Bezug auf Bitcoin noch einen weiteren wichtigen Vorbehalt, über den man nachdenken sollte. Viele gehen einfach davon aus, dass die Launen des Kryptomarktes bedeuten, dass Bären- und Bullenmärkte unvermeidlich sind und dass ein unerbittlicher Bullenmarkt garantiert ist, sobald sich diese ganze Hektik gelegt hat. Denn in der Vergangenheit folgte auf jeden Einbruch ein euphorischeres Hoch.

Das mag wieder der Fall sein, aber die Bewertung vergangener Daten für einen Vermögenswert, der erst 2009 eingeführt wurde, sollte sehr vorsichtig erfolgen. Die Liquidität von Bitcoin war in den ersten Jahren ebenfalls dünn gesät (selbst heute ist die Liquidität auf den Spotmärkten noch ein Problem), was bedeutet, dass die zuverlässige Handelsgeschichte, die wir analysieren können, auf einer noch kleineren Stichprobe beruht.

Hinzu kommt, dass Bitcoin bis letztes Jahr nur in einem der glorreichsten und explosivsten Bullenmärkte der Geschichte existierte. Der Bitcoin wurde aus der Glut der Finanzkrise von 2008 geboren und zwei Monate vor dem Tiefpunkt des Aktienmarktes im März 2009 auf den Markt gebracht, so dass die makroökonomischen Bedingungen für den Vermögenswert perfekt waren.

Offensichtlich hat sich dies nun geändert – wie die Rendite des Aktienmarktes im Jahr 2022 in der obigen Grafik zeigt. Daher ist es keine Übertreibung zu sagen, dass sich Bitcoin in völlig unerforschten Gewässern befindet, eine völlig beispiellose Situation für die junge orangefarbene Coin. Im vergangenen Jahr wurde zum ersten Mal ein nennenswerter Zinssatz erzielt, was bis dahin nur ein abstraktes Konzept war.

Alles in allem sieht die Lage heute viel besser aus als noch zu Beginn des Jahres. Der Bitcoin-Preis spiegelt das wider – ebenso wie der Aktienmarkt, wo der Nasdaq die beste Halbjahresrendite seit 1983 verzeichnete.

Aber man sollte die verzögerte Wirkung der geldpolitischen Straffung nicht ausschließen und sich vor verfrühten Feiern hüten. Abgesehen von der Geldpolitik und der makroökonomischen Situation gibt es auch die kleine Angelegenheit eines Krieges in Europa, eine immer noch in der Schwebe befindliche regulatorische Situation mit einer Reihe von laufenden Fällen (Coinbase, Binance und Ripple, um nur einige zu nennen, bei denen es zweifellos noch weitere Wendungen geben wird) und unzählige andere Variablen, die sich in die eine oder andere Richtung entwickeln könnten.

Es herrscht immer noch Unsicherheit, auch wenn sich die Dinge verbessern. Für Bitcoin und die Kryptomärkte bedeutet das, dass Vorsicht immer noch ratsam ist.