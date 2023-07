Die Kryptowährungspreise verzeichneten diese Woche eine gemischte Entwicklung, während die Anleger auf weitere Nachrichten und Katalysatoren warteten. Bitcoin und Ethereum bewegten sich knapp unter 30.000 $ bzw. 1.900 $. Gleichzeitig haben einige Coins wie Chainlink, Tron und XDC Network einen Aufwärtstrend erlebt. In diesem Artikel werden wir erklären, was bei Coins wie Tron, Chancer und VeChain zu erwarten ist.

Chancer-Prognose

Chancer ($CHANCER) ist eine neue Kryptowährung, die den Sportwetten- und Prognosemarkt revolutionieren will. Die Entwickler führen derzeit die erste Phase eines Vorverkaufs durch, der in weniger als einem Monat mehr als 927.000 $ aufgebracht hat. Dies bedeutet, dass die vergünstigten Token der ersten Phase bald vergriffen sein werden, da das Ziel 1 Mio. $ ist.

Chancer möchte eine der größten und am schnellsten wachsenden Branchen der Welt revolutionieren. Milliarden Menschen nehmen an Sportwetten und Vorhersagen teil. Infolgedessen sind Unternehmen wie DraftKings, Flutter Entertainment und FanDuel Milliarden von Dollar wert. Die Branche wächst vor allem in den USA, wo der Oberste Gerichtshof vor einigen Jahren dafür entschieden hat.

Die Plattform von Chancer wird über mehrere wichtige Funktionen verfügen. Zusätzlich zu beliebten Sportwetten-Events wird es beispielsweise eine Funktion geben, mit der Benutzer eigene Märkte erstellen und diese mit ihren Freunden und Verwandten teilen können.

Am wichtigsten ist, dass Chancer eine vollständig dezentralisierte Plattform sein wird, auf der Mitglieder der Community über verschiedene wichtige Maßnahmen wie Gebühren und Funktionen abstimmen. Inhaber von $CHANCER-Token können ihre Gewinne ebenfalls teilen. Sie können in diesem Whitepaper mehr über die Chancer-Plattform lesen und den Token hier kaufen.

Tron-Preisprognose

Tron war dieses Jahr eine der Kryptowährungen mit der besten Performance. Am Samstag setzte er seine Rallye fort und kletterte auf 0,094 $, den höchsten Stand seit 2021. Vom Tiefststand im Jahr 2022 ist er um mehr als 90 % gestiegen.

Tron hat sich über alle gleitenden Durchschnitte und den wichtigen Widerstandspunkt bei 0,085 $ bewegt. Dieser Widerstandspunkt war wichtig, da er auf dem Double-Top-Niveau lag. Auch Oszillatoren wie der Relative Strength Index (RSI) und der MACD weisen nach oben. Daher dürfte sich der Coin in den kommenden Tagen weiterhin gut entwickeln, da die Käufer das Wochenhoch von 0,094 $ anstreben.

VeChain-Preisprognose

Der VeChain-Preis bewegte sich in den letzten Wochen in einer engen Spanne, da das Volumen im Netzwerk weiterhin gering ist. Der Preis lag in den letzten Tagen bei 0,0195 $. Der Coin schwankt zwischen den 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten. Der aktuelle Preis ist auch wichtig, da er im März den niedrigsten Swing markierte.

Gleichzeitig hat sich der Relative Strength Index (RSI) auf den neutralen Punkt von 50 bewegt, während sich der MACD seitwärts bewegt. Daher wird der Coin wahrscheinlich im aktuellen Bereich bleiben und dann bis zur nächsten Unterstützung bei 0,0165 $ sinken.