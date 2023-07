Kleros-Prognose: PNK steigt inmitten eines neuen Blicks auf die dezentrale Arbitration

Der Preis von Kleros ist am Dienstag nach dem Start des neuen Kryptowährungsprojekts Worldcoin (WLD) in die Höhe geschnellt, und der native Kleros-Token PNK erreichte 0,024 $. Während die meisten Kryptowährungen an diesem Tag niedriger oder unverändert blieben, kletterte der PNK-Preis um mehr als 9 %, teilweise nachdem Ethereum-Mitbegründer Vitalik Buterin in seinem Beitrag über Worldcoin Proof of Humanity und das dezentrale Gerichtssystem von Kleros erwähnte.

Unterdessen zog der Chancer-Vorverkauf weiterhin mehr Investoren an, wobei die Gesamtsumme bisher knapp 990.000 $ betrug.

Vitalik hebt Kleros im Worldcoin-Beitrag hervor

Kleros (PNK) ist ein dezentrales Arbitration-Protokoll, das eine Plattform für die Streitbeilegung in der Web3-Wirtschaft bietet. Das Projekt wurde im Juli 2018 ins Leben gerufen und soll eine Brücke zwischen der Kryptowirtschaft und dem Rechtssystem schlagen, indem es ein Blockchain-basiertes Instrument zur Streitbeilegung bereitstellt.

Kleros fungiert nicht nur als vertrauenswürdiger Schlichter für Fälle zu dApps, sondern ist auch ein dezentraler Zahlungsdienst. PNK ist ein ERC20-Utility-Token, der das Kleros-Ökosystem antreibt, bei dem Token-Inhaber unter anderem zu Juroren werden.

Auf diese einzigartige Blockchain-Architektur bezog sich Vitalik, als er über die Probleme rund um den „proof of personhood“ oder das sogenannte „unique human problem“ sprach.

Worldcoin (erstellt von Sam Altman, CEO von OpenAI, und Alex Blania von Tools for Humanity) ist eines der größten Projekte zum Proof of Humanity. Wie Invezz berichtete, ging das Mainnet des Projekts am Montag live. Laut Vitalik bietet das dezentrale Gericht von Kleros einen der Mechanismen zur Lösung der Frage der eindeutigen Person. Der Kleros-Preis scheint nach diesen Kommentaren in die Höhe geschnellt zu sein.

Kleros-Preisprognose

Auch wenn es sich nicht wie Chancer um eine Plattform für Prognosemärkte handelt, ist das Design von Kleros eines, das dazu führen könnte, dass dApps und ältere Finanzplattformen von einer kostengünstigen Schlichtung profitieren. Dies geschieht durch die Nutzung des PNK-Tokens, eines auf Smart Contracts basierenden Treuhandsystems und Oracle-Auflösungen. PNK wird verwendet, um Anreize für Juroren und Inhaber für Governance-Zwecke zu schaffen.

In Bezug auf die Preisentwicklung liegt das Allzeithoch des Tokens bei 0,38 $ und wurde im Mai 2021 erreicht. PNK wird seit Oktober 2022 niedriger gehandelt, wobei die Rückgänge mit dem allgemeinen Abwärtstrend des Kryptomarktes zusammenfallen.

Der Altcoin ist derzeit rückläufig und könnte weiter sinken, wenn Gewinnmitnahmen und ein breiterer Ausverkaufsdruck andauern. Daher könnte der Bereich um 0,026 $ das unmittelbare Widerstandsniveau für den Altcoin und 0,02 $ das primäre Unterstützungsniveau darstellen.

Was ist Chancer?

Wie Kleros bringt Chancer ein revolutionäres Blockchain-basiertes System auf den traditionellen Markt. In seinem Whitepaper beschreibt das Projekt eine Peer-to-Peer (P2P)-Wettplattform für Web3. Das bedeutet, dass Chancer im Gegensatz zu traditionellen Buchmachern und anderen Wettanbietern ein neues Ökosystem bietet, in dem Wettende die Kontrolle über die Märkte haben, die sie erstellen, teilen und davon profitieren.

Ein einzigartiger Aspekt von Chancer wird seine Dezentralisierung und Transparenz sein, wobei Wettanbieter nicht nur von maßgeschneiderten P2P-Märkten profitieren können, sondern auch von anderen Verdienstmöglichkeiten in Form von Staking- und Governance-Belohnungen.

Besuchen Sie Chancer.com, um mehr über dieses Projekt zu erfahren.

$CHANCER-Preisvprognose

Die Chancer-Plattform befindet sich in der Entwicklung und führt derzeit einen Vorverkauf für ihren nativen Token $CHANCER durch. Wie in den letzten Tagen mehrfach betont wurde, sind die $CHANCER-Token, die den Investoren während des Vorverkaufs angeboten werden, schnell ausverkauft. Das Interesse an dem Projekt wird dadurch unterstrichen, dass es dem Team in kürzester Zeit gelungen ist, fast 1 Mio. $ der angestrebten 15 Mio. $ aufzubringen.

Wenn wir uns den heutigen $CHANCER-Preis ansehen, liegt der Token bei 0,011 $. In der nächsten Vorverkaufsphase steigt der Preis dann auf 0,012 $ und in jeder weiteren Phase weiter an, bis er 0,021 $ erreicht.

Wir können zwar keine Preisprognose für $CHANCER auf Grundlage des Token-Verkaufs und der Wertänderungen abgeben, es ist jedoch möglich, mögliche Ziele hervorzuheben, wenn der Token an Börsen notiert wird.

Wenn für Chancer alles klappt und die Marktbedingungen es zulassen, könnte das erste große Ziel im Jahr 2024 zwischen 0,5 und 1 $ liegen.

Nichts deutet darauf hin, dass $CHANCER dies sicherlich tun wird, aber wenn sich alle Märkte erholen, könnten höhere Niveaus für den Token-Preis erreichbar sein.

Welche Faktoren könnten den Chancer-Preis im Jahr 2024 beeinflussen?

Höchstwahrscheinlich ist einer der Faktoren, die sich massiv auf den Token-Preis von Chancer auswirken könnten, das Potenzial seines P2P-Wettmarktes angesichts einer Wachstumsprognose von 11 % für die globale Wettbranche.

Auch der Start der Beta-Plattform und Testnetze für Market Making, virtuelle Wetten und Live-Streaming im 4. Quartal könnten wichtige Ereignisse sein. Der Start des Mainnets und die Einführung des Governance-Protokolls im 1. Quartal 2024 könnten ebenfalls eine mit Spannung erwartete Entwicklung sein.

Oft gehen solche Meilensteine mit einer erhöhten Nachfrage nach dem zugrunde liegenden Utility-Token auf dem freien Markt einher.

Ein weiterer Auslöser könnte die eventuelle Notierung der Token an großen Kryptowährungsbörsen sein, die laut Roadmap im 3. Quartal erwartet wird. Auf dem Kryptowährungsmarkt ist es nicht ungewöhnlich, dass Token beim Start auf Plattformen wie Coinbase und Binance um das 50- oder 100-fache explodieren – insbesondere während eines Bullenmarktes.

Langfristige Aussichten für Chancer und diese Faktoren beiseite, es ist gut zu beachten, dass Krypto ist immer noch ein im Entstehen begriffenen Raum. Das Zusammentreffen einer Reihe von Gegenwinden kann zu negativen Auslösern führen.