Wegweisende Krypto-Gesetze im US-Repräsentantenhaus – AltSignals-Vorverkauf übersteigt 1,22 Mio. $

Während die Kryptowährungsmärkte in den letzten Tagen in Bezug auf die Preisentwicklung weitgehend unentschlossen geblieben sind, sind die bahnbrechenden Entwicklungen dieser Woche in Bezug auf die Krypto-Regulierung in den Vereinigten Staaten nicht unbemerkt geblieben.

Da sich die Branche in Richtung regulatorischer Klarheit bewegt, könnte die weitere Annahme und Investition in den Sektor ein Segen für AltSignals und andere Krypto-KI-Projekte sein.

USA auf dem Weg zu wichtigen Krypto-Regeln

Die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) und sogar die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) waren dem Kryptosektor bei der Schaffung regulatorischer Klarheit nicht gerade hilfreich. Die grauen Wolken könnten sich auflösen, wenn zwei Gesetzesentwürfe, die auf Krypto-Innovation und Stablecoins abzielen und gerade eine entscheidende Phase durchlaufen haben, zum ersten umfassenden Krypto-Rahmenwerk für die USA werden.

Wie gestern berichtet, hat der Gesetzesentwurf “Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act” (FIT21) das Stadium des House Financial Services Committee passiert. Der nächste Schritt ist die Debatte im Repräsentantenhaus. Das Gleiche gilt für den Gesetzentwurf “Clarity for Payment Stablecoins Act”.

Patrick McHenry, Vorsitzender des Ausschusses für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses (Republikaner), kommentierte die Stablecoin-Gesetzesvorlage mit den Worten, dass es eine “gutgläubige, überparteiliche” Zusammenarbeit gegeben habe, kritisierte aber die Versuche des Weißen Hauses, den Fortschritt zu verhindern.

In der Zusammenfassung der GOP für Finanzdienstleistungen nach den Ereignissen vom Donnerstag heißt es:

Nach fünfzehn Monaten parteiübergreifender Zusammenarbeit ist diese bahnbrechende Gesetzgebung einen Schritt näher daran, Gesetz zu werden.

Was ist AltSignals?

AltSignals ist ein Blockchain-basiertes Projekt, das künstliche Intelligenz nutzen soll, um einen dezentralen Zugang zu der möglicherweise größten Plattform für Handelswerkzeuge oder -signale in der Handelsbranche zu bieten. AltSignals wurde 2017 ins Leben gerufen und bietet Handelssignale für verschiedene Märkte und Vermögenswerte unter Verwendung seines proprietären Algorithmus AltAlgo.

Zum Erfolg der Plattform gehört das Wachstum der Nutzergemeinschaft auf über 50.000, darunter über 1.500 VIP-Mitglieder.

Angesichts der zunehmenden Verbreitung von KI strebt AltSignals weitere Innovationen an, indem es eine KI-gestützte Ebene namens ActualizeAI integriert. Die Tech-Giganten Microsoft, Meta und Alphabets Google prognostizieren alle ein enormes Wachstumspotenzial für KI, und AltSignals’ ActualizeAI könnte sich diese Zukunft zunutze machen, um die führende Plattform für hochpräzise Handelssignale zu werden.

Angetrieben wird diese Plattform von ASI, einem Utility-Token, der in ActualizeAI enthalten ist und den Inhabern Zugang zu einer Reihe von Vorteilen bietet. Neben der unbegrenzten Nutzung der neuen KI-Tools haben die Inhaber des Tokens die Möglichkeit, passives Einkommen durch ein innovatives Umsatzbeteiligungsmodell zu erzielen. Auch das Staking von Token ist möglich.

Der AltSignals-Vorverkauf ist live und schnell ausverkauft. Bis zum Ende des Vorverkaufs verbleiben noch zwei Phasen, was bedeutet, dass es sich für frühe Unterstützer lohnen könnte, jetzt zu kaufen. Bislang haben Anleger über 1,22 Mio. $ in ASI investiert, wobei der Vorverkauf in der 2. Phase zu 54 % ausverkauft ist.

Besuchen Sie die Website von AltSignals, um mehr über ActualizeAI zu erfahren. Sie können auch hier am Vorverkauf teilnehmen.

AltSignals Ausblick inmitten zunehmender Regulierung

Die Kryptoindustrie braucht sicherlich Klarheit, um zu gedeihen. Die EU und das Vereinigte Königreich haben kürzlich mit MiCA bzw. FSMA große Schritte in diese Richtung unternommen. Doch als führender Akteur sind die USA deutlich hinter ihren Konkurrenten zurückgeblieben.

Da sich dies wahrscheinlich schneller als bisher angenommen ändern wird, könnte dies eine größere Akzeptanz von Kryptowährungen bedeuten – auch bei Händlern in den USA.

Zusammen mit dem Vorstoß für eine angemessene KI-Regulierung könnte dies eine perfekte Kombination für Krypto- und Künstliche-Intelligenz-Innovationen sein, insbesondere für Projekte, die im Rahmen von Gesetzen zum Schutz der Anleger arbeiten. Während führende Kryptounternehmen wahrscheinlich zu den größten Nutznießern der regulatorischen Klarheit gehören werden, könnten Anleger, die nach dem nächsten großen Ding suchen, einen Blick auf kommende Projekte werfen.

ActualizeAI von AltSignals startet 2024 und hat das Potenzial, eine der größten Plattformen für Krypto-Handelssignale der Welt zu werden. Massive Zugkraft kann nur gut für den nativen Token ASI sein.