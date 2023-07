Krypto-Mining Hardware-Anbieter Phoenix Technology erwägt Börsengang in den VAE

Der neueste Bericht über Kryptowährungen spekuliert, dass der Mining-Händler Phoenix Technology einen Börsengang in den Vereinigten Arabischen Emiraten plant. Damit könnte Phoenix das erste börsennotierte Unternehmen für digitale Assets in den VAE werden.

Phoenix Technology plant Börsengang in den Vereinigten Arabischen Emiraten

Phoenix Technology ist ein renommierter Händler für Krypto-Mining-Hardware, der eine führende Mining-Anlage im Nahen Osten entwickelt. In der Zwischenzeit gab es Spekulationen, dass das Unternehmen noch in diesem Jahr an die Börse gehen könnte.

Die Gespräche befinden sich in einem frühen Stadium. Daher sind Details über den Umfang und das Datum des Börsengangs noch offen. Inzwischen passen die Überlegungen von Phoenix zu den Bemühungen der VAE, die Region zu einem Kryptozentrum zu machen.

Die kryptofreundlichen Vorschriften der VAE haben führende Unternehmen der Kryptowährungsbranche angezogen, darunter OKX, Bybit und Binance Holdings. Das ist anders als die Situation in den USA, wo die Regulierungsbehörden den Sektor der digitalen Assets ohne klare Vorschriften angegriffen haben, obwohl sich dies bald ändern wird (hier mehr dazu).

Der Bericht fügte hinzu, dass Phoenix Technology über 700 Megawatt Spannung in Europa, den USA, dem Nahen Osten und Kanada betreibt. In der Zwischenzeit baut das Unternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten ein Krypto-Mining-Unternehmen im Wert von 2 Mrd. $ auf und festigt damit seine Position als führender Anbieter von Mining-Hardware.

Die regulatorische Landschaft der VAE

Die Vereinigten Arabischen Emirate gehören zu den Nationen mit kryptofreundlichen Regeln. So hat beispielsweise Coinbase inmitten der verschärften Regulierung in den USA auf die VAE zurückgegriffen. Außerdem wurde das Land von der grauen Liste gestrichen, die Staaten umfasst, die es nicht schaffen, illegale Gelder zu verfolgen.

Am 9. März genehmigten die VAE das Gesetz über digitale Assets und führten die Dubai Virtual Assets Regulatory Authority ein. Das war ein großer Schritt, der das Land als führend in der Kryptoindustrie etablieren könnte.

Trotz des freundlichen Umfelds für Kryptogeschäfte sind die Finanzaufsichtsbehörden in den VAE streng, wenn es um Unternehmen geht, die die Fristen nicht einhalten und die erforderlichen Anforderungen nicht erfüllen. So verlor beispielsweise die lokale Börse BitOasis ihre Lizenz, nachdem sie die Frist der Regulierungsbehörde nicht eingehalten hatte.