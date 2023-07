Pearson plc (LON: PSON) gibt an, dass sein bereinigter Betriebsgewinn im ersten Halbjahr im Jahresvergleich um 44 % gestiegen sei. Am Montag stieg die Aktie nur leicht an.

Bemerkungen von CEO Bird auf CNBC

Das Bildungsunternehmen meldete einen Gewinn vor Steuern von 236 Mio. £ (303,2 Mio. $), gegenüber 185 Mio. £ im Sechsmonatszeitraum des Vorjahres.

Pearson führte die Stärke im ersten Halbjahr teilweise auf sein Kosteneffizienzprogramm zurück. In der CNBC-Sendung „Squawk Box Europe“ sagte der CEO Andy Bird heute:

In unserem virtuellen Schulgeschäft ist der Rückgang nach der Pandemie viel weniger schwerwiegend als erwartet. Ich denke, das liegt daran, dass das Bewusstsein für den Wert, die Flexibilität und die Qualität virtueller Schulen gestiegen ist.

Das multinationale Unternehmen verzeichnete in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 ein Umsatzwachstum von 5 % auf 1,88 Mrd. £, wie es in der Pressemitteilung heißt.

KI stellt keine Bedrohung für Pearson dar

Pearson bekräftigte heute außerdem seine Gesamtjahresprognose für den bereinigten Betriebsgewinn, die Gewinnmarge und den Umsatz. Noch wichtiger ist, dass CEO Bird davon überzeugt ist, dass generative KI dem Unternehmen wahrscheinlich zugute kommen wird.

Ich sehe generative KI sehr positiv. Ich bin sehr optimistisch, was die Chance angeht. Wir erstellen praktisch unsere eigenen LLMs, die auf anderen größeren LLMs aufbauen.

Seine Ansicht steht in krassem Gegensatz zu dem, was das US-Pendant Chegg Anfang des Jahres verkündete. Das in London börsennotierte Unternehmen hat am Freitag eine Zwischendividende von 7 Pence pro Aktie beschlossen, gegenüber 6,6 Pence pro Aktie vor einem Jahr.

Die Wall Street stuft die britische Aktie derzeit im Konsens mit „Overweight“ ein, was bei Redaktionsschluss für das Jahr einen Rückgang von 7 % bedeutet.