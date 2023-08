Cathie Woods Ark Invest bewertet die aktuelle Lage und die mögliche Zukunft von Bitcoin

Der ausführliche Bericht von Ark Invest bewertet die aktuelle Lage und mögliche Zukunftsaussichten von Bitcoin. Angesichts einer Volatilität, die so niedrig ist wie seit 2017 nicht mehr, regulatorischer Herausforderungen und der Aktivität von Gesundheitsnetzwerken prognostiziert David Puells Forschung eine bevorstehende massive Preisaktion.

Ark Invest analysiert die Lage von Bitcoin

Copy link to section

Bitcoin hat die Aufmerksamkeit von Ark Invest auf sich gezogen, da seine Volatilität im Juli auf den niedrigsten Stand seit sechs Jahren sank und damit das Niveau von 2017 erreichte. Die anhaltende Ruhe geht möglichen Turbulenzen bei der wertmäßig führenden Kryptowährung voraus, was auf erhebliche Preisbewegungen in den kommenden Sitzungen hindeutet. Dennoch kann sich der Preis in beide Richtungen bewegen.

Unterdessen hält Bitcoin eine gesunde Netzwerkaktivität aufrecht, wobei Ark eine optimistische Sicht auf verschiedene Plattformmetriken äußert. Die Mining-Schwierigkeit stieg im Juli um 3,32 %, was die veraltete Netzwerksicherheit bestätigt. Außerdem zog Bitcoin weiterhin neue Benutzer an.

Save Quelle – Ark Invest

Die Zahl der aktiven Besitzer stieg im letzten Monat um 8,16 % und innerhalb des letzten Jahres um 14,15 %. Außerdem blieb Ark optimistisch, was das Verhalten der BTC-Besitzer angeht, da das gesperrte Angebot um 0,6 % zunahm, während der zeitgewichtete Umsatz um 37,97 % zurückging.

Die Kapitulation der Miner gibt ein kontrastreiches, aber optimistisches Bild ab. Die rückläufige Hash-Rate könnte auf überverkaufte Bedingungen hindeuten, was wiederum auf eine positive Entwicklung hindeutet.

Die Lebhaftigkeitsmetrik stärkt die positive Tendenz

Copy link to section

Save Quelle – Ark Invest

Die Lebendigkeit des Netzwerks verstärkt die positive Tendenz, da Inhaber, die ihre Token behalten, die Verkaufsdynamik verringern. Der Bericht zeigte die beste langfristige Stimmung unter den Anlegern seit dem 4. Quartal 2020, da die Lebendigkeit im Juli unter 60 % sank. Die Kennzahl misst eine mögliche Verkaufsdynamik im Verhältnis zum derzeitigen Halteverhalten.

Makro-Faktoren und Bitcoin-Narrativ

Copy link to section

Die Spieler sollten auch die makroökonomischen Entwicklungen und ihre Auswirkungen auf Bitcoin berücksichtigen. Die deutliche Zinserhöhung der Fed könnte sich in der Performance von Kryptowährungen niederschlagen. Bitcoin könnte in Anbetracht der nachlassenden VPI-Zahlen an Attraktivität als Inflationsabsicherung gewinnen.

Der Bericht von Ark deutet darauf hin, dass die Straffungsmaßnahmen der US-Notenbank die Märkte noch nicht vollständig erreicht haben. Der Wirtschaftsexperte Milton Friedman erklärte, dass die Finanzpolitik mit langen und variablen Verzögerungen arbeitet, die zwischen einem Jahr und 18 Monaten dauern. Dies deutet darauf hin, dass sich die 22-fachen Zinserhöhungen der US-Notenbank noch nicht auf die Märkte ausgewirkt haben. Er hob hervor:

Zinsempfindliche Sektoren wie der Wohnungsbau und das verarbeitende Gewerbe befinden sich bereits in einer Rezession. Der Rest der Wirtschaft könnte der nächste sein.