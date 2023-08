Tethers Marktkapitalisierung erreicht Allzeithoch, die große Ironie von DeFi

Trotz eines starken Aufschwungs in diesem Jahr liegen die meisten Kryptowährungen weit unter ihren Höchstständen aus der Hysterie des Pandemie-Bullenmarktes im Jahr 2021. Es gibt jedoch eine bemerkenswerte Ausnahme: Tether.

Die Marktkapitalisierung des umstrittenen Stablecoins ist derzeit auf einem Allzeithoch und liegt bei knapp 84 Mrd. $. Bemerkenswert ist, dass dies in einer Zeit geschieht, in der Kapital aus dem Kryptobereich abfließt – im letzten Jahr ist die gesamte Marktkapitalisierung von Stablecoin um 18 % gesunken, während die von Tether um 26 % gestiegen ist.

Wenn Sie in der unten stehenden Grafik auf “play timeline” klicken, steht das Wachstum von Tether im letzten Jahr in krassem Gegensatz zur Entwicklung aller anderen wichtigen Stablecoins, die sich deutlich nach unten entwickelt haben.

Wenn wir nun das obige Diagramm in statischer Form darstellen und den Marktanteil und nicht die Marktkapitalisierung bewerten, gibt es einige bemerkenswerte Daten. Der erste ist der Mai 2022, als das Terra-Ökosystem auf den Nullpunkt sank und seinen 18 Mrd. $ schweren Stablecoin zum Absturz brachte.

Obwohl dies Tether einen kleinen Aufschwung verschaffte, kam es zu diesem Zeitpunkt auch kurzzeitig zu einer Abkoppelung, und so war der eigentliche Gewinner USD Coin, der schnell von einem Marktanteil von 25 % auf 33 % kletterte.

Doch erst im Jahr 2023 ist Tether wirklich dominant geworden und stieg von einem Marktanteil von 48 % zu Beginn des Jahres auf seine aktuelle Position von 67 %. Das nächste Diagramm zeigt ihn als Ausreißer zusammen mit allen anderen wichtigen Stablecoins.

Warum gewinnt Tether Marktanteile?

Dafür gibt es drei Hauptfaktoren. Die erste ist die Regulierung, insbesondere rund um den BUSD-Stablecoin der Binance-Marke. Paxos, der in New York ansässige Emittent, kündigte im Februar an, dass er keine neuen Token des Stablecoins mehr schaffen würde, was bedeutet, dass seine Marktkapitalisierung allmählich gegen Null schrumpfen würde (zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels hält er immer noch einen Marktanteil von 2,9 % mit einer Marktkapitalisierung von 3,7 Mrd. $, aber dieser dürfte weiter sinken).

Tether hat seinen Sitz außerhalb der USA und daher sind Bedenken hinsichtlich seines Status im Hinblick auf die US-Wertpapiergesetze kein Grund zur Sorge.

Der zweite Faktor hat dazu beigetragen, einen weiteren Konkurrenten von Tether, USD Coin, zu behindern, der sich ebenfalls Sorgen um das US-Wertpapierrecht machen muss, da er im Zuständigkeitsbereich von Gary Gensler liegt. Aber darüber hinaus gab es im März einen sichtbaren Rückgang der Marktkapitalisierung des von Coinbase unterstützten Stablecoins, wobei Tether das Kapital aufsaugte und aus USDC floh. Dies war auf die Bankenkrise zurückzuführen, bei der sich herausstellte, dass USDC teilweise durch Bargeldreserven der gefallenen Silicon Valley Bank gedeckt war.

Inmitten der Panik bestätigte Circle, dass 8,8 % der USDC-Reserven in SVB gehalten wurden. Während später bestätigt wurde, dass die Einleger wieder gesund werden würden, war USDC zwischenzeitlich auf 88 Cent abgesunken, und obwohl es nach Bestätigung der Garantie sofort seine Bindung von 1 $ zurücknahm, konnte es den Verlust an Marktanteilen seitdem nicht wieder aufholen.

Die Dominanz von Tether ist daher gewachsen und wird ironischerweise inmitten des Chaos als „sicherer“ angesehen, obwohl die Sorge um die Reserven von Tether möglicherweise eines der am längsten und am meisten diskutierten Themen im Kryptobereich ist.

Damit kommen wir zu unserem dritten Faktor: Man kann mit Recht sagen, dass der Markt im Hinblick auf die Reservensituation hinter Tether etwas ruhiger ist. Das Unternehmen hat Anstrengungen unternommen, um seine Transparenz zu erhöhen, und Bilanzberichten zufolge sein Engagement in Einlagenzertifikaten und Commercial Papers reduziert.

Der Großteil seiner Reserven liegt jetzt in Staatsanleihen, was zweifellos durch die hohen Renditen unterstützt wird, die angeboten werden, wobei die Zinssätze mittlerweile über 5 % liegen. Tatsächlich gab Tether diese Woche bekannt, dass es im 2. Quartal 2023 einen Betriebsgewinn von über 1 Mrd. $ erzielt hat, wobei sein Vermögen um 5,7 % auf 86,5 Mrd. $ stieg, verglichen mit 83,8 Mrd. $ an im Umlauf befindlichen USDT-Token. Die Rekordgewinne wurden von Staatsanleihen angeführt, wobei das Unternehmen 72,5 Mrd. $ seiner 86,5 Mrd. $ in staatlich garantierten Instrumenten der USA hielt.

Es ist jedoch wichtig, darauf hinzuweisen, dass diese “Bescheinigungen” nicht dasselbe sind wie vollständige Finanzprüfungen, und in einigen Kreisen gibt es weiterhin Bedenken. Sicherlich ist Tether im Vergleich zum traditionellen Finanzsektor und der dort üblichen Transparenz sehr blass und muss mehr tun. Aber der Markt als Ganzes hat seine Meinung über die Situation sicherlich aufgeweicht – was durch das enorme Wachstum des Stablecoins belegt wird, insbesondere zu einer Zeit, in der die Marktkapitalisierung der Stablecoins insgesamt gesunken ist.

Die Unterbrechung des Musters im letzten Jahr ist bemerkenswert und kann im nächsten Diagramm aus einem anderen Blickwinkel betrachtet werden, wenn die Marktkapitalisierung von Tether mit der von Bitcoin verglichen wird. In der Vergangenheit bewegte sich das Duo eng beieinander, da Bitcoin ein Indikator für die gesamte Branche ist, und je mehr Nachfrage nach Bitcoin besteht, desto mehr Nachfrage gibt es nach Tether.

Doch während Bitcoin noch immer 58 % von seinem Allzeithoch entfernt ist, ist Tether wieder auf seinen Höchststand gestiegen – und hat damit den Bärenmarkt-Tiefpunkt vollständig überwunden.

Was bedeutet das für Krypto?

Wir haben oben die Besorgnis über die Reserven von Tether erwähnt, und daher ist es nicht verwunderlich, dass viele nicht begeistert sind, dass der Stablecoin einen so großen Einfluss auf den Markt hat. Sollte Tether etwas zustoßen, wäre der Raum zweifellos völlig verwüstet. Es ist die Hauptliquiditätsquelle für alle Handelspaare, DeFi ist davon abhängig und es ist das Lebenselixier, das dem gesamten Ökosystem zugrunde liegt.

Auch wenn die Situation rund um Tether gut behandelt wurde und wir hier nicht noch einmal näher darauf eingehen (und wie wir oben erwähnt haben, scheint sie sich zumindest in die richtige Richtung zu entwickeln), gibt es dennoch andere Streitpunkte. Die Ironie dabei ist, dass in einem Raum, der auf der Säule der Dezentralisierung aufbaut, so viel von einem sehr zentralisierten Unternehmen abhängt.

DeFi hat seinen Namen vom dezentralen Finanzwesen, aber das ist nichts weiter als eine falsche Bezeichnung, solange ein Großteil des Systems von Tether gestützt wird (ganz zu schweigen von USD Coin, dem nächstgrößten Konkurrenten, der ebenfalls zentralisiert ist). Selbst wenn mit Tether alles in Ordnung ist (und um es klar zu sagen, es gibt keine Beweise für das Gegenteil), bleibt es ein zentraler Punkt des Scheiterns, und DeFi wird niemals dezentralisiert sein, solange es auf USDT aufgebaut ist.

Andererseits wäre dies kein Problem, wenn Tether vollständig reguliert und transparent wäre, worauf es zuzusteuern scheint (wenn auch langsam). Das würde wahrscheinlich alle Probleme lösen, weil es sicherlich kein Problem mit der Funktionalität des Tokens gibt: Er tut genau das, was auf der Dose steht, und innerhalb eines DeFi-Raums, der aus einer Vielzahl von Gründen viel zentralisierter ist, als viele erkennen, fühlt es sich nicht wie ein Problem an, dass Tether zentralisiert ist – es ist lediglich die Tatsache, dass das Vertrauen hinter dieser zentralisierten Institution nicht garantiert werden kann.

Ohne zu philosophisch zu werden, mögen einige argumentieren, dass es unmöglich ist, jemals ein solches Maß an Vertrauen in ein zentralisiertes Unternehmen zu gewinnen. Das ist in der Tat die Glut, aus der der Raum der Kryptowährungen geboren wurde, und eine Diskussion für einen anderen Tag.

Aber eines ist klar. Wenn man die Zahlen betrachtet, gehen Marktkapitalisierung und Marktanteil für Tether nur in eine Richtung: nach oben. Die Zeit wird zeigen, ob das so weitergeht, aber im Moment ist seine Dominanz atemberaubend.