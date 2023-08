3 pessimistische Einschätzungen nach dem NFP-Bericht für Juli

Der am vergangenen Freitag veröffentlichte Bericht über die Non-Farm Payrolls (NFP) war das Highlight der Handelswoche. Die US-Wirtschaft hat 187.000 neue Arbeitsplätze geschaffen, und die Arbeitslosenquote ist von 3,6 % auf 3,5 % gesunken.

Die Ökonomen erwarteten für diesen Monat 205.000 neue Arbeitsplätze, so dass man sagen kann, dass die tatsächliche Zahl nahe an der Schätzung lag. In Verbindung mit dem Rückgang der Arbeitslosenquote bleibt der Arbeitsmarkt stark und der widerstandsfähigste in der Geschichte.

Wie immer kommt es jedoch mehr auf die Details als auf die Schlagzeile an. Der Bericht zeigt einige besorgniserregende Fakten über den Arbeitsmarkt in Bereichen wie:

Konzentration der Arbeitsplätze

Negative Revisionen

Durchschnittlicher Stundenlohn

Die meisten Arbeitsplätze gibt es in den Bereichen Regierung, Bildung und Gesundheitswesen

Copy link to section

Das erste, worüber man sich Sorgen machen muss, ist die Konzentration der Arbeitsplätze auf nur wenige Branchen. Einzelheiten zeigen, dass 60 % der neu geschaffenen Arbeitsplätze nur in drei Sektoren angesiedelt sind: Regierung, Bildung und Gesundheitswesen.

Da sich so viele Arbeitsplätze auf nur wenige Sektoren konzentrieren, sind die Daten gelinde gesagt irreführend. Es zeigt Schwachstellen in den anderen Wirtschaftssektoren auf und könnte nur das erste Signal dafür sein, dass der Arbeitsmarkt nicht so stark ist, wie er aussieht.

Save

Juli war der 6. Monat in Folge mit negativen Revisionen

Copy link to section

Der Handel nach dem NFP-Bericht ist nie einfach. Einer der Gründe für die chaotische Kursentwicklung liegt in anderen Variablen, die neben den tatsächlich geschaffenen oder verlorenen Arbeitsplätzen in einem Monat berücksichtigt werden müssen.

Revisionen sind oft relevanter als die tatsächliche NFP-Nummer.

Im Juli gab das US-Büro für Arbeitsstatistiken bekannt, dass es die NFP-Zahlen für Juni von 209.000 auf 185.000 korrigiert hatte. Dies ist die sechste negative Revision in Folge, und wenn man die kumulierten Lohnzuwächse mit Revisionen betrachtet, ist das Ergebnis 13 % niedriger als zuerst gemeldet.

Die Löhne steigen weiter

Copy link to section

Schließlich stieg der durchschnittliche Stundenlohn im Juli über die Erwartungen der Ökonomen hinaus. Genauer gesagt betrug der monatliche Anstieg 0,4 % gegenüber den erwarteten 0,3 %.

Dies zeigt, dass der Kampf gegen die Inflation noch lange nicht vorbei ist. Die Fed wird also keinen Anreiz haben, die Zinsen in diesem Jahr zu senken. Angesichts des laufenden Programms zur quantitativen Straffung (d. h. der Reduzierung der Bilanzsumme) werden sich die finanziellen Bedingungen also noch weiter verschärfen.

Save