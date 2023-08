Shiba Memu und Shiba Inu gedeihen in diesem Krypto-Winter

Der Preis von Shiba Inu hat sich in den letzten Wochen gut entwickelt, da sich die Anleger auf die bevorstehende Einführung von Shibarium konzentriert haben. Er ist vom niedrigsten Stand in diesem Jahr um mehr als 60 % gestiegen und übertrifft damit beliebte Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum. Gleichzeitig hat Shiba Memu, ein kommender KI-Meme-Coin, in den letzten Wochen mehr als 1,7 Mio. $ aufgebracht.

Der Start von Shibarium steht bevor

Copy link to section

Shiba Inu ist nach Dogecoin die zweitgrößte Meme-Coin der Welt. Seit seiner Gründung im Jahr 2021 arbeiten seine Entwickler daran, ein komplettes Ökosystem in seinem Netzwerk zu schaffen. Einige dieser Wege erfolgen über ShibaSwap und seine NFT-Ökosysteme.

ShibaSwap ist eine Plattform in der DeFi-Branche, die es Menschen ermöglicht, Krypto-Tokens auszutauschen und durch Staking Renditen zu erzielen. Jetzt sind die Entwickler dabei, die größte Veränderung im Ökosystem umzusetzen, indem sie Shibarium, ein Layer-2-Netzwerk, starten.

Ziel von Shibarium ist es, das Ökosystem durch höhere Geschwindigkeiten und niedrigere Transaktionskosten zu beschleunigen. Als Sidechain wird es Transaktionen außerhalb des Ethereum-Netzwerks abwickeln und den Nutzern viel Geld sparen. Shibarium wird voraussichtlich noch in diesem Monat auf den Markt kommen.

Diese Aufregung erklärt, warum sich Shiba Inu und Bone ShibaSwap Token besser als der Markt entwickelt haben. Die technische Analyse zeigt, dass SHIB mehr Aufwärtspotenzial hat, jetzt, wo es den 200-Tage gleitenden Durchschnitt auf dem Tages-Chart überschritten hat. Wenn dies geschieht, wird der Token wahrscheinlich erneut die wichtige Widerstandsmarke bei 0,000011 $ testen.

Save

Shiba Memu gewinnt an Bedeutung

Copy link to section

Unterdessen gewinnt Shiba Memu in der Kryptobranche an Bedeutung. Der Token hat über 1,7 Mio. $ aufgebracht, während seine Mittelbeschaffung an Fahrt gewinnt. Entwickler haben bisher über 58 Millionen Krypto-Token verkauft.

Zunächst einmal ist Shiba Memu eine neue Kryptowährung, die versucht vom Erfolg von Meme-Coins wie Dogecoin, Pepe, Keke und Dogelon Mars zu profitieren. Darüber hinaus möchte das Unternehmen von der Beliebtheit der künstlichen Intelligenz profitieren, den beliebtesten Themen auf dem Markt.

Daher kaufen viele Leute Shiba Memu in der Hoffnung, dass es das nächste große Ding in der Krypto-Industrie wird. Außerdem haben einige Leute ein paar Dollar investiert und wurden zu Millionären, als Pepe in die Höhe schoss.

Im Gegensatz zu anderen Meme-Coins wird Shiba Memu von Anfang an einen Nutzen haben. Die Entwickler haben eine Plattform geschaffen, die KI zur Selbstveröffentlichung und Selbstvermarktung nutzt. Wie Shiba Inu vermute ich, dass sich das Netzwerk in andere Krypto-Branchen wie das Metaverse und DeFi vorwagen wird.

Hier können Sie Shiba Memu kaufen.

Ist Shiba Memu eine gute Investition?

Copy link to section

Eine Möglichkeit, Shiba Memu als Investition zu betrachten, ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis. Wie bei allen Token-Verkäufen gibt es in der Regel ein Risiko, in sie zu investieren. In diesem Fall besteht das Risiko darin, dass der Token auf Null geht, sobald er an wichtigen Börsen wie Binance und Huobi notiert wird. Ihre Investition wird also auf Null gehen.

Die Alternative ist, dass der Token in die Höhe schießt und sich zu einem millionenschweren Meme-Coin entwickelt. Als solche wird Ihre Investition kurz nach dem Start viel mehr wert sein. Daher glaube ich, dass das Risiko-Ertrags-Verhältnis attraktiv ist, insbesondere wenn Sie nicht zu viel von Ihrem Geld riskieren. Sie können mehr über Shiba Memu in diesem Whitepaper lesen.