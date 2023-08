Die US-Desinflation geht weiter, was wird die Fed als nächstes tun?

Der wichtigste Wirtschaftsbericht für die Finanzmärkte in dieser Woche waren die US-Inflationsdaten. Die gestern veröffentlichten Daten zeigen, dass der disinflationäre Prozess in den Vereinigten Staaten weitergeht.

Ökonomen prognostizierten einen Anstieg der jährlichen Inflation auf 3,3 %, die tatsächliche Inflation lag jedoch bei 3,2 %. Außerdem lag der monatliche Kern-VPI bei 0,2 %.

Wie unten zu sehen ist, zeigt der Trend, dass in den Vereinigten Staaten Disinflation (d. h. eine steigende Inflation, aber mit geringerer Geschwindigkeit) das Gebot der Stunde ist – eine gute Nachricht für die Fed, die versucht, die Inflation auf ihr 2 %-Ziel zu bringen.

Erkenntnisse aus dem US-VPI-Bericht vom Juli

Neben den tatsächlichen Zahlen enthält der Inflationsbericht vom Juli einige interessante Entwicklungen. Erstens zeigt es eine langsamere Nachfrage nach Dienstleistungen. Beispielsweise lässt die Dynamik der Restaurantpreise rapide nach. Auch die Preise für Inlandsflüge verlangsamen sich.

Zweitens: Auch wenn der disinflationäre Prozess andauert, sind die Risiken höherer Energiepreise in den kommenden Monaten zu beachten.

Wird die Fed im September die Zinsen anheben?

Hier wird es interessant.

Vor dem US-VPI-Bericht vom Juli lag die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September bei 15 %. Nach dem Bericht sank sie auf 10 %.

Noch nie hat sich die Fed über die Marktpreise hinweggesetzt, so dass die Chancen für eine Zinserhöhung im September nahezu bei Null liegen.

Daher hätte der Bericht eine Abwärtsreaktion für den US-Dollar und eine Aufwärtsreaktion für den Aktienmarkt auslösen müssen. Doch das geschah nicht.

Wie hat der US-Dollar reagiert?

Der US-Dollar wurde in der Tat uneinheitlich gehandelt. So stieg das EUR/USD-Währungspaar nach den Nachrichten um etwa 60 Punkte an, gab aber in den folgenden Stunden alle Gewinne wieder ab. Auch das USD/JPY-Währungspaar erholte sich nach einem anfänglichen Einbruch auf fast 145 Punkte.

Der Sommerhandel führt zu langsamen Marktbewegungen, was der Grund dafür sein könnte, dass es kaum Reaktionen auf den Inflationsbericht gab. Oder vielleicht bedeutet die Tatsache, dass die Daten fast wie erwartet veröffentlicht wurden, dass sie bereits eingepreist waren.

Alles in allem brachte der US-VPI-Bericht gute Nachrichten für die Fed. Es könnte sein, dass sich die Fed dem endgültigen Zinssatz annähert. Sollte dies der Fall sein, wird es für den US-Dollar schwer sein, sich zu erholen.

