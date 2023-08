FTX will seine Krypto-Assets verkaufen, einsetzen und absichern und holt sich Galaxy als Berater

Laut Gerichtsdokumenten, die am späten Mittwochabend eingereicht wurden, möchte die bankrotte Kryptowährungsbörse FTX Mike Novogratz‘ Galaxy als Berater engagieren, um ihr beim Verkauf, Staking und der Absicherung ihrer riesigen Kryptobestände zu helfen.

FTX, das im November letzten Jahres untergegangen ist, will seine Gläubiger in Fiatgeld (US-Dollar) und nicht in Bitcoin (BTC) oder Ether (ETH) auszahlen. Das Unternehmen hofft jedoch, dass ein umsichtiger Handel verhindern wird, dass der Wert seiner Kryptobestände in Höhe von fast 3 Mrd. $ beeinträchtigt wird.

FTX hofft, seine Kryptobestände zu erhöhen

Copy link to section

Um die Anteile zu erhöhen, die es Gläubigern geben kann, die noch auf ihre Geldrückzahlung warten, setzt FTX darauf, seine Kryptobestände zu erhöhen, indem es Zinsen auf seinen Krypto-Stapel verdient.

Die Kryptobörse, die derzeit vom Restrukturierungsexperten John J. Ray III geleitet wird, befürchtet, dass der Verkauf von allem auf einmal den Preis nach unten treiben würde, was Leerverkäufern und anderen Marktteilnehmern zugutekäme. Um herauszufinden, wie sich dies am effektivsten vermeiden lässt, etwa durch wöchentliche Verkaufsbeschränkungen, wendet sich das Unternehmen an Marktspezialisten wie Mike Novogratz.

In der Einreichung der FTX-Anwälte heißt es: „Die Absicherung von Bitcoin und Ether wird es den Schuldnern [FTX] ermöglichen, potenzielle Abwärtsrisiken vor dem Verkauf dieser Bitcoins oder Ether zu begrenzen. Das Staking bestimmter digitaler Assets … kommt den Nachlässen – und letztlich den Gläubigern – zugute, indem es risikoarme Renditen auf ihre ansonsten ungenutzten digitalen Assets generiert“

In der Gerichtsakte heißt es unter Bezugnahme auf einen Teil des Kryptokonglomerats von Mike Novogratz:

Galaxy Asset Management verfügt über umfassende Erfahrung in Bereichen, die für die Verwaltung und den Handel mit digitalen Assets relevant sind, auch im Hinblick auf die Arten von Transaktionen und Anlagezielen, die in Betracht gezogen werden.

In der neuen Gerichtsakte wurde auch der Interessenkonflikt detailliert dargelegt, da Galaxy Digital (GLXY), ein weiteres Mitglied des Imperiums von Mike Novogratz, zu dem Zeitpunkt, als die Kryptobörse Insolvenz anmeldete, Dutzende Millionen in FTX hielt.