Goldman Sachs Group Inc. (NYSE: GS) legte am Montag um 2 % zu, nachdem sie Pläne zur Ausgliederung ihres Personal Financial Management-Geschäfts an Creative Planning bekannt gab.

Goldman Sachs konzentriert sich wieder auf die ultrareiche Klientel

Copy link to section

Was der in Kansas ansässige Finanzberater für seine PFM-Einheit bezahlt, ist unbekannt.

Goldman Sachs geht davon aus, dass die Transaktion im letzten Quartal dieses Jahres abgeschlossen sein wird. March Nachmann – Global Head of Asset & Wealth Management – sagte heute in einer Pressemitteilung:

Wir werden PFM und andere kreative Berater weiterhin durch unsere erweiterte strategische Vereinbarung beim Zugang zu unseren Anlagelösungen unterstützen.

Die besagte Vereinbarung wird es dem Finanzdienstleistungsriesen ermöglichen, sich wieder auf seine Kernklientel der Superreichen zu konzentrieren. Der Aktienkurs von Goldman Sachs Group Inc. ist im Vergleich zu seinem bisherigen Jahreshoch um etwa 13% gefallen.

Goldman Sachs kann seine Gewinnspanne verbessern

Copy link to section

Daniel Fannon – ein Jefferies-Analyst erwartet, dass die heutige Ankündigung Goldman Sachs dabei helfen wird, seine Gewinnmarge aus seinem Vermögensverwaltungsgeschäft zu verbessern.

Goldman Sachs nähert sich dem Ziel, das auf dem Investorentag vorgestellte langlebige und profitable Unternehmen zu werden.

Die Gewinnmarge der Bank lag im letzten Quartal bei etwas über 11 %. Es ist zu beachten, dass Goldman Sachs in diesem Jahr sein Verbraucherkreditportfolio reduziert hat und auch die Veräußerung seiner Fintech-Einheit GreenSky in Betracht gezogen hat.

Creating Planning beschäftigt derzeit über 2.100 Mitarbeiter und verwaltet ein Vermögen in Höhe von 245 Mrd. Dollar. Die Vereinbarung mit Goldman Sachs wird dazu beitragen, den Namen des Unternehmens als national registrierter Anlageberater zu stärken.