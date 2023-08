US-BIP im 2. Quartal bleibt hinter den Erwartungen zurück; Unternehmensgewinne und Kern-PCE sinken

Die vom US Bureau of Economic Analysis veröffentlichten Daten zum US-BIP im 2. Quartal 2023 (Apr-Juni) wuchsen geringfügig um 2,1 % gegenüber 2 % im vorangegangenen Intervall.

Obwohl der Wert einen schwachen Anstieg zeigte, lag dies deutlich unter den fortgeschrittenen Schätzungen von 2,4 % Wachstum auf Jahresbasis für das Quartal, was auf die laue Investitionslage der Unternehmen zurückzuführen ist.

Die Zahl lag auch deutlich unter dem von TradingEconomics.com ermittelten Marktkonsens von 2,4 %.

Die Expansion des BIP erfolgt vor dem Hintergrund einer erhöhten Inflation, der aggressivsten Haltung der US-Notenbank seit Jahrzehnten und den jüngsten Äußerungen von Gouverneur Powell in Jackson Hole, der erklärte:

… (Inflation ist) zu hoch.

Der S&P stieg kurz nach der Veröffentlichung der Daten auf 4.521, da man optimistisch war, dass die Fed in der Lage sein würde, eine “weiche Landung” zu steuern, aber die Dynamik scheint sich abgeschwächt zu haben, da die Aktien zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts auf 4.505 fielen, nur 5 Punkte über dem Eröffnungswert von 4.500,7.

Komponenten

Der Anstieg des BIP war auf höhere Verbraucherausgaben (die sich auf 1,7 % gegenüber 4,2 % im 1. Quartal abschwächten), auf Anlageinvestitionen außerhalb von Gebäuden (die von 0,6 % im 1. Quartal auf 6,1 % im 2. Quartal stiegen) und auf die Ausgaben der Bundesstaaten und Kommunen (die von 4,4 % im 1. Quartal auf 4,7 % im 2. Quartal stiegen) zurückzuführen.

Die Verbraucherausgaben, die den größten Beitrag zum amerikanischen Wachstum leisten, übertrafen die fortgeschrittenen Schätzungen von 1,6 % im Jahresvergleich, obwohl die Ausgaben für langlebige Wirtschaftsgüter um 0,3 % im Jahresvergleich zurückgingen, gegenüber 16,3 % im Vorquartal.

Andererseits wurde das BIP-Wachstum durch Rückgänge bei den Exporten (von 7,8 % im 1. Quartal auf -10,6 % im 2. Quartal), den Anlageinvestitionen der privaten Haushalte (die sich weiterhin im kontraktiven Bereich bewegten, sich aber von -4 % im 1. Quartal auf -3,6 % im 2. Quartal verbesserten) und den Importen (die von 2 % im 1. Quartal auf -7 % im 2. Quartal zurückgingen) gedämpft.

Gegenüber den Vorausschätzungen verbesserten sich die Exporte gegenüber den Erwartungen von (-)10,8 % im Jahresvergleich, während die Importe von (-)7,8 % im Jahresvergleich stiegen.

Für Q1 wurde die Vorausschätzung von 2,4 % auf 2 % im Jahresvergleich nach unten korrigiert.

Unternehmensgewinne

Die Gewinne aus der laufenden Produktion (die Unternehmensgewinne mit Berichtigungen der Vorratsbewertung und des Kapitalverbrauchs enthalten) fielen im 2. Quartal um 10,6 Mrd. $ und schwächten sich damit gegenüber dem starken Rückgang von 121,5 Mrd. $ in Q1 ab.

Die Gewinne inländischer finanzieller Kapitalgesellschaften sanken im 2. Quartal um 47,8 Mrd. $, gegenüber 9,4 Mrd. $ im Vorquartal.

Im Gegensatz dazu stiegen die Gewinne der inländischen nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften um 17,1 Mrd. $, wodurch der Rückgang von 103 Mrd. $ im 1. Quartal teilweise ausgeglichen wurde.

Auf Quartalsbasis sanken die bereinigten Gewinne vor Steuern im 2. Quartal um 0,4 % und waren im Jahresvergleich um 6,5 % stark rückläufig.

Obwohl die Gewinne im 2. Quartal zurückgingen, verbesserten sie sich gegenüber den im 1. Quartal 2023 verzeichneten (-)4,1 %.

PCE

Der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) stieg im Quartal um 2,5 % gegenüber dem Vorjahr und verringerte sich damit drastisch gegenüber 4,1 % im 1. Quartal.

Als Reaktion auf die restriktiven Maßnahmen ging auch die von der US-Notenbank favorisierte Kerninflationsrate (PCE) deutlich zurück und sank im 2. Quartal auf 3,7 % gegenüber 4,9 % im 1. Quartal, womit sie die Schätzungen von 3,8 % übertraf.

Entscheidend ist, dass dies der langsamste Anstieg seit fast zwei Jahren war.

Das FedWatch Tool der CME, das die Wahrscheinlichkeit künftiger Zinsschritte misst, schätzt die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed bei der nächsten Sitzung den Status quo beibehält, auf 90,5 %.

Ausblick

Trotz des Rückgangs des PCE-Kernwachstums und der anfänglichen Marktreaktion wird in einem Reuters-Bericht darauf hingewiesen, dass die Fed-Beamten davon ausgehen, dass die nicht-inflationäre Wachstumsrate in der Nähe von 1,8 % liegt, was darauf hindeutet, dass die Inflation ein Problem bleiben wird.

Dies impliziert, dass die Fed ihre Straffung wahrscheinlich fortsetzen wird, was sich im CME FedWatch Tool widerspiegelt, das eine Wahrscheinlichkeit von etwa 47 % für eine Zinserhöhung auf der Fed-Sitzung im November anzeigt.

Wie bereits in einem früheren Artikel über die Konferenz in Jackson Hole erwähnt, könnte die relativ robuste Wirtschaftsleistung jedoch zum Teil auf die überschüssigen Ersparnisse in Höhe von 500 Mrd. $ zurückzuführen sein, die durch die beispiellosen Steuererhöhungen der Pandemie-Ära gebildet wurden.

Die US-Notenbank geht davon aus, dass diese Ersparnisse den Verbrauch bis ins 4. Quartal stützen werden, danach aber einen Rückgang erleben könnten, was zu einer unerwartet starken Abschwächung führen könnte.

Darüber hinaus könnten ein Rückgang der potenziellen Hausverkäufe um 14 % gegenüber dem Vorjahr und die schwer abzuschätzenden Auswirkungen geldpolitischer Verzögerungen die Fed schließlich dazu veranlassen, eine Zinspause einzulegen.

