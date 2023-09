Base, das neue Layer-2-Netzwerk von Coinbase, gewinnt unter Entwicklern an Zugkraft, obwohl die Kryptoindustrie mit starkem Gegenwind zu kämpfen hat.

Das Netzwerk hat viele Entwickler angezogen, wobei Friends.tech das beliebteste ist. Das umstrittene soziale Netzwerk hat weiter an Zugkraft gewonnen und zieht mehr als eine Million Nutzer an.

In der Zwischenzeit ist die Aktivität von Base in der dezentralen Finanzbranche (DeFi) sprunghaft angestiegen. Daten von DeFi Llama zeigen, dass der Total Value Locked (TVL) auf ein Allzeithoch von über 464 Mio. $ gestiegen ist. Dieser Anstieg macht sie zur zehntgrößten Blockchain der Welt.

Besonders bemerkenswert ist, dass Base, das erst ein paar Monate alt ist, einige bekannte Blockchains in der Branche überholt hat. Zum Beispiel ist sie größer als Cronos von Crypto.com, das ein TVL von 374 Mio. $ hat. Sie ist auch größer als Cardano, dessen ADA-Token einst über 90 Mrd. $ wert war. Andere bemerkenswerte Blockchains sind Kava, Klaytn und Fantom.

Base hat Hunderte von Entwicklern in der DeFi-Industrie angezogen. Die größte dApp in seinem Ökosystem ist Aerodrome, ein DEX mit einem Vermögen von über 170 Mio. $. Andere bemerkenswerte Namen in seinem Ökosystem sind Beefy, Compound, Overnight Finance und Stargate. DeFi-Schwergewichte wie Curve und Uniswap sind ebenfalls in Base aktiv.

Noch ist es zu früh, um vorherzusagen, ob Base langfristig erfolgreich sein wird. In der Vergangenheit haben wir gesehen, wie viele Chains an Popularität gewonnen und dann im Laufe der Zeit an Zugkraft verloren haben.

So hatte Cronos in der Spitze ein TVL von über 4 Mrd. $, als Tectonic und MM Finance Marktanteile gewannen. In ähnlicher Weise war Algorand ein Top-Player im Bereich DeFi, unterstützt durch die Popularität von AlgoFi, das vor kurzem geschlossen wurde.