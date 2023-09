Das Metaverse, eine der Säulen der Blockchain-Industrie, hat in den letzten Monaten im Zuge des anhaltenden Krypto-Winters an Zugkraft verloren. Die meisten der führenden Metaverse-Plattformen haben einen zweistelligen Rückgang ihrer Nutzer und ihrer Token erlebt. Auch Unternehmen wie Meta Platforms, die auf die Branche gesetzt hatten, haben ihre Ambitionen zurückgeschraubt.

Nutzerrückgang bei The Sandbox und Decentraland

Copy link to section

Decentraland und The Sandbox sind die beiden größten Akteure in der Metaverse-Branche. Der SAND-Token von Sandbox hat eine Marktkapitalisierung von über 599 Mio. $, während der MANA von Decentraland mit 536 Mio. $ bewertet wird. Der AXS-Token von Axie Infinity hat eine Marktkapitalisierung von 599 Mio. $. Auf ihrem Höhepunkt waren diese Token alle mit Milliarden von Dollar bewertet.

Die von DappRadar veröffentlichten Daten zeigen, dass die Zahl der Nutzer dieser Plattformen stark zurückgegangen ist. Zum Beispiel hatte Decentraland in den letzten 30 Tagen nur 3,86k Unique Active Wallets (UAW), ein Anstieg von 108 % gegenüber dem Vormonat. Die Anzahl der Transaktionen im Netzwerk sank um 63% auf 72,80k, während das Guthaben in den Smart Contracts auf 15 Mio. $ fiel.

Die Aktivität in der Sandbox war wesentlich schlechter. Die UAW fiel um 26 % auf 3,29k, während die Anzahl der Transaktionen in den Smart Contracts um 15 % auf 2,79k sank. Das Guthaben in den Smart Contracts fiel ebenfalls auf 22,9 Mio. $.

Save

Daher würde man erwarten, dass die Aktivität auf Plattformen mit einem Wert von über 500 Mio. $ höher ist.

In der Zwischenzeit waren die NFT-Trends bei Decentraland und The Sandbox nicht ermutigend. Wie unten dargestellt, ist der Mindestpreis dieser Verkäufe nach einem Höchststand zu Beginn des Jahres rückläufig. Der Mindestpreis ist definiert als der niedrigste Preis eines NFT zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ein niedrigerer Preis ist also ein Zeichen dafür, dass die Nachfrage etwas eingeschränkt ist.

Save

MANA- und SAND-Preise sind abgestürzt

Copy link to section

Ein wahrscheinlicher Grund, warum die Aktivität in The Sandbox und Decentraland abgenommen hat, ist der Absturz ihrer nativen Token. MANA wurde am Donnerstag bei 0,28 $ gehandelt, 95% unter seinem Allzeithoch.

In ähnlicher Weise lag der SAND-Token beim Allzeittief von 0,28 $, 80 % unter seinem Rekordhoch. Daher haben die meisten Menschen, die NFTs in diesen Ökosystemen gekauft oder Belohnungen gewonnen haben, einen starken Wertverfall erlebt.

In den meisten Fällen entwickeln sich Blockchain-Anwendungen gut, wenn Kryptowährungen steigen und umgekehrt. Zum Beispiel ist der Mindestpreis von Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFTs gefallen, als Ethereum an Wert verlor. In ähnlicher Weise fiel der DeFi TVL aller Plattformen, als die Kryptopreise zurückgingen.