Citigroup führt digitalen Token-Service für institutionelle Kunden ein

Citigroup hat einen neuen Token-Service im Rahmen des neuesten Vorhabens der Bank im Bereich digitaler Vermögenswerte eingeführt.

Citi Token Services ist ein Blockchain- und Smart Contracts-basierter Cash-Management- und Handelsfinanzierungsdienst für institutionelle Kunden.

Laut Angaben in einer Pressemitteilung wird der Dienst eine Lösung bereitstellen, die Kundeneinlagen in digitale Token umwandelt und so einen sofortigen Geldtransfer rund um den Globus ermöglicht. Citi setzt für den Service auf eine hauseigene private Blockchain und Kunden müssen keine digitalen Wallets einrichten. Vielmehr wird die Lösung an die bestehenden Systeme der Bank angebunden.

Echtzeit-Transaktionsbanking für Kunden

Durch die Integration tokenisierter Einlagen profitieren die Kunden des 1,72 Bio. $ schweren Vermögensverwalters von einer automatisierten Handelsfinanzierungslösung, die rund um die Uhr grenzüberschreitende Zahlungen und Liquidität bietet. Citi Token Services ist eine Einheit der Treasury and Trade Solutions (TTS)-Abteilung des Investmentbanking-Riesen.

Shahmir Khaliq, globaler Serviceleiter der Citigroup, sagte in einer Erklärung:

Die Entwicklung von Citi Token Services ist Teil unserer Reise, unseren institutionellen Kunden jederzeit verfügbare Echtzeit-Transaktionsbanking-Dienste der nächsten Generation bereitzustellen. Diese Entwicklung geht Hand in Hand mit unserer branchenführenden Arbeit am Regulated Liability Network zur Schaffung interoperabler Lösungen für digitale Vermögenswerte auf Multibankenbasis.

Der Pressemitteilung zufolge ist Citi Token Services das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen dem Unternehmen, einer Kanalbehörde und dem führenden Seefrachtanbieter Maersk. Die Idee ist, schnellere Blockchain-basierte Transaktionen in das Ökosystem der Handelsfinanzierung zu bringen. Mit der Plattform werden Kunden in der Lage sein, auf sofortige Zahlungen zuzugreifen, wodurch die Abwicklungsverzögerungen, die für herkömmliche grenzüberschreitende Überweisungen charakteristisch sind, erheblich verbessert werden.

Die neueste Lösung der Citigroup folgt der Teilnahme des Unternehmens an einem Pilotprogramm, an dem die Federal Reserve Bank of New York und mehrere globale Banken beteiligt waren. Beim Proof of Concept für das „Regulated Liability Network“ führten große Banken tokenisierte Einlagen ein, die über die Zentralbank abgewickelt wurden.

Im Juni 2022 kündigte Citi eine Partnerschaft mit Metaco an, um eine Lösung zur Verwahrung digitaler Vermögenswerte für institutionelle Kunden zu entwickeln. Im Juni dieses Jahres erwarb das Blockchain-Unternehmen Ripple Metaco für 250 Mio. $, was Citi dazu veranlasste, seine Zusammenarbeit mit dem Verwahrungsanbieter zu überdenken.