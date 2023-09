Der ehrgeizige Vorverkauf von Memeinator erreicht 132% ROI und wird zum profitabelsten Meme

Meme-Kryptowährungen sind eine Macht, mit der man rechnen muss. Trotz eines lang anhaltenden Bärenmarktes erreichte der Markt 2023 ein 2-Jahreshoch. Am 23. August erreichte der kumulierte Meme-Handel einen Spitzenwert von unglaublichen 36 Mrd. $. Das ist ein großer Sprung von einem Markt, der im Jahr 2020 fast 0 $ wert war. Und wenn Ihre Vermutung so gut ist wie meine, wird der Meme-Token-Markt noch besser werden. Memeinator (MMTR) betritt diesen Markt mit dieser Marktüberzeugung. Aber im Gegensatz zu seinen Vorgängern ist Memeinator futuristisch, da es aus dem Jahr 2077 zurückgereist ist. Als solches weiß es, was Meme brauchen, um zu überleben, wenn der Markt die Spreu vom Weizen trennt. Wir haben uns 7 Tage vor Beginn des Vorverkaufs mit diesen Details beschäftigt und entschlüsseln, warum die Warteliste immer länger wird.

Was ist Memeinator?

Am 27. September wird die Welt ein idealistisches und bahnbrechendes KI-gesteuertes Krypto-Projekt begrüßen. Der Memeinator-Token (MMTR) wird auf dem Markt debütieren und es mit Konkurrenten aufnehmen, die schon viel zu lange geschlafen haben.

Memeinator ist ein Token, der versucht, die Meme- und KI-Manie auszunutzen und für seine schwachen Rivalen ein böses Stück zu werden. Wie wir in der Vergangenheit gesehen haben, sind einige Memes zu One-Day-Wundern geworden, können ihre Dynamik aber nicht aufrechterhalten. Memeinator nutzt KI, um es mit Konkurrenten aufzunehmen, die dem Hype nicht gerecht werden oder eine futuristische Perspektive bieten.

Unter dem Slogan “Das Überleben deines Memes hängt nicht von dir ab. Es liegt an mir”, ist die Zeit von Memeinator gekommen. Das Projekt wird stark in das Branding investieren, damit es im Mittelpunkt des Online-Gesprächs steht. Dies ist ein ernsthafter Schritt, um sein Meme-Versprechen einzulösen und viral und mächtig zu werden.

Was ist das Wertversprechen von Memeinator?

Mit über 1.000 Anmeldungen in den ersten 20 Minuten, nachdem die Website online ging, hat Memeinator die Herzen vieler erobert. Dies ist nur eine kleine Vorschau auf das, was während des 29-stufigen Vorverkaufs und nach dem Start des Tokens zu erwarten ist. Wenn man sich das Whitepaper des Projekts ansieht, kann man eine Menge von dem KI-Projekt erwarten.

Memeinator ist nicht ganz so unfreundlich, wie diese Zeilen vermuten lassen. Die KI-Ebene kann neue Meme von hoher Qualität in das Spiel einspeisen. Auf diese Weise hat das Projekt einen echten Nutzen, indem es der Welt zeigt, was hochwertige Meme bedeuten.

Memeinator wird auch bestehende und innovative Technologien zum Nutzen seiner Community einsetzen. Es wird Twitter API und OpenAI einsetzen, um seine Ziele zu erreichen und einen Nutzen für bestehende Produkte zu schaffen.

Außerdem wird nach dem Vorverkauf ein Memeinator-Spiel veröffentlicht, das ein wahrhaft vernichtendes Meme-Projekt werden könnte. Das epische Spiel wird chaotische Kämpfe beinhalten, in denen die Spieler gegnerische Meme in einer Reihe von Kämpfen angreifen. Das Spiel erweitert nicht nur den Nutzen des Projekts, sondern könnte auch die Nutzerbasis vergrößern und den MMTR-Wert freischalten.

Wie attraktiv ist eine Investition in Memeinator?

Wenn man an Meme-Coins denkt, tauchen immer einige klangvolle Namen auf. Man denke an Dogecoin, der als Scherz begann, aber jetzt zu den Top 10 der Kryptowährungen gehört. Oder man denke an die über 10.000 Kursgewinne von $PEPE, die Wellen über den Meme-Sektor schlugen.

Der Gewinn von Dogecoin und PEPE bedeutet, dass der Meme-Bereich eine große Chance hat. In Anlehnung an seine Vorgänger und mit einem KI-Blickwinkel versehen, könnte Memeinator eine Chance sein, die man nicht verpassen sollte. Eine Notierung eines so leistungsstarken Tokens könnte über Nacht Milliardäre hervorbringen und es zu einem bekannten Meme-Namen machen. In der Tat strebt das Memeinator-Team eine Marktkapitalisierung von 1 Mrd. $ und eine Notierung an den führenden Börsen an.

Für frühe Investoren sind die anfänglichen 0,01 $ ein Schnäppchen für einen Token, der am Ende des Vorverkaufs mit 0,0485 $ bewertet wird. Das bedeutet, dass die Investition um kühle 132 % steigen wird, noch bevor der Token an den Börsen debütiert.