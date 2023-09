Preis von Maker (MKR) zeigt Stabilität inmitten erhöhter Nutzeraktivität

Maker (MKR) hat in den letzten Monaten ein stetiges Wachstum verzeichnet. Die Analyseplattform Santiment zeigt, dass die Kryptowährung eine erhöhte Beteiligung der Nutzer verzeichnete, wobei die aktiven Adressen einen 10-Wochen-Höchststand erreichten.

Quelle – Santiment

Santiment erklärte, dass die Zunahme der Adressen darauf hindeutet, dass sich mehr Nutzer der Maker-Plattform anschließen. Außerdem bleiben die neuen Spieler aktiv. Dies verstärkte die Hausse bei Maker und trieb den Preis über den Wertbereich von 1.500 $.

Der MKR-Preis hat innerhalb der letzten 16 Tage um mehr als 40 % zugelegt. Der alternative Token wechselte bei Redaktionsschluss den Besitzer bei 1.528,62 $ und stieg damit innerhalb des letzten Tages um mehr als 7,35 %.

Außerdem ist Maker den größten Teil des Septembers überhöht geblieben und hat in den letzten sieben Tagen um mehr als 14 % zugelegt.

Dennoch warnt Santiment vor dem aktuellen MKR-Strom an die Börsen, der ein Zeichen für einen (kurzfristig) bevorstehenden massiven Dump sein könnte.

Maker zementiert weiterhin seine Dominanz im dezentralen Finanzsektor (DeFi). Das Unternehmen ist vor kurzem in den südkoreanischen Markt eingetreten und ermöglicht Investoren in der Region den Zugang zu seinem innovativen SparkLand-Protokoll.

Darüber hinaus haben Analysten die einheimische MKR als eine der Top-Altcoin wahrgenommen, die trotz der marktweiten Unsicherheit florieren können. Maker-Enthusiasten können jedoch die Entwicklungen auf dem gesamten Kryptowährungsmarkt verfolgen, um die künftige Preisbewegung des Tokens zu beurteilen.

Krypto-Marktausblick

Der Altcoin Maker hat sich in letzter Zeit als widerstandsfähig erwiesen und einen Aufwärtstrend beibehalten, selbst als der breite Kryptomarkt mit einer Baisse kämpfte. In der Zwischenzeit hat das jüngste Wachstum von Maker seine Korrelation mit dem Bitcoin verringert, der sich in letzter Zeit in einer gewissen Bandbreite bewegt hat.

Bitcoin stieg in den letzten 24 Stunden um 0,18 % und notierte während dieser Veröffentlichung bei 26.410 $. Die Angebotsdynamik des Vermögenswerts steht vor einer großen Herausforderung angesichts des zunehmenden Drucks der BTC-Miner. Miles Deutscher, ein renommierter Analyst, hob die Gründe für das Dilemma von Bitcoin hervor.

Zu den Faktoren gehören der höchste Schwierigkeitsgrad beim Mining (ATH-Hash-Raten) und der schnelle Kostenanstieg. Dies hat sich auf die Renditen der Miner ausgewirkt. Während sich die Aufmerksamkeit auf die nächste Halbierung verlagert, vertraut Deutscher darauf, dass die Miner ihre Bitcoins verkaufen könnten.

Es ist bemerkenswert, dass die Miner bereits massive Mengen an Bitcoin an die Börse schicken, was die Verkaufsdynamik auf dem Markt verstärkt. Die Blockchain-Plattform Glassnode gibt an, dass die an Kryptobörsen gesendeten Miner-Bestände ein Allzeithoch von 315 % erreicht haben.

Quelle – Glassnode

Während Bitcoin in den letzten 24 Stunden in die Höhe schoss, spiegeln seine technischen Werte immer noch einen erheblichen Verkaufsdruck wider. Solche Anzeichen könnten aufzeigen, was in den kommenden Sitzungen zu erwarten ist. Eine erhebliche Abwärtsbewegung des Marktführers könnte die Aussichten der Altcoins trüben und möglicherweise die kurzfristige Aufwärtsbewegung von Maker beeinträchtigen.