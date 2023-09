Die größte Krypto-Story der kommenden Wochen wird der Prozess gegen Sam Bankman-Fried sein, allgemein bekannt als SBF. Der Prozess, der am 3. Oktober beginnt und voraussichtlich vier bis fünf Wochen dauern wird, wird mehr Licht auf FTX, Alameda Research und die Beteiligung seiner Eltern werfen.

Warum der SBF-Prozess wichtig ist

Copy link to section

Sam Bankman-Fried erlebte im Jahr 2022 einen dramatischen Absturz, als sein Kryptowährungsimperium zusammenbrach. Vor seinem Zusammenbruch hatte FTX einen Wert von über 24 Mrd. $, während FTX US eine private Bewertung von über 8 Mrd. $ hatte. Alameda Research verfügte im Juni letzten Jahres über ein Vermögen von über 14,6 Mrd. $.

Auf seinem Höhepunkt war SBF in Krypto- und politischen Kreisen bekannt, wo er Milliarden von Dollar bereitstellte. Er war auch ein produktiver Vermarkter, der Rechte an der ehemaligen American Airlines Arena, dem Heimstadion der Miami Heat, erwarb.

Der Zusammenbruch von FTX führte zu großen Verlusten bei Kunden und Risikokapitalgebern, darunter Dan Loeb und Kevin O’Leary. Kunden verloren über 8 Mrd. $, während viele Wohltätigkeitsorganisationen die von ihm zugesagten Mittel verloren. Einige Politiker beschlossen, die Gelder zurückzugeben.

Daher wird der Prozess gegen SBF wahrscheinlich das größte Ereignis in der Kryptobranche sein, das je verzeichnet wurde. Und die Auswirkungen werden sowohl für große Spieler als auch für SBF selbst verheerend sein. In einer Erklärung diese Woche warnte der Richter, der den Fall überwacht, dass ihm im Falle einer Niederlage eine lange Haftstrafe drohe.

Die Chancen stehen gut gegen SBF. Zum einen kooperieren einige der größten Beamten von FTX und Alameda, darunter Caroline Ellison, mit den Behörden. Tatsächlich wird SBF während des Prozesses im Gefängnis sitzen, weil er versucht hat, mit einigen seiner ehemaligen Mitarbeiter in Kontakt zu treten. SBF hat sich auch in einer Reihe von Interviews mit den Medien geäußert.

Die Behörden haben SBF in zahlreichen Anklagepunkten angeklagt, u. a. wegen drahtgebundenen Betrugs gegenüber Kreditgebern, Verschwörung zum Warenbetrug, Verschwörung zum drahtgebundenen Betrug gegenüber Kunden sowie Verschwörung zur Geldwäsche und zum Verstoß gegen die Gesetze zur Kampagnenfinanzierung. Jeder dieser Anklagepunkte ist mit langen Gefängnisstrafen verbunden.

Was Sie von dem Prozess erwarten können

Copy link to section

Gemäß dem oben gezeigten Prozesskalender beginnen die SBF-Gerichtssitzungen am 3. Oktober mit der Auswahl der Geschworenen und dauern bis zum 9. November. An den Wochenenden und am 9. November, dem Kolumbustag, findet der Prozess nicht statt. Auch zwischen dem 23. und 25. Oktober und dem 3. November wird es nicht stattfinden. Es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass der Prozess länger als geplant dauern wird.

Es ist schwierig, den Ausgang dieses Falles vorherzusagen, da die Anwälte von SBF versprochen haben, die Vorwürfe aggressiv zu bekämpfen. Es lässt sich jedoch leicht vorhersagen, dass er für einige seiner Verbrechen tatsächlich schuldig gesprochen wird. Zum einen haben sich seine Mitverschwörer bereits schuldig bekannt und arbeiten mit der Staatsanwaltschaft zusammen.

Sollte er also wegen all dieser Verbrechen für schuldig befunden werden, drohen ihm etwa 115 Jahre Gefängnis. Die Realität sieht jedoch so aus, dass SBF weit weniger Jahre inhaftiert wird. Zum einen wird er diese Strafen gleichzeitig verbüßen. Nach meiner Einschätzung wird SBF zwischen 10 und 20 Jahren im Gefängnis sitzen.