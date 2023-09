Pepe-Preis steigt um 31 %, Whales häufen Billionen von $PEPE an

Die PEPE-Kryptowährung hat in den letzten 24 Stunden einen bemerkenswerten Anstieg von über 10 % erlebt, sodass sich Anleger und Analysten gleichermaßen über die treibenden Kräfte hinter diesem rasanten Anstieg Gedanken machen.

PEPE Preis-Chart

Mit einem Anstieg von 31 % in der vergangenen Woche hat PEPE die Aufmerksamkeit von Händlern und Krypto-Enthusiasten auf sich gezogen. Lassen Sie uns die jüngsten Entwicklungen analysieren, die möglicherweise zu dieser beeindruckenden Preisrallye beitragen.

Whales häufen PEPE auf Binance an

Der jüngste Anstieg von PEPE kann auf die strategischen Schritte bedeutender Akteure wie Whales und Frühkäufer zurückgeführt werden, die aktiv PEPE-Token anhäufen. Diese Transaktionen zeigen den starken Glauben an das Potenzial des Projekts.

Adresse 0x710 hat bei Binance strategisch 1,029 Billionen $PEPE-Token erworben. Dieser bedeutende Kauf im Gesamtwert von 835.000 $ fand am 29. September um 5:19 Uhr (UTC) statt. Der Whale übertrug dann umgehend die angesammelten Token auf eine neue Adresse, 0xf53, was die Neugierde der Beobachter weckte.

Zuvor tauschte 0x0be, ein weiterer früher Käufer und Whale, am 28. September um 19:20 Uhr (UTC) 390 ETH gegen 875,6 Milliarden $PEPE, was einem Wert von 645.000 $ entspricht. 0x0be, der derzeit 1,92 Billionen $PEPE hält, hat sich aktiv am Markt engagiert und zwei Handelszyklen abgeschlossen. Der erste Zyklus brachte beträchtliche Gewinne, während der zweite Zyklus durch unerfüllte Verluste gekennzeichnet zu sein scheint.

Eine weitere Adresse 0x0a8, die am 28. September um 21:39 PM (UTC) auf den Plan trat, tauschte 465.839 USDC gegen 629,2 Milliarden $PEPE zu einem günstigen Preis. Die Adresse hält nun 729,2 Milliarden $PE-Token über zwei Adressen. Bemerkenswert ist, dass diese Adresse zuvor in den Handel mit $PEPE involviert war, was zu gewissen Gewinnen und Verlusten führte.

Inmitten dieser enormen Bewegungen des PEPE-Coins ist es wichtig zu beachten, dass der Preis von PEPE sehr volatil ist und sich die Marktbedingungen schnell ändern können. Händler und Investoren sollten Vorsicht walten lassen und gründliche Nachforschungen durchführen, bevor sie sich auf dem Kryptowährungsmarkt engagieren.