Die Automobilindustrie befindet sich im Zuge der Umstellung auf Elektrofahrzeuge (EV) im Umbruch. So ist beispielsweise die Zahl der Automobilunternehmen in den letzten Jahren rapide gestiegen.

In den Vereinigten Staaten ist das Tesla Model Y in diesem Jahr zum viertbestverkauften Fahrzeug geworden. Dies ist bemerkenswert, da das Fahrzeug erst vor wenigen Jahren auf den Markt gebracht wurde. Auch andere Marken wie Tesla Model Y und Rivian gewinnen Marktanteile.

Auch in China, dem größten Markt der Welt, gibt es Veränderungen: Unternehmen wie Byd, Nio, Xpeng und Li Auto verdrängen die traditionellen Marken. Inzwischen gibt es in China über 100 EV-Unternehmen.

Ich glaube, dass viele kleine EV-Unternehmen in den kommenden Jahren nicht mehr existieren werden, weil die Verluste steigen und die Branche vor großen Herausforderungen steht. Hier sind einige der besten EV-Aktien, die man meiden sollte.

Faraday Future

Faraday Future (NASDAQ: FFIE) ist ein EV-Unternehmen, das in den Vereinigten Staaten Luxusmarken aufbaut. Das Unternehmen war eine Geldverbrennungsanlage, die in den Jahren 2019, 2020, 2021 und 2022 mehr als 1,4 Mrd. $ verloren hat. Der Nettoverlust in den letzten zwölf Monaten lag bei über 577 Mio. $.

Faraday Future ist nun auf der Suche nach mehr Bargeld, um die Produktion seiner Fahrzeuge hochzufahren. In einer Erklärung von vergangener Woche sagte der Firmengründer, dass das Unternehmen alles in seiner Macht stehende tue, um einen strategischen Investor zu finden. In einer Zeit, in der kurzfristige Anleihen eine Rendite von über 5 % abwerfen, wird dies nicht einfach sein.

Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass die Barmittel von Faraday Future von 31,8 Mio. $ im 1. Quartal auf 17,9 Mio. $ eingebrochen sind. Wie Rivian gezeigt hat, benötigen EV-Unternehmen Milliarden von Dollar, um die Produktion hochzufahren. Rivian hat in den letzten Jahren bereits mehr als 6 Mrd. $ verbrannt und hat vor kurzem weitere Barmittel aufgenommen.

Mullen Automotive

Mullen Automotive (NASDAQ: MULN) ist eine weitere EV-Aktie, die man meiden sollte. Wie Faraday Future hat auch das Unternehmen in den letzten Jahren Barmittel verbrannt. Dies geschah durch den internen Betrieb und die Übernahmen von Bollinger Motors und Electric Last Mile Solutions (ELMS).

Mullen Automotive verfügt immer noch über gute Barmittel in seiner Bilanz. Das Unternehmen beendete das letzte Quartal mit 214 Mio. $ an Barmitteln und kurzfristigen Anlagen. Das Unternehmen hat nun beschlossen, einen Teil dieser Barmittel für den Rückkauf von Aktien zu verwenden, was meines Erachtens nicht sinnvoll ist, da Unternehmen Aktien mit ihrem freien Cashflow zurückkaufen.

Diese Mittel werden bald aufgebraucht sein, da Mullen im letzten Quartal einen Nettoverlust von über 300 Mio. $ verzeichnete. Daher glaube ich, dass die MULN-Aktie noch lange Zeit unter Druck bleiben wird.

Canoo

Der Aktienkurs von Canoo (NASDAQ: GOEV) befindet sich seit einiger Zeit in einem Abwärtstrend. Er ist von 25 $ im Jahr 2020 auf heute weniger als 0,50 $ gefallen. Dies geschah, da das Unternehmen weiterhin Barmittel verbrannte, während es sich auf seine Fahrzeugauslieferungen vorbereitete. Canoo hat in den letzten vier Quartalen über 500 Mio. $ verloren.

Die Vorteile von Canoo bestehen darin, dass das Unternehmen seine Verluste verringert und über einen riesigen Auftragsbestand verfügt. Außerdem zielt es im Gegensatz zu Faraday Future auf einen Nischenmarkt in der Lieferindustrie ab. Das macht es zu einem besseren Unternehmen als FFIE und Mullen.

Die Herausforderung für Canoo ist, wie ich hier geschrieben habe, dass seine Bilanz nicht stark genug ist, um diese Projekte zu finanzieren. Das letzte Quartal schloss das Unternehmen mit nur 5 Mio. $ und aufgelaufenen Kosten von über 44,6 Mio. $ ab.

Workhorse Group

Der Aktienkurs der Workhorse Group (NASDAQ: WKHS) ist von 42,80 $ im Jahr 2021 auf 0,44 $ eingebrochen. Das Unternehmen steht vor den gleichen Herausforderungen wie die anderen drei. Es hat Unmengen an Barmitteln verbrannt, und es wird schwierig sein, eine Finanzierung zu finden.

Im 2. Quartal des vergangenen Jahres verfügte das Unternehmen über 140 Mio. $ an Barmitteln, im gleichen Zeitraum dieses Jahres waren es 62,4 Mio. $. Das Unternehmen verzeichnet vierteljährlich Verluste in Höhe von über 23 Mio. $. Daher wird es zusätzliches Kapital zur Finanzierung seiner Operationen aufnehmen müssen.