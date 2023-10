Lido stellt nach DAO-Abstimmung das Staking von Solana ein

Lido Finance, ein führendes dezentralisiertes Liquid-Staking-Protokoll mit einem Total Value Locked (TVL) von über 14 Mrd. $ hat die Einstellung der Staking-Dienste für Solana (SOL) angekündigt. Lidos Expansion in das Proof-of-Stake-Ökosystem wurde erstmals im Mai 2021 für Solana angekündigt.

Lido schaltet das Staking von Solana ab

Copy link to section

Insbesondere wurde das Staking von SOL auf Lido offiziell für neue Nutzer geschlossen. In der Zwischenzeit können Inhaber von Lido Staked SOL (stSOL) während des gesamten Zeitraums der schrittweisen Einstellung weiterhin Staking-Belohnungen verdienen. Lido auf Solana wird auch das Unstaking von stSOL über das Frontend des Protokolls bis zum 4. Februar 2024 unterstützen, wenn der Dienst nur noch über das Command Line Interface (CLI) zugänglich sein wird.

Der Schritt erfolgte nach einer Abstimmung in der Community, bei der ein Vorschlag des Lido on Solana-Entwicklerteams angenommen wurde, heißt es in einer Blog-Ankündigung. Das Lido-Team schrieb:

Die Einstellung von Lido on Solana erfolgt, nachdem P2P Validator (das Entwicklungsteam von Lido on Solana) der Lido DAO einen Vorschlag unterbreitet hat, in dem die Errungenschaften, Herausforderungen und Zukunftsaussichten von Lido on Solana dargelegt werden.

Der Vorschlag des P2P Validators sah zwei Szenarien für das Projekt vor – entweder Lido on Solana fortzuführen, aber “mit finanzieller Unterstützung durch die Lido DAO”, oder die Unterstützung zu beenden. Die Lido-DAO-Community hat dafür gestimmt, die Staking-Operationen auf Solana einzustellen, wie in der Ankündigung vermerkt.

„Obwohl diese Entscheidung angesichts der zahlreichen starken Beziehungen im gesamten Solana-Ökosystem schwierig war, wurde sie als Notwendigkeit für den anhaltenden Erfolg des breiteren Lido-Protokoll-Ökosystems angesehen“, fügten sie hinzu.

Nach Angaben des P2P-Teams kostete die Einrichtung und der Betrieb des Lido on Solana-Dienstes etwa 700.000 $. Die schwierigen Marktbedingungen und andere Faktoren führten jedoch zu einem Verlust von mehr als 480.000 $. Die Fortführung des Dienstes hätte einen erheblichen finanziellen Beitrag der DAO erfordert, wogegen die Community mit fast 93 % der LDO-Tokens (65 Millionen von 70,1 Millionen) gestimmt hat.

Daten von DeFiLlama zeigten, dass der Total Value Locked (TVL) von SOL auf Lido am Dienstag, dem 17. Oktober, rund 55,8 Mio. $ betrug. Dies machte nur 0,39 % des Lido TVL aus und stellt ein deutlicher Rückgang gegenüber den Höchstständen von 440 Mio. $ im April letzten Jahres dar.