Metacade (MCADE) konsolidiert Tage nach Partnerschaft mit Oxya Origin

Metacade (MCADE) hat in den letzten Wochen eine ziemliche Reise hinter sich. Alles begann mit einem bemerkenswerten Preisanstieg des Tokens, der nach der Ankündigung seiner Notierung auf Bitget auf beeindruckende 0,0099 $ kletterte. Die Nachricht löste bei den Anlegern große Begeisterung aus, und der Preis von MCADE spiegelte diese Begeisterung wider.

Doch wie das Sprichwort in der Kryptowelt besagt, was hoch steigt, muss auch wieder fallen. Der Preis von MCADE fiel kurzzeitig auf 0,0047 $, ein deutlicher Rückgang gegenüber seinen jüngsten Höchstständen. Solche Preisschwankungen sind jedoch auf dem Kryptowährungsmarkt nicht ungewöhnlich und werden oft auf die Marktstimmung, das Handelsvolumen und externe Faktoren zurückgeführt.

Die Vorfreude auf eine bevorstehende Partnerschaft mit Oxya Origin half, den Rückgang abzufedern. MCADE erholte sich und kletterte wieder auf 0,0077 $. Der Token wird nun innerhalb einer Spanne von 0,0060 und 0,0072 $ gehandelt.

Die Zusammenarbeit von Metacade mit Oxya Origin

Der Rummel um die Partnerschaft von Metacade mit Oxya Origin hatte sich seit geraumer Zeit aufgebaut, und das zu Recht. Oxya Origin ist nicht einfach nur ein weiterer Spieletitel, sondern stellt eine Verschmelzung von Schieß- und Strategiespielen in einem Ökosystem dar, das den Spielern gehört. Die Spieler hatten die Möglichkeit, sich für das Spiel “Road To Genesis” anzumelden, in dem sie Token verdienen konnten, indem sie Wellen von abtrünnigen Feinden bekämpften.

🎮GAME PARTNERSHIP ANNOUNCEMENT🎮



We're thrilled to announce a Game Listing Partnership with the upcoming title, @OxyaOrigin!🚀



Join @learncrypt0 for an exclusive AMA this Thursday at 4PM with some special surprises👀



📲Check them out: https://t.co/PlfypdW5Yl#Metacade pic.twitter.com/MIBbm0Leny — Metacade (@Metacade_) October 10, 2023

Diese Partnerschaft signalisiert das Engagement von Metacade, die Grenzen von GameFi (Game Finance) zu erweitern, einem Sektor, der in der Kryptowelt immens an Zugkraft gewinnt. Hier treffen Gaming und Blockchain-Technologie aufeinander und ermöglichen es den Spielern, nicht nur immersive Spielerlebnisse zu genießen, sondern auch finanzielle Belohnungen zu erhalten. Die Aufnahme von Oxya Origin in die Metacade-Plattform folgt auf eine Partnerschaft mit Polygon, während das Metacade-Ökosystem weiter wächst.

Zusammenarbeit mit Polygon Labs

Die Metacade-Geschichte endet nicht mit Oxya Origin. In einem Schritt, der die Aufmerksamkeit von Blockchain- und Gaming-Enthusiasten erregte, kündigte Metacade am 3. Oktober 2023 eine bahnbrechende Zusammenarbeit mit Polygon Labs an. Bei dieser Partnerschaft geht es nicht nur darum, die Kräfte zu bündeln, sondern auch darum, die Gaming-Landschaft zu revolutionieren.

Polygon Labs ist auf Ethereum-Skalierungslösungen spezialisiert, und ihre Zusammenarbeit mit Metacade zielt darauf ab, die Nutzerakquise, das Testen und die Annahme von Hunderten neuer Spiele auf den Polygon-Protokollen voranzutreiben. Diese Partnerschaft eröffnet neue Horizonte für Metacade und verbindet sie mit einem globalen Publikum von Spielern auf einer der größten Gaming-Blockchains.

Die Polygon-Protokolle haben sich bereits einen Namen in der Gaming- und dezentralen Finanzwelt gemacht. Mit effizienten Skalierungslösungen und niedrigen Transaktionsgebühren haben sie das Spielerlebnis verbessert und Entwickler in die Lage versetzt, Blockchain-gestützte Spiele zu entwickeln. Diese Spiele bieten echtes Eigentum an den Vermögenswerten im Spiel und das Potenzial für finanzielle Belohnungen.

Für Metacade ist diese Partnerschaft ein Beweis für sein Engagement, ein erstklassiges Spielerlebnis zu bieten. Geringere Gasgebühren bedeuten ein reibungsloseres Spielerlebnis, frei von den Zwängen hoher Kosten und langsamer Transaktionen. Eine Win-Win-Situation für die Plattform und ihre Nutzer.

Dennis Lavelle, Head of Partnerships bei Metacade, betonte den strategischen Wandel hin zu modernen mobilen Spielen. Mit dieser Expansion und dem anhaltenden Fokus auf Arcade-Spiele ist Metacade in der Lage, einen größeren Anteil des Spielemarktes zu erobern und mehr Investitionen in den MCADE-Token anzuziehen, was die Loyalität seiner Investorengemeinschaft belohnt.

Schlussfolgerung

Die Welt des Blockchain-Gaming entwickelt sich rasant, und Metacade steht an der Spitze dieses Wandels. Die Konsolidierung des Token-Preises und die strategischen Partnerschaften zeigen das Engagement des Unternehmens, seiner Community das bestmögliche Spielerlebnis zu bieten.

Da MCADE weiterhin zwischen 0,0060 und 0,0072 $ gehandelt wird, ist es klar, dass die Reise noch lange nicht zu Ende ist. Mit Oxya Origin und Polygon Labs an seiner Seite ist Metacade bereit, die Zukunft des Gaming zu revolutionieren und die Schnittstelle zwischen Gaming und Blockchain-Technologie neu zu definieren. Bleiben Sie dran für weitere Updates, da diese dynamische Plattform weiterhin Wellen in der Krypto- und Gaming-Welt schlagen wird.