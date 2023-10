BIST 100, USD/TRY-Analyse: Was kommt als nächstes für türkische Aktien und Lira?

Die türkischen Aktien und die türkische Lira haben sich in diesem Jahr unterschiedlich entwickelt. Einerseits ist der USD/TRY-Wechselkurs auf ein Rekordhoch von 28 gestiegen, was einem Plus von 52 % gegenüber dem Jahresanfang entspricht. Seit dem Tiefststand im Jahr 2015 ist der Kurs um mehr als 1.200 % gestiegen.

Türkische Aktien sind in diesem Jahr in die Höhe geschossen

Copy link to section

Der BIST-100-Index, der die größten türkischen Unternehmen abbildet, war dagegen einer der Indizes mit der besten Performance auf dem Markt. Der Index stieg in diesem Monat auf einen Höchststand von 8.500 TRY und lag damit 100 % über dem Stand zu Jahresbeginn. Von seinem Tiefststand während der Pandemie ist er um mehr als 880 % gestiegen.

Viele der BIST 100-Unternehmen sind in diesem Jahr um mehr als 50 % gestiegen, da die in der Türkei lebenden Menschen in die einzige Anlage investieren, die zu funktionieren scheint. Auch viele türkische Unternehmen haben davon profitiert, da die schwächere Landeswährung ihre Waren und Dienstleistungen international billiger macht.

Borusan Mannesman ist die Aktie mit der besten Wertentwicklung im Borsa Istanbull 100, nachdem sie in diesem Jahr um mehr als 1.059 % gestiegen ist. In den letzten drei Jahren ist die Aktie um über 5.980 % gestiegen. Weitere Top-Performer sind unter anderem Mia Tek, Alfa Solar Energi, Oyak Cimento und Akcansa Cimento. Alle diese Unternehmen haben einen Anstieg von über 200 % verzeichnet.

BIST 100-Index steht vor Risiken

Copy link to section

Die Herausforderung für den BIST 100-Index besteht darin, dass die türkische Zentralbank (CBRT) in letzter Zeit relativ aggressiv vorgegangen ist. Im Kampf gegen die galoppierende Inflation, die zu den höchsten der Welt gehört, hat sie die Zinsen auf 30 % angehoben. In den meisten Zeiträumen neigen Aktien dazu, in Zeiten hoher Zinssätze schlechter abzuschneiden.

Ein weiteres Risiko für die Aktien der Borsa Istanbul besteht darin, dass die Regierung Maßnahmen zur Währungskontrolle ergriffen hat, um die abstürzende türkische Lira zu retten. Die Unternehmen sind nun angehalten, den Großteil der Barmittel in ihren Bilanzen in türkischer Lira zu halten oder Strafen zu riskieren.

BIST 100-Chart via TradingView

Außerdem deuten die technischen Daten darauf hin, dass die Rallye des BIST-Index ihren Höhepunkt erreicht hat. Er hat ein kleines Double-Top-Muster gebildet, was normalerweise ein Abwärtssignal ist. Gleichzeitig hat sich der MACD (Moving Average Convergence Divergence) unter den neutralen Punkt bewegt. Das Histogramm dieses Indikators bewegte sich Anfang des Monats unter Null.

Der Relative Strength Index (RSI) hat ebenfalls ein rückläufiges Divergenzmuster gebildet. Daher vermute ich, dass der BIST 100-Index bald einen Rückgang erleben wird, da die Anleger beginnen, Gewinne mitzunehmen. Wenn dies geschieht, wird der Index wahrscheinlich die Unterstützung bei 7.000 TRY erneut testen.

Ich gehe davon aus, dass der USD/TRY-Kurs auch dann weiter steigen wird, wenn die CBRT eine restriktive Haltung einnimmt. Die Anleger glauben, dass Erdogan in Zukunft keine weiteren Zinserhöhungen mehr dulden wird, vor allem wenn sie die Krise der türkischen Lira nicht lösen.