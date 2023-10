Lido-Staking steigt aufgrund massiver Ethereum-Investitionen, während InQubeta-Vorverkauf Bitcoin-Whales begeistert

Der Kryptobereich erlebt positive Trends, da zwei Top-Token Investoren faszinieren, die nach Krypto-Investitionsmöglichkeiten mit Potenzial für langfristige Renditen suchen.

Lido DAO ($LDO) ist ein solcher Token, dessen Staking-Protokoll einen bemerkenswerten Aufschwung erlebt, was ein schnell wachsendes Interesse an Investitionen in Ethereum ($ETH) zeigt. Dieser Anstieg ist erheblich, da die Staking-Plattform Ethereum 2.0 kürzlich eine Zusage von über 280.000 ETH von einem Ethereum-Whale verzeichnete.

Der aufstrebende KI-basierte Token InQubeta ($QUBE) stößt auch bei einflussreichen Brancheninvestoren auf Interesse. Dieses innovative Projekt bietet einen einzigartigen Vorverkaufsweg, der es Anlegern ermöglicht, den nativen Token $QUBE zu einem niedrigen Einstiegspreis zu kaufen. Die Funktionen von InQubeta, darunter ein Crowdfunding-Modell, das durch Non-Fungible Token (NFTs) unterstützt wird, ziehen auch die Aufmerksamkeit von Bitcoin-Whales ($BTC) und Anlegern auf sich, die ihre Portfolios diversifizieren möchten.

Dieser Artikel untersucht den Aufstieg dieser Token auf der Liste der dezentralen Kryptowährungen.

InQubeta ($QUBE): Der revolutionäre KI-Token

Der kommende Krypto-ICO, InQubeta, weckt mit seinem erfolgreichen Vorverkauf das Interesse der Bitcoin-Whales. Von den 975 Millionen Token, die für die Vorverkaufsphase vorgesehen waren, wurden in den fünf Monaten seit dem Start des Vorverkaufs über 408 Millionen KI-Token verkauft. InQubeta verfügt über ein immenses Wachstumspotenzial und das Projekt hat über 3,7 Mio. $ aufgebracht, wobei die Nachfrage einflussreicher Investoren hoch ist. Dieser Betrag wird voraussichtlich in die Höhe schnellen, da sich das Projekt auf die Notierung an großen Börsen mit einem DeFi-Coin-Preis von 0,0308 $ vorbereitet.

Viele Bitcoin-Whales, die nach der besten Kryptowährungsinvestition suchen, um ihren Investitionen mehr Vielfalt zu verleihen, sind von den hervorragenden Ergebnissen des $QUBE-Vorverkaufs begeistert.

Der Aufstieg des $QUBE-Tokens setzt sich auf einer bemerkenswerten Flugbahn fort, da er von seinem anfänglichen DeFi-Coin-Preis von 0,07 $ auf beeindruckende 0,0133 $ in der vierten Vorverkaufsphase gestiegen ist. Der Vorverkauf wird für sechs weitere Phasen fortgesetzt, wobei jede Phase einen spannenden Einstiegspunkt für Investoren bietet, um $QUBE-Token zu erwerben und dem InQubeta-Ökosystem beizutreten.

Das innovative Projekt von InQubeta verfügt über mehrere Schlüsselmerkmale, die sich für Investoren als attraktives Angebot erweisen. Unter diesen Merkmalen sticht das Crowdfunding hervor, das Investoren dazu einlädt, fraktionierte Investitionen in KI-Technologie-Startups zu tätigen.

Der Zugang zu den KI-Projekten erfolgt über NFTs, wobei Enthusiasten Teile des Eigenkapitals der jeweiligen Startups besitzen können. Daher könnte QUBE ein Weg zu potenziell lohnenden Investitionen sein, wenn die Projekte erfolgreich sind.

Ein weiteres wichtiges Merkmal ist das von der Plattform unterstützte Token-Staking. Inhaber können ihre $QUBE-Token in einem speziellen Pool einsetzen und von einer Verkaufssteuer von 5 % profitieren.

Lido DAO ($LDO): ETH-Investment-Staking anziehen

Lido DAO ist eine Staking-Plattform, die eine Infrastruktur für das Staking der Token mehrerer Blockchain-Netzwerke bereitstellen soll. Diese dezentrale autonome Organisation (DAO) bietet eine nahtlose Plattform für Ethereum-Inhaber, die eine liquide Staking-Lösung suchen.

Mit $LDO können sie ihre $ETH-Token einsetzen und erhalten von Lido eingesetzte $ETH ($stETH), die den eingesetzten Token und Belohnungen darstellen.

Das Staking auf Lido DAO steigt inmitten des Interesses der Investoren an Ethereum 2.0, wobei der wachsende Einsatz von $ETH auf der Plattform ein weiterer Katalysator für die wachsende Popularität ist.

Investoren können $LDO nutzen, um von Ethereums Übergang zu einer Proof-of-Stake-Plattform zu profitieren. Das Upgrade hat nicht nur die Liquidität erhöht, sondern auch den Investoren Belohnungen für ihre Staking gebracht. Zu den bedeutendsten Staking-Investitionen gehört die des Krypto-Whales Justin Sun, der rund 439 Mio. $ (282.796 ETH) auf Lido DAO eingesetzt hat.

Schlussfolgerung

Der Kryptobereich erlebt bemerkenswerte Trends, während Top-Projekte im dezentralen Finanzbereich im Rampenlicht stehen. Lido DAO profitiert weiterhin von einem Anstieg der Staking-Aktivitäten, der auf die Faszination des ETH-Staking und die damit verbundenen Funktionen zurückzuführen ist.

Unterdessen verzeichnet der KI-basierte Token InQubeta angesichts der wachsenden Aufmerksamkeit der Bitcoin-Whales einen Vorverkaufserfolg. Mit aufregenden Funktionen und praktischem Nutzen stellt es eine einzigartige Gelegenheit für jeden Anleger dar, der sein Portfolio diversifizieren möchte.

Für alle Informationen zu Qube können Sie den Vorverkauf von InQubeta besuchen oder sozial auf dem Laufenden bleiben, indem Sie den Communities von InQubeta beitreten.