Der Preis von Mina Protocol stieg am Dienstag parabolisch an, während auch andere Kryptowährungen stark zulegten. Der Preis des Tokens hat sich mehr als verdoppelt und erreichte mit 0,913 $ den höchsten Stand seit dem 24. März. Auf dem Höhepunkt lag der Token um mehr als 165 % höher als auf dem niedrigsten Stand in diesem Jahr, was ihm eine Marktkapitalisierung von mehr als 780 Mio. $ bescherte.

Mina ist eine Blockchain-Plattform, die die nächste Alternative zu Polygon, Optimism und Arbitrum werden soll. Es handelt sich um die leichteste Blockchain der Welt, die Zero-Knowledge-Beweise (ZK) verwendet, um dApps in allen Branchen in den Bereichen dezentrale Finanzen (DeFi), Non-Fungible Token (NFT) und Mobilgeräte zu erstellen.

Der Preis von Mina erholte sich vor allem aufgrund der anhaltenden Krypto-Hausse. Bitcoin stieg zum ersten Mal seit Mai 2022 auf 35.000 $. Er hat sich in diesem Jahr mehr als verdoppelt, da sich die Anleger auf die Genehmigung eines Spot-Bitcoin-ETF durch die Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) vorbereiten. Ein solcher Schritt wird zu weiteren Zuflüssen in der Branche führen.

Infolgedessen stiegen die meisten Kryptowährungen am Dienstag weiter an. Die gesamte Marktkapitalisierung aller digitalen Währungen ist auf über 1,26 Bio. $ angestiegen. Neben Mina stiegen auch Conflux, Pepe, Injective, Rocket Pool und Woo Network in die Höhe.

Der Preis von Mina Protocol stieg ebenfalls stark an, nachdem das Token auf UpBit, einem südkoreanischen Unternehmen, notiert wurde. UpBit ist eine der aktivsten Kryptowährungsbörsen der Welt. In der Vergangenheit haben UpBit-Händler einige Kryptowährungen in die Höhe getrieben.

In der Tat zeigen Daten, dass das Volumen von Mina, das in den letzten 24 Stunden auf Upbit gehandelt wurde, auf über 1,1 Mrd. $ angestiegen ist. Es folgten Börsen wie Binance, die über 225 Mio. $ abwickelten. Andere Börsen, an denen Mina gehandelt wird, sind Kraken und KuCoin.

Historisch gesehen tendieren Krypto-Token dazu, sich zu erholen, nachdem sie auf einigen der größten Börsen wie Huobi und Binance notiert wurden. Gleichzeitig sind diese Gewinne in der Regel von kurzer Dauer, was bedeutet, dass der Mina-Token in den kommenden Tagen zurückgehen könnte.