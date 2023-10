Fantom (FTM) untermauert positive Aussichten dank Sonic-Upgrade

die jüngsten Gewinne zu verteidigen, nachdem die Haussiers mit der allgemeinen Stimmung auf dem Kryptomarkt ein 3-Monatshoch erreicht haben. Fantom-Preis hat am meisten von der massiven 35% Aufwärtsbewegung in der letzten Woche profitiert. Kann ein Upgrade, dessen Testnetz gerade von der Fantom Foundation angekündigt wurde, einen weiteren Aufwärtsimpuls für FTM auslösen?

Im Folgenden werden die wichtigsten Informationen über das Fantom Sonic-Upgrade und seine mögliche Bedeutung für das Netzwerk aufgeführt.

Fantom kündigt Sonic-Testnetze an

Am 24. Oktober kündigte Professor Bernhard Scholz, der Forschungsleiter von Fantom, ein Upgrade an, durch das das Blockchain-Netzwerk von einer Steigerung des Durchsatzes und der Finalität der Transaktionen profitieren könnte.

Die Testnetzumgebung wird aus zwei Testnetzen bestehen – einem öffentlichen und einem geschlossenen. Wie Scholz in einem Blog-Beitrag betont, wird Fantom mit dem Upgrade die Funktionalität seiner Plattform erheblich verbessern, ohne auf Funktionen wie Sharding oder zusätzliche Schichten zurückgreifen zu müssen.

Insbesondere soll das Fantom Sonic-Upgrade das Opera-Upgrade ersetzen und dem Netzwerk eine neue virtuelle Maschine, besseren Datenbankspeicher und optimierten Konsens bringen.

Laut Scholz könnte das Netzwerk mit Sonic über 2.000 Transaktionen pro Sekunde und eine durchschnittliche Finalität von 1 Sekunde erreichen. Zum Vergleich: Das Fantom-Mainnet unterstützt einen Durchsatz von 30 TPS. Die Fantom Foundation merkte an:

Sonic ist die nächste Iteration des Fantom-Netzwerks, wobei für das Upgrade kein Hard Fork erforderlich ist. Bestehende Smart Contracts, Dienste und Tools auf Fantom Opera sollten vollständig mit dem Hauptnetz Fantom Sonic kompatibel sein.

Zusammen mit der Fantom Virtual Machine (FVM) wird Sonic voraussichtlich auch den Speicherbedarf für Archivknoten von 11 TB auf unter 1 TB senken. Dies bedeutet, dass die Teilnahme am Netz für die Validatoren sowohl erschwinglicher als auch zugänglicher wird.

FTM-Preisprognose

Die Nachricht über das Sonic-Upgrade von Fantom trifft den Markt inmitten eines Aufwärtstrends, der nach dem Abschwung bei den Kryptowährungen gerade erst in Schwung kommt. FTM ist einer der herausragenden Performer unter den Altcoins gewesen.

Da der FTM-Preis jedoch um 93 % von seinem im Oktober 2021 erreichten Allzeithoch von 3,46 $ gefallen ist, kann es für Haussiers nur besser sein, wenn ein Bullenmarkt mit einem so großen Upgrade wie Sonic zusammenfällt. Dieses Upgrade, das für das 2. Quartal 2024 erwartet wird, wird nicht nur für das DeFi-Ökosystem, sondern auch für Blockchain-Spiele und andere dApps gut sein.

Ein Anstieg der Akzeptanz von DeFi-Protokollen auf Fantom könnte den Preis auf lange Sicht unterstützen.

Fantom Preisdiagramm auf TradingView

Obwohl FTM/USD in den letzten Wochen stark gestiegen ist, besteht die größte Hürde darin, die Abwärtstrendlinie zu überwinden, die die Haussiers seit dem Rückgang von den bisherigen Jahreshöchstständen im Februar behindert hat.

Der unmittelbare Widerstandsbereich könnte bei etwa 0,31 $ liegen, darüber bei 0,54 $ und 0,63 $, bevor die Käufer die psychologische Marke von 1 $ ins Visier nehmen könnten. Auf der Unterseite könnte eine solide Unterstützung bei 0,17 $ liegen.