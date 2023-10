USD/TRY-Prognose: Signal vor der CBRT-Zinsentscheidung

Die türkische Lira setzte ihren bemerkenswerten Verfall fort, da die Sorgen über die Inflation im Lande anhielten. Der USD/TRY-Wechselkurs liegt bei einem Rekordhoch von 28,14 und damit deutlich höher als zu Beginn des Jahres mit 18,48. Seit dem Tiefststand im Jahr 2022 hat er sich um mehr als 173 % verteuert.

CBRT-Zinsentscheidung steht bevor

Copy link to section

Der USD/TRY-Wechselkurs wird am Donnerstag aufgrund der Entscheidung der Zentralbank der Republik Türkei (CBRT) im Rampenlicht stehen.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Von Reuters befragte Ökonomen glauben, dass die CBRT die Zinssätze weiter anheben wird. Genauer gesagt glauben sie, dass die Bank die Zinsen von 30 % auf 35 % anheben wird. Sie glauben auch, dass die Bank die Tagesgeld- und Kreditzinsen auf 33 % bzw. 36 % erhöhen wird.

Die Bank hat die Zinssätze seit Juni erhöht, als sie den Zinssatz von 8,50 % auf derzeit 30 % anhob. Damit will sie die galoppierende Inflation bremsen, die seit Jahren hartnäckig auf hohem Niveau verharrt.

Die jüngsten Daten zeigen, dass der Verbraucherpreisindex (VPI) im September um 61,5 % gestiegen ist. Im September war er um 58,9 % gestiegen, und Analysten glauben, dass die Preise in den kommenden Jahren weiter steigen werden. Eine Umfrage von Reuters ergab, dass die meisten Analysten davon ausgehen, dass die Inflation am Ende des Jahres bei 69,3 % liegen wird.

Wirtschaftsexperten erwarten auch für dieses Jahr ein bescheidenes Wirtschaftswachstum. Genauer gesagt erwarten sie, dass das Land um 4 % wachsen wird, während das Leistungsbilanzdefizit 4,6 % des gesamten BIP betragen wird.

Die Erholung der türkischen Lira ist nicht einfach, da viele Türken inzwischen in ausländische Währungen wie den US-Dollar und den Euro gewechselt haben. Auch die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten sind nicht gerade hilfreich.

Israel kämpft immer noch gegen die Hamas, und die Situation könnte sich noch verschlimmern, wenn Israel eine Bodenoperation startet. Am Mittwoch kritisierte Erdogan Israel weiter und verteidigte die Hamas, die seiner Meinung nach keine Terroristen seien.

Eine Eskalation der Krise könnte die Energiepreise hochtreiben, was zu einer weiteren Inflation im Lande führen würde.

Technische Analyse USD/TRY

Copy link to section

USD/TRY-Chart von TradingView

Der USD/TRY-Wechselkurs hat in den letzten Jahrzehnten einen starken Aufwärtstrend verzeichnet. Am Donnerstag erreichte er einen Höchststand von 28,14 und damit den höchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen. Mit diesem Anstieg bleibt das Paar über der wichtigen Unterstützung bei 27,37, dem höchsten Stand im September.

Die USD/TRY-Paarung hat sich auch über allen gleitenden Durchschnitten gehalten, was darauf hindeutet, dass die Haussiers weiterhin die Kontrolle haben. Daher sind die Aussichten für den USD/TRY-Wechselkurs optimistisch, da die Käufer die psychologische Schlüsselmarke bei 30 anvisieren.