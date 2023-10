Everlodge tritt ins Rampenlicht, Quant- und Cardano-Anleger suchen nach höheren Renditen

Everlodge (ELDG) ist in letzter Zeit ins Rampenlicht gerückt und lockt Spieler mit Anteilen an Token wie Quant (QNT) und Cardano (ADA) an. Diesen erfahrenen Anleger sind Innovationen nicht fremd, da sie deren bahnbrechende Interoperabilitätslösungen und die Haskell-Sprache von ADA unterstützt haben.

Was macht Everlodge also für Kryptowährungsinvestoren lukrativ? Sehen wir uns die Details an.

Everlodge (ELDG): Ein nachweisbares digitales Immobilienprojekt

Im Kern bietet Everlodge ein überzeugendes Angebot: die Demokratisierung von Luxusimmobilien. Der Traum, einen Bruchteil einer Immobilie im Wert von mehreren Millionen Dollar zu besitzen, einst das Privileg der Superreichen, wird der breiten Masse zugänglich gemacht.

Anleger können bereits für 100 $ ein Stück von diesem Kuchen bekommen, ein Konzept, das bei Cardano-Enthusiasten, die sich für ein dezentrales und integratives Finanzsystem einsetzen, wahrscheinlich Anklang finden wird.

Die Integration der NFT-Technologie ist ein weiterer Faktor, der Quant-Enthusiasten anzieht. Die Initiative von Everlodge, Immobiliendetails in Non-Fungible Token umzuwandeln, bedeutet, dass Vermögenswerte nicht nur greifbar, sondern auch digital überprüfbar und handelbar sind.

Diese Verschmelzung realer Vermögenswerte mit der überprüfbaren Natur der Blockchain ist die Art von innovativer Mischung, die Quant-Unterstützer schätzen, da der Fokus des Coins auf der Schaffung nahtloser Interoperabilität zwischen verschiedenen Systemen liegt.

Aber es geht nicht nur um den Besitz von Luxusgütern. Das Launchpad von Everlodge prägt die Zukunft der Immobilienfinanzierung. Es ist eine Arena, in der Immobilienprojekte auf Anleger treffen, eine Synthese, die sowohl hohe Renditen als auch den Nervenkitzel verspricht, Teil bahnbrechender Unternehmungen zu sein.

Der ELDG-Token, der zum Everlodge-Ökosystem gehört, ist der Pass für Rabatte auf Grundstücke, Staking-Belohnungen, Projektmitgliedschaft und mehr. In der sechsten Vorverkaufsphase können Anleger den Token für nur 0,023 $ kaufen. Dieser Preis hat jedoch das Potenzial, in die Höhe zu schießen, wenn sich mehr Anleger an der Aktion beteiligen.

Während Everlodge seinen Aufstieg fortsetzt, wird deutlich, dass sein Reiz nicht nur in seinem innovativen Modell liegt, sondern auch in seinem Potenzial, erhebliche Renditen zu erwirtschaften. Analysten zeigten bereits Vertrauen in das Projekt und prognostizierten zuletzt einen 50-fachen Anstieg des ELDG-Token-Werts im Jahr 2024.

Weitere Informationen über den Vorverkauf von Everlodge (ELDG) finden Sie auf deren Website, oder Sie können ihrer Community hier beitreten.

Quant (QNT): Messung von Optimismus und Marktrealitäten

Quant hat sich den Ruf erworben, maßgeschneiderte Distributed-Ledger-Technologielösungen für Unternehmen zu entwickeln. Seine Präsenz im Finanzsektor wächst, insbesondere durch die jüngsten Kooperationen mit führenden Bankunternehmen.

The UK🇬🇧 has chosen @quant_network as its #CBDC partner- Others will follow its lead as world currency digitisation IS inevitable. In readiness @gverdian is already working with the @BIS_org who is the central bank of central banks to ensure they all play nicely together 🍿🚀🚀 https://t.co/wa7Ad33idr — Lugs (@Lugs007L) September 10, 2023

Die Preisentwicklung erzählt jedoch eine andere Geschichte. Trotz einiger positiver Nachrichten schwankt der Preis von Quant seit sechs Monaten zwischen 90 und 150 $. Diese Konsolidierungsphase hat die Aufmerksamkeit der QNT-Community auf sich gezogen. Während einige Marktkenner optimistisch bleiben, was die strategischen Allianzen der Plattform und die erwartete Nachfrage angeht, bleiben andere skeptisch.

Prognosen einiger Experten deuten auf einen möglichen Anstieg hin, der bis Ende 2023 die 230 $-Marke erreichen könnte. Diese Prognose sollte jedoch mit maßvollem Optimismus angegangen werden. Ein Rückgang unter die psychologische 100 $-Marke ist entscheidend, da er Rückgänge in Richtung der 50 $-Unterstützungszone auslösen kann.

Angesichts dieser Situation ist es verständlich, warum die Faszination von Everlodge einen Teil der Quant-Fans beeinflussen könnte. Mit der Konsolidierung von QNT steigt der ELDG-Token und bietet eine Absicherung gegen Unsicherheit.

Cardano (ADA): Kritische Unterstützungsniveaus und die Verlagerung auf Everlodge (ELDG)

Cardano ist für seinen wissenschaftlichen Ansatz zur Blockchain-Technologie bekannt, der von einem Team aus Elite-Entwicklern und Ingenieuren vorangetrieben wird. Charles Hoskinson gründete das Projekt und pflegt eine enge Beziehung zur Community, indem er alle Informationen im Zusammenhang mit Cardano klärt.

Unterdessen steht der aktuelle Wert von ADA von 0,2483 $ im Gegensatz zu seinem Höchststand von 3,09 $ im Jahr 2021. Der Token ist in den letzten zwei Monaten um über 30 % gefallen und hat damit seine hohen Ambitionen nicht erfüllt.

Trotz bemerkenswerter strategischer Ausrichtungen in Afrika beläuft sich Cardanos Total Value Locked (TVL) auf bescheidene 204 Mio. $, eine Zahl, die im Vergleich zu den kolossalen 21 Mrd. $ TVL von Ethereum in den Schatten gestellt wird. Sogar Avalanche stellt die Marktpräsenz von ADA mit einem Gesamtwert von 400 Mio. $ in den Schatten.

ADA TVL-Diagramm auf DeFiLlama

Es herrscht großer Optimismus hinsichtlich des Potenzials von Cardano als bahnbrechende Plattform, aber die Debatten über seine aktuelle Bewertung verschärfen sich, da das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 8 Mrd. $ aufweist. Obwohl Cardano einen niedrigeren Total Value Locked (TVL) als seine Konkurrenten aufweist, ist die Marktkapitalisierung fünf- bis zehnmal höher als die seiner Vergleichsprojekte.

Mehrere Cardano-Unterstützer investieren in den Everlodge-Vorverkauf, um vergünstigte Token zu ergattern, bevor der Preis wieder steigt. Einige beobachten jedoch genau das kritische Unterstützungsniveau von 0,25 $. Sollte es unterschritten werden, könnte ADA auf 0,15 $ fallen.