FCA erteilt PayPal eine Krypto-Lizenz für den Betrieb in Großbritannien

PayPal UK Limited, die britische Niederlassung des Online-Zahlungsgiganten, erhielt am 31. Oktober die behördliche Genehmigung der Financial Conduct Authority (FCA). Die Lizenz ermöglicht es PayPal nun, Dienstleistungen für britische Staatsangehörige anzubieten.

PayPal wird das vierte Unternehmen, das 2023 die FCA-Zulassung erhält

Copy link to section

Die Genehmigung wurde nach der jüngsten Aktualisierung des Kryptoregisters der FCA bemerkt, das 2023 nur vier Neuzugänge verzeichnete. Neben PayPal waren die einzigen anderen Unternehmen, die in diesem Jahr eine ähnliche Genehmigung erhielten, Bitstamp, Komainu und Interactive Brokers.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Der Sprecher des Unternehmens kommentierte die neue Entwicklung und erklärte, dass PayPal UK Limited nun ein autorisiertes E-Geld-Institut und Verbraucherkreditunternehmen sei.

Darüber hinaus konnte sich das Unternehmen als Krypto-Asset-Unternehmen registrieren, was die Übertragung der britischen Kundenkonten von PayPal an diese neue britische Einheit von PayPal Europe am 1. November 2023 ermöglichte.

Der Sprecher fügte hinzu:

Die Änderung folgt auf den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Bisher hat PayPal Europe Dienstleistungen für Kunden im Vereinigten Königreich bereitgestellt. PayPal bietet seinen Kunden weiterhin die gleichen Produkte und Dienstleistungen im Vereinigten Königreich an.

PayPal wird die Pause für Kryptokäufe bis 2024 beibehalten

Copy link to section

In den letzten Jahren, zwischen Januar 2020 und Oktober 2023, gingen bei der FCA 326 Krypto-Registrierungsanträge ein. Allerdings genehmigte die Regulierungsbehörde nur 43 davon, was einer Genehmigungsquote von etwa 14 % entspricht.

PayPal war mehr als bereit, die strengeren Vorschriften einzuhalten, und kündigte im August dieses Jahres an, den Kauf von Kryptowährungen im Vereinigten Königreich bis 2024 auszusetzen.

Der Unternehmenssprecher bestätigte, dass diese Entscheidung noch in Kraft sei und dass sich die Registrierung nicht ändern werde. Das genaue Datum, an dem das Unternehmen die Pause aufheben wird, muss noch bestätigt werden.

Doch mit der behördlichen Genehmigung kann PayPal mit der Erweiterung seines britischen Teams beginnen. Daher werden Kandidaten für zehn neue Positionen gesucht, darunter der Leiter der Finanzkriminalität und ein Meldebeauftragter für Krypto-Geldwäsche.

FCA arbeitet an der Durchsetzung strengerer Vorschriften

Copy link to section

Die Erlaubnis von PayPal, britischen Bürgern Kryptodienste anzubieten, erfolgt im Rahmen der Bemühungen der Regierung, strengere Vorschriften für den Sektor einzuführen.

Ziel ist es, die Branche im Rahmen des bestehenden Financial Services and Markets Act zu regulieren, der Kryptobörsen dazu verpflichtet, neue Zulassungs- und Offenlegungsanforderungen zu erfüllen, wenn sie sich für die Auflistung digitaler Assets entscheiden.

Anfangs hatte die FCA Schwierigkeiten, ausländische Unternehmen, die im Vereinigten Königreich tätig sind, dazu zu bringen, die geänderten Vorschriften einzuhalten, was sie dazu veranlasste, denjenigen, die sich nicht an die Vorschriften hielten, mit hohen Geldbußen und Strafen zu drohen.