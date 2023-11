Safemoon-Preis stürzt nach der Verhaftung von Führungskräften wegen Betrugs um 50 % ab

Die US-Regierung hat Führungskräfte der SafeMoon-Kryptowährung wegen des Vorwurfs der “Verschwörung zum Wertpapierbetrug, Verschwörung zum Drahtbetrug und Geldwäsche” angeklagt. Die Verhaftung der Safemoon-Führungskräfte erfolgte, nachdem die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) am Mittwochmorgen die Anklagen gegen sie bekannt gab.

Die Anklageschrift gegen John Karony, Kyle Nagy und Thomas Smith wurde am Mittwoch entsiegelt. Darin wird die Rolle der Safemoon-Führungskräfte beim Betrug von Anlegern im Rahmen eines millionenschweren Systems hervorgehoben.

Safemoon-Führungskräfte verhaftet

Laut einer Pressemitteilung der US-Staatsanwaltschaft im östlichen Bezirk von New York wurden sowohl Karony als auch Smith festgenommen. Nagy war jedoch zum Redaktionsschluss noch auf freiem Fuß.

Ivan J. Arvelo, Sonderermittler der Homeland Security Investigations, New York, sagte in einer Erklärung:

Wie behauptet, steigerten die Führungskräfte von SafeMoon den Wert ihres Unternehmens auf über 8 Mrd. $, aber anstatt ihre Kunden wie versprochen zu belohnen, veranlasste ihre unersättliche Gier sie dazu, Millionen von Dollar für ihre eigenen verschwenderischen Wünsche auszugeben. Heute können weder Luxusfahrzeuge noch weitläufige Immobilien sie vor den Folgen solcher Verbrechen schützen.

Zuvor hatte die SEC den Safemoon-Erfinder Kyle Nagy, CEO John Karony und Chief Technology Officer Thomas Smith wegen Betrugs und nicht registrierter Wertpapierangebote angeklagt.

“Die Beklagten versprachen, den Preis des Tokens “Safely to the moon” zu steigern, doch statt Gewinne zu erzielen, vernichteten sie die Marktkapitalisierung in Milliardenhöhe, zogen Krypto-Assets im Wert von mehr als 200 Mio. $ aus dem Projekt ab und veruntreuten Anlegergelder für persönliche Zwecke”, heißt es in der Klage der SEC gegen Nagy, Karony und Smith.

Der Preis von Safemoon (SFM) stürzte nach dieser Nachricht um mehr als 50 % auf 0,00009142 $ ab.