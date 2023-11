Der Aktienkurs von Luckin Coffee (LKNCY) entwickelte sich anders als Starbucks, nachdem die beiden Kaffeekettengiganten gemischte Gewinne veröffentlicht hatten. Die Aktie von Luckin stürzte in der vorbörslichen Sitzung um mehr als 8 % ab, während Starbucks um über 7,55 % zulegte.

Die Ergebnisse von Luckin Coffee

Die Kaffeeindustrie wächst weiter, auch wenn die Verbraucher aufgrund der erhöhten Zinssätze vor zahlreichen Herausforderungen stehen. In den Vereinigten Staaten beließ die Federal Reserve die Zinssätze unverändert auf dem 22-Jahreshoch von 5,25 % bis 5,50 %.

China, ein wichtiger Markt für Starbucks und Luckin Coffee, erlebt einen starken Abschwung, da die Erholung von der Pandemie ins Stocken gerät. Die diese Woche veröffentlichten Daten zeigten, dass die EMIs des verarbeitenden Gewerbes des Landes im Oktober gesunken sind.

Gleichzeitig ist die Jugendarbeitslosenquote sprunghaft angestiegen, während die Industrie- und Anlageinvestitionen nachgelassen haben. Der wichtige Immobiliensektor bricht ebenfalls zusammen, und Unternehmen wie Country Garden und Evergrande hängen am Tropf.

All dies ist wichtig für Unternehmen wie Luckin Coffee und Starbucks, die Tausende von Filialen in China besitzen. In den meisten Zeiträumen tendieren die Konsumausgaben dazu, sich abzuschwächen, wenn es einer Wirtschaft nicht gut geht.

Trotz alledem schnitt Luckin Coffee im 3. Quartal gut ab. Der Gesamtnettoumsatz stieg um 84,9 % auf 7,2 Mrd. RMB. Dieses Umsatzwachstum ging von einer niedrigen Basis aus, da die Wirtschaft im selben Jahr im Lockdown war. Die Betriebsmarge stieg auf 13,4 %, während der Umsatz im selben Geschäft auf 23,1 % stieg.

Das Unternehmen eröffnete 2.437 neue Filialen, sodass sich die Gesamtzahl auf 13.273 erhöhte. Dies ist ein bemerkenswertes Wachstum für ein Unternehmen, das vor einigen Jahren gegründet wurde. Außerdem hat es über 200 Millionen Kunden betreut.

Es verfügt außerdem über eine starke Bilanz mit über 7 Mrd. RMB an Bargeld und keinen Schulden. Der operative Cashflow belief sich im Quartal auf über 1,3 Mrd. RMB oder 179,6 Mio. $. Daher gab die Aktie von Luckin Coffee nach, da Bedenken hinsichtlich des Unternehmenswachstums aufkamen. Es sank auch, nachdem der Chief Strategy Officer seinen Rücktritt angekündigt hatte.

Starbucks hingegen gab bekannt, dass seine Verkäufe im gleichen Ladengeschäft in den USA im Jahresvergleich um 12,5 % gestiegen seien. Der US-Umsatz stieg um 12,5 % auf 6,9 Mrd. $, während der internationale Umsatz um 11,4 % zulegte.

Prognose für den Aktienkurs von Luckin Coffee

LKNCY-Chart via TradingView

Ich war in meinen vergangenen Artikeln ziemlich optimistisch, was den Aktienkurs von Luckin Coffee angeht. Zuletzt verlor die Aktie jedoch an Schwung. Vom Höchststand in diesem Jahr ist sie um mehr als 15 % gesunken.

Die Aktie bleibt über dem 100-Tage-Exponential Moving Average (EMA). Es bleibt leicht über der wichtigen Unterstützung bei 32,22 $, dem höchsten Punkt am 2. März. Daher gehe ich davon aus, dass die Aktie wahrscheinlich weiter steigen wird, während die Käufer den wichtigen Widerstandspunkt bei 36,90 $ anvisieren, den Höchstpunkt am 7. September.